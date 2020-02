Perros que detectan algunos tipos de cáncer, en el Congreso de Oncología para Estudiantes

Actualizada 25/02/2020 a las 14:28

350 alumnos se darán cita los próximos 27, 28 y 29 de febrero en la décimo sexta edición del Congreso Internacional de Oncología para Estudiantes (COE), organizado por las facultades biosanitarias de la Universidad de Navarra. Los participantes proceden de 17 universidades de España y Alemania, y cursan estudios de Medicina, Biología, Bioquímica, Enfermería, Farmacia, Nutrición, programas máster y doctorado.

El evento, titulado "The journey of cancer: prevention, control and humanity" (El recorrido del cáncer: prevención, control y humanidad), profundizará en las novedades terapéuticas y la tecnología de vanguardia que se combinan en la investigación, prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidado del cáncer desde la perspectiva científica, humana y social, y con un marcado enfoque multidisciplinar.

Los asistentes podrán escuchar, entre otros, a especialistas como Patricia Martín, oncóloga del departamento de Desarrollo de Medicamentos en el Instituto Gustave Roussy (París), que abordará los avances en la oncología personalizada. En la misma línea estará la ponencia sobre últimos hitos en el tratamiento del cáncer, a cargo de Enriqueta Felip, vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica e investigadora principal del grupo de tumores torácicos y cáncer de cabeza y cuello del Hospital Vall d’Hebron. Por su parte, Joaquín Arribas, director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red en el área de Cáncer, repasará la investigación transnacional en esta disciplina.

Además, participará en el congreso José María Martín Moreno, asesor de la Oficina Regional de la OMS para Europa y director del Grupo de Prevención del Cáncer en Europa EUROCAN+PLUS del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

PERROS QUE HUELEN EL CÁNCER

Para esta edición, el comité organizador ha pretendido un congreso más dinámico pero sin perder la esencia de un evento universitario. Para ello han diseñado 13 talleres, en colaboración con especialistas de las facultades biomédicas de la Universidad, el Centro de Simulación de la Facultad de Medicina, el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) y la Clínica Universidad de Navarra.

Entre ellos, destaca Asociación de Cáncer y Detección Olfativa Canina (CDOC), procedente de Valencia, que cuenta con perros capaces de diagnosticar determinados tipos de cáncer como el de próstata o pulmón, cuya efectividad comienza a investigarse en algunas publicaciones científicas. En el taller se explicará el modo de diagnóstico y se realizará una demostración con muestras de pacientes oncológicos.

Por otra parte, se incidirá en la nutrición como elemento fundamental en el tratamiento de la enfermedad. Dos chefs del Basque Culinary Center realizarán un showcooking en el que elaborarán distintas propuestas de alimentación apropiadas para personas con cáncer, que acompañarán con una explicación por parte de una experta en nutrición. Además, se mostrará el manejo de la nutrición artificial en Oncología, así como el material utilizado en el día a día de los pacientes. Ambas iniciativas tendrán lugar el jueves por la tarde.

Los demás talleres incidirán en la investigación y la inquietud científica, la comunicación o la atención en escenarios de urgencia, y exploración y cirugía oncológica.

Selección DN+