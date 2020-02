07/02/2020 a las 06:00

viernes, 7 de febrero

Norma



Baluarte. 20 horas. Francesca Sassu (Norma) y Sergio Escobar (Pollione) protagonizan esta ópera de Bellini junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Coro Lírico de AGAO dirigidos por José Miguel Pérez-Sierra. La dirección de escena de esta producción de los Amigos Canarios de la Ópera corre a cargo de Mario Pontiggia. Completan el reparto de solistas: Simón Orfila (Oroveso), Susana Cordón (Adalgisa), Julio Morales (Flavio) e Itsaso Loinaz (Clotilde). Una historia de amor, traición y honor contiene una de las arias más bellas de todo el repertorio, Casta diva, un desafío vocal y dramático al alcance únicamente de las mejores sopranos. Precios: 29, 43 y 59 euros.



Pop-rock

Guitarricadelafuente Sala Zentral. 22 horas. Concierto del joven artista Álvaro Lafuente, conocido como Guitarricadelafuente. La música de este compositor e intérprete, de 21 años, tiene influencias del folklore de su pueblo natal, Cuevas De Cañart (Teruel). Entradas agotadas.

Pilgrim’s Infernu Taberna (c/San Agustín, 4). 21 horas. Concierto del grupo de folk punk rock de Pamplona. Entrada libre.

Kaotiko. Frontón municipal de Olazagutía. 22.30 horas. Concierto del grupo de rock. Entrada gratuita.

The Black List. Bar La Carbonera de Pamplona. 22.30 horas. Entrada gratuita.



Otras músicas

Mártires del compás Indara. 21 horas. El grupo andaluz, creador del estilo que ellos llaman “flamenco Billy”, se presenta con su primer trabajo, con influencias de flamenco, rock y jazz. Entradas: anticipada, 15 euros + gastos; en taquilla, 18 euros.

Oreka TX Centro cultural de Noáin. 21 horas. Espectáculo musical Koklea a cargo de este grupo de txalapartaris formado por Harkaitz Martínez de San Vicente y Mikel Ugarte, junto a Mixel Ducau, Iñigo Eguia y Juan José Otxotorena. Trabajo que muestra el recorrido musical de los últimos años del quinteto que utiliza instrumentos orgánicos y naturales desde un lenguaje contemporáneo. Entrada: 10 euros.

Cine

‘Ni uno menos’ Filmoteca de Navarra. 20 horas. China, 1999. Dirección: Zhang Yimou. Duración: 106 min. Idioma: V.O. con subtítulos en castellano. Una niña de 13 años, Wei Minzhi, que vive en un pueblo de las montañas, se ve obligada a sustituir durante un mes a su maestro. Éste le deja cada día un trozo de tiza y promete darle 10 yuan si consigue que ningún estudiante abandone la escuela. Sin embargo, el revoltoso Zhang Huike abandona la clase para ir a la ciudad en busca de trabajo, y la abnegada Minzhi tendrá que ingeniárselas para que regrese a la escuela. Ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia. Presentación a cargo de Esteban Induráin, catedrático de Análisis Matemático de la Universidad Pública de Navarra. Ciclo Cine y matemáticas. Entrada: 3 euros.

Literatura

Presentación ‘A mí no me iba a pasar’ Librería Katakrack. 19 horas. La escritora y crítica literaria Laura Freixas presenta su libro ‘A mí no me iba a pasar’, una autobiografía sobre el matrimonio y la maternidad en la que reflexiona sobre el rol femenino. Entrada libre.

Teatro

La cocina. Instituto Plaza de la Cruz. 19 horas. de Arnold Wesker. La obra de Arnold Wesker, que lleva a escena el Taller de Teatro Plaza de la Cruz, transcurre en la cocina de un restaurante en el Londres de 1953, siete años después de que finalizara la II Guerra Mundial. Los cocineros y las camareras del Tivoli trabajan a un ritmo frenético para servir 1500 comidas diarias. Entre fogones se mueven alemanes, italianos, franceses, irlandeses y chipriotas, que conversan, se pelean, se enamoran y, cuando pueden, sueñan con una vida mejor. Sus enfrentamientos son fiel reflejo de la herencia de la guerra y nos muestran en la pequeña cocina cómo era el mundo en 1953. Entrada gratuita. El precio de la entrada lo decide el público al salir.

‘¿Qué nos pasa a las Mujeres?’ Casa de Cultura de Valle de Aranguren (Mutilva). 18.30 horas. Una mujer llamada Hera convoca a otras cuatro para una reunión en un bar. Mientras toman una copa, se va desvelando el misterio y lo que esconde cada una. Guion: Michael Mcgrath. Dirección: Angel Sagüés. Entradas: 2,50 euros.

‘Personajas’ Instituto Navarro Villoslada. 19.30 h. Escrita por Ana Artajo y Ion Martinkorena, cuenta con la participación de un numeroso grupo de alumnas y alumnos del instituto. La obra es un homenaje a los personajes femeninos del teatro universal en forma de una divertida comedia música.

‘Descabellado’ Jandro Teatro Gayarre. 20 horas. Espectáculo que comprende desde grandes ilusiones hasta magia cómica visual. El ilusionista, humorista y actor juega con la magia, el humor y la improvisación en directo.

‘Cabaret deformado’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 20 horas. Estreno. Seis monstruosos personajes representan las deformidades humanas y vienen para quedarse. Son El l Bufón, La llorona, Siniestro, La Virgen Consagrada, Pacha Mama y La Mantis que se presentan al público como un espejo durante cuyo reflejo causará risas, pero también alguna reflexión. Canciones, textos universales, música en directo y bufonadas en un montaje de la compañía Lilura Teatro que ha sido creado en residencia en la ENT. Dirección: Fermín Cariñena. Entradas: 10 euros (taquilla y web) y 8 euros (anticipada y personas en paro).

‘Gracias a la vida’

Monólogos de Nerea Garmendia e Íñigo Salinero Centro Cultural Navarro Villoslada de Viana. 20 h. Ciclo de humor Monólogos de Aupa y Olé. Entradas: 6 euros. Bono para el ciclo: 10 euros.

‘The Primitals’. Teatro Ansoáin. 21 horas. El humor de Yllana y las voces de Primital Bros se han unido para sorprender con una comedia musical ‘a capella’. Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro reclaman un trono, dispuestos a conquistar al público –a carcajadas o a machetazos– pero siempre rebosando música de mil géneros que, como esponjas, han ido absorbiendo en sus viajes. Grandes voces a capela versionan desde las bandas sonoras de películas como 'Misión Imposible', 'Kill Bill' y 'E.T.', pasando por composiciones de éxito como 'Sweet Dreams' y 'Carmina Burana', sin olvidarse de la cabecera de la popular serie 'Juego de Tronos'. Entrada anticipada: 13 euros. Entrada en taquilla, 16 euros.

‘Historias en la villavesa’ Casa de cultura de Villava. 20 horas. Espectáculo en clave de humor en el que cuatro personajes relatarán algunas de las anécdotas que casi todos hemos vivido alguna vez en este transporte que aglutina una diversidad de personajes, desde la señora que conoce a todos los pasajeros, el chófer amable o antipático, hasta los que viajan en la nocturna, los que molestan o los que se dejan cosas en el autobús. Puesta en escena a cargo de Superproducciones Mariaje. Entrada. 3 euros.

‘Cervantada’ Casa de Cultura de Beriáin. 21 horas. Grupo La Barbería Teatro (Pamplona) Cervantes escribió …lo que no está escrito, pero sus obras, lejos de ser olvidadas, vuelven a los escenarios demostrando que los clásicos son intemporales. La gitanilla, El celoso extremeño y muchas más en tono de comedia acercarán a Cervantes a su público más actual. Entrada: 3 euros.

‘Amor oscuro (Sonetos)’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. 22 horas. Viridiana Centro de Producción Teatral. Dirección: Jesús Arbués. Actor: Javier García. Un espectáculo concebido en un formato íntimo, con un aforo limitado,donde actor y público se encuentran en el mismo escenario. En diciembre de 1983, casi 50 años después de su escritura, se publicaron, por primera vez, los “Sonetos de amor oscuro” de Federico García Lorca. Esta es la historia de los versos desaparecidos de un poeta desaparecido. Entradas: 6 euros.



Charlas

‘Atrapada por el Patriarcado: cuando hablo de mí, hablo de nosotras’ Katakrak. 19 h. Encuentro con la escritora Laura Freixas.En junio de 2019, Laura Freixas publicó ‘A mí no me iba a pasar’, una autobiografía novelada con perspectiva de género, que en diciembre del mismo año llevaba ya 5 ediciones. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza: Foro de Mujeres MIRaN.

‘Sri Ramana Maharshi’ Palacio Condestable. 19 horas.

‘La ONU y las operaciones de mantenimiento de paz’ Aula 15. Edificio Alumni (económicas) de la Universidad de Navarra. 17 horas. Sesión impartida por el Teniente Coronel, José Antonio Latorre, jefe de servicio para política y doctrina de la Oficina de Asuntos Militares del Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas. Organiza la Facultad de Derecho.

Semana de Montaña. Civivox San Jorge. 19.30 horas. Silvia Trigueros ha corrido cuatro ediciones del ‘Tor des Geants’, una carrera de montaña de larga distancia que tienen lugar en Aosta, Italia. En la sesión hará un repaso de su trayectoria deportiva y contará su experiencia en esa carrera de 338 kilómetros que ha ganado en sus dos últimas ediciones y en la que ostenta el record femenino actual. Pero en su curriculum deportivo hay más hitos, Trigueros ha destacado en el campeonato de España en distancia Ultra (2014) y el subcampeonato (2015). También ha sido campeona de Euskadi en distancia Ultra en 2014 y 2017. Ha sido, además, primera en la categoría femenina de Ehunmillak en sus dos distancias, 168 km y 88k m, en las seis ediciones en las que ha tomado parte. Antes de la proyección, y ese mismo día, la Federación Navarra de Montaña va a presentar una gran carrera de Montaña entre Pamplona y el refugio de Belagua.

