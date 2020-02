E.Leclerc Pamplona lanza la 3ª Edición de su campaña 'Alianzas Locales' reforzando su compromiso con los proveedores navarros

Actualizada 27/02/2020 a las 10:18

E.Leclerc Pamplona ha presentado este jueves su nueva campaña de promoción de los productos que forman parte de Las Alianzas Locales, es decir, elaborados por productores y artesanos navarros.

La campaña denominada 'Lo local es lo nuestro' tendrá una vigencia del 26 de febrero al 07 de marzo. Durante los días indicados el hipermercado invitará a sus clientes a un espacio destinado al producto local para que, los clientes tengan una oportunidad única. Podrán descubrir, conocer y degustar la calidad y heterogeneidad de los productos locales a un precio irresistible.

La acción cuenta con la colaboración de más de 100 marcas de Navarra que se han sumado a esta iniciativa en apoyo al producto local.

Para E.Leclerc Pamplona el principal objetivo de esta actividad es contribuir al desarrollo económico de Navarra ayudando al negocio local, así como, reducir los niveles de contaminación, debido a la cercanía entre producto y punto de venta. Por ello, el hipermercado trabaja con más de 500 empresas navarras en el marco de Las Alianzas Locales, que viene desarrollando desde que llegó en 1992.

PARTICIPANTES 3ª EDICIÓN ALIANZAS LOCALES

Reyno Gourmet, Francisco Burusco, Carnes Echegor, Almameat, Finca Sarbil, Carnicerías de Potro Goñi, Pirineos Exdim, Vacunos Puente, Copanor, Ganados Gogorza, Galipienzo, Cárnicas Kiko, Granja Jimenez, Grupo An, Embutidos Arrieta, Larrasoaña, Lacturale, Señorío de Sarría, Goshua, Dorrea, Larra, Ulzama, Kamiku, Kaiku, Granja Lizarraga, Casa Vidaurre, Bioandelos, Casa Salinas, Verduras Aurelio, Appina, Graineco, Coposa, Florette, Hermanos Iñiguez Magdalena, Radvi Hortalizas, Hortalizas Josetxo Charral, Planasa, Frutnavar, Loregar, Frutas Txiki, Verlise, Hoja Verde, Plis Plas, Ajos Izquierdo, Congelados de Navarra, Frisa, Fridela, Comercial Sadar, Precocinados Chandon, Goikoa, Arbizu, Galar, Pamplonica, Martiko, Katealde, Etxenike, Ecoprolive, Salinas Gironés, Conservas Asensio, Anko Conservas Artesanas, Conservas Medrano, Conservas Rubio, Conservas El Navarrico, Conservas Baigorri, Conservas Dantza, Conservas Pedro Luis, Conservas J.Vela, Verdunavar, Gutarra, Trujal Mendía, Artajo, Aceites Urzante, Aceitunas Sarasa, Cafenasa, Cafés Plaza del Castillo, Chocolates Subiza, Chocolates Pedro Mayo/Orbea, Mermeladas Bebé, Aidin Mermeladas Artesanas, Pastas Rosaura, Antonio Anaut, Galletas ecológicas Belsi, El Caserío, Aspil, Ekolo, Bodegas Irache, Bodegas Ochoa, Bodegas Inurrieta, Bodega Pago Cirsus, Bodega Liédena, Bodega Vega del Castillo, Bodegas Olimpia, Nekeas, Bodegas Sarría, Bodega San Martín de Unx, Licores Azanza, Pacharán Usua, Grupo Basarana, Baines, Bodegas Príncipe de Viana, Bodega Otazu, Grupo La Navarra, Bodegas Gran Feudo, Sidrería Larraldea, Sidrería Toki Alai, Sesma Brewing CO., Morlaco Beer, Liv, +In, Platero Gigantes, Giganteando, El tio Baliz, Nicky, Electrodomésticos Jata.