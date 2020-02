Afapna exige "acabar con el fraude de ley en la contratación pública" en Navarra

Actualizada 24/02/2020 a las 14:00

El sindicato Afapna ha exigido medidas para "acabar con el fraude de ley en la contratación pública", una "problemática real que afecta directamente a los distintos empleados de las administraciones", y ha reclamado "una estabilidad real" para el personal contratado.



En un comunicado, el sindicato ha señalado que "recientemente se ha abierto una nueva problemática para la administración" después de que una trabajadora "ganara por sentencia el reconocimiento de indefinido no fijo y el Gobierno foral decidiera readmitirla".



"Después de ello, y con la convocatoria de la pertinente OPE que afecta directamente a la plaza que ocupa, vemos que dicha plaza ha sido ofertada", ha señalado Afapna.



En su opinión, "debe desaparecer esa plaza de la OPE, ya que desde el juzgado se le ha reconocido como indefinido no fijo". "El fraude de ley en la contratación pública es un abuso que debe ser erradicado. Aquellos trabajadores con más de tres años deben ser reconocidos como indefinidos no fijos", ha reivindicado.



Además, Afapna ha defendido que el Ejecutivo foral "debe tomar cartas en el asunto para regularizar estas situaciones tan perjudiciales" y ha considerado "inadmisible que la administración pública permita esta situación".