“Conociendo el trabajo del Dr. Edward Bach, remedios florales para las emociones y el crecimiento personal” Centro Surya (Monasterio de Urdax, 17) Por Ixone Beisti. Entrada gratuita. .



Infantil

‘Cuentos de amor’ Biblioteca San Francisco. 18 horas. Cuentacuentos narrado por Carmen Moreno y dirigido a niños y niñas mayores de 4 años. Entrada gratuita.

Película y explicación del cielo en directo Planetario de Pamplona. 18 horas. Duración: 60 minutos. Proyección de la película ‘El jardinero de la Galaxia’ y explicación del cielo en directo. Entrada: 6 euros.



Varios

Ferias de febrero en Tafalla 9 a 14 horas VI Certamen Avícola Eoalak Ciudad de Tafalla.V Monográfico Navarro de Euskal Oiloa en el recinto ferial. 10 horas, exposición y venta de plantas y flores en plaza Cortés. 10 horas, puestos de venta ambulante en el Paseo Padre Calatayud. 19 horas, en los bajos del mercado, “Vinos de nuestro entorno: historias locales para vinos globales”, cata de vino con María Abete Lerga. Precio de la cata, 7 euros (apuntarse a través del teléfono 012). Nort Festival Baluarte. Encuentro de diseño y creatividad gastronómica. 9.30h Taller GastroFront Reyno Gourmet y Eide Estudio Taller tipográfico creativo de diseño del alfabeto original de 36 letras y números en el que se utilizarán los diferentes productos amparados en Reyno Gourmet. 11.30h Masterclas: Pacharán Zoco, Evolución y Estrategia Cata de producto y Diseño de packing. 13h Cata. Rosados y Rosadas por Pilar García Granero. Original cata de rosados en la que a través de las golosinas se buscarán los aromas y sabores de la nueva añada de estos vinos. 16 h. Lola, inteligencia artificial sobre el sabor. 16.25h Zoco. El reto de cambiar un icono. Por Ignacio Muguiro, director de Morillas y Jorge Blesa, Brand Manager de Zoco 17 h Mesa redonda de Gastronomía. Pilar Idoate, David Yárnoz, Koldo Rodero y Leandro Gil. Modera Garbancita. 18,20h Estudio Montalbán 18.45h Catando creatividad: el diseño en el mundo del vino por Ricardo Arambarri, Fundador de Vintae. 19.45h La ConfeRRencia por Gem Romero y Nestor Garcia de LOLA MullenLowe

Juego: ‘Cluedo en vivo’ Casa de la Juventud. 18 horas. Dinámica de juego de rol inspirada en el Cluedo y ambientada en una fiesta de un local clandestino de la ciudad de Chicago en los año veinte. Plazas: 20, para personas de entre 18 y 30 años. Entrada gratuita, previa inscripción.

sábado, 8 de febrero





Clásica

Banda Juvenil de la Escuela de Música de Olite Centro Cultural Los Llanos de Estella. 19.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Pop rock

1º Festival de Cantautores en Vivo. Bar la Carbonera de Pamplona. 20.30 horas. Con las actuaciones de Gussy, Raúl Vital, Iván Sánchez y Marcos Muruzábal. Entrada 5€ anticipada en www.entradium.com, 7€ taquilla

Dúo Armis Bar Aragón. Santacara. 22 horas. Concierto con versiones de pop rock desde los años 80 hasta la actualidad, con temas de Fito, Los Secretos, Barricada, Héroes del Silencio, Estopa, Jarabe de Palo, Kortatu o Rosendo, entre otros.



Otras músicas



BSO de ‘Starwars’. Casa de Cultura de Burlada. 20 horas. Orquesta Sinfonietta de Pamplona presenta un viaje épico y musical a través de una de las bandas sonoras más míticas de la historia del cine, La Guerra de las Galaxias, de John Williams. El programa, bajo la dirección de Caroline Collier, mezcla música e imágenes de la saga. Entradas: 8 euros anticipada, 10 euros en taquilla.

Teatro

‘Personajas’ Instituto Navarro Villoslada. 19.30 h. Escrita por Ana Artajo y Ion Martinkorena, cuenta con la participación de un numeroso grupo de alumnas y alumnos del instituto. La obra es un homenaje a los personajes femeninos del teatro universal en forma de una divertida comedia musical.

‘Los otros Gondra’ Teatro Gayarre. 20 horas. Obra de Borja Ortiz de Gondra que repasa lo sucedido en 1985 en el frontón de Algorta tratando de cerrar heridas entre los miembros de una familia por un hecho, al parecer, violento y doloroso, del que nadie quiere hablar. Puesta en escena a cargo de Sonsoles Benedicto, Frenda Drame, Marcial Álvarez, Borja Ortiz de Gondra, Lander Otaola y Cecilia Solaguren. Dirección: Josep María Mestre. Entