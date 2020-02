La Universidad Pública de Navarra concede seis premios extraordinarios de doctorado

Actualizada 09/02/2020 a las 12:01

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha concedido seis premios extraordinarios de doctorado correspondientes a los cursos 2014-2015 y 2015-2016. Los galardonados son, por orden alfabético del primer apellido, los siguientes: Patricia Aranguren Garacochea (Ciencias y Tecnologías Industriales), Mikel Bravo Acha (Tecnología de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables), Lucía Garcés Galdeano (Economía, Empresa y Derecho), Ainara López Maestresalas (Ciencias Agrarias y Agroalimentación), Iván Martínez Baz (Ciencias de la Salud) y Miguel Rodríguez de Vera Mouliáa (Humanidades y Ciencias Sociales).

Patricia Aranguren Garacochea, natural de Pamplona, es ingeniera industrial por la UPNA y cursó el Máster Universitario en Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional en la mencionada universidad. Aranguren se doctoró en la UPNA con una tesis dirigida por el catedrático David Astrain Ulibarrena, centrada en el estudio y optimización de los sistemas de intercambio de calor incluidos en la generación termoeléctrica aplicada al aprovechamiento del calor residual. Este trabajo fue premiado en dos ocasiones por la International Thermoelectric society (ITS): en 2015 con el premio ITS Graduate Student Award, en la categoría de jóvenes investigadores cuyo trabajo y trayectoria en el campo de la termoelectricidad supongan una originalidad e impacto relevantes y en 2014, durante la 33th International Conference on Thermoelectrics con el premio al mejor póster (ITS Oustanding Poster Award). En la actualidad, Aranguren es profesora en el Departamento de Ingeniería de la UPNA, dónde también es miembro del grupo de investigación de Ingeniería Térmica y de Fluidos e investigadora del Instituto Smart Cities (ISC).

Mikel Bravo Acha, natural de Deba (Gipuzkoa) realizó su tesis doctoral sobre sistemas fotónicos para sensores de fibra óptica en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), donde también estudió Ingeniería Técnica de Telecomunicación y realizó el Máster en Comunicaciones. Es coautor de más de veinte artículos en revistas internacionales, cinco contribuciones a congresos nacionales y 23 contribuciones en congresos internacionales, en dos de los cuales obtuvo premio a la mejor contribución de estudiante. También ha participado activamente en seis proyectos de I+D y realizado estancias de investigación y postdoctorales en Portugal, Reino Unido y Canadá. Actualmente, investiga en la UPNA con un contrato Marie Sklodowska-Curie, un tipo de ayuda incluida en el pilar de Ciencia Excelente del programa europeo de investigación Horizonte 2020 orientada a la movilidad de los mejores y más prometedores científicos.

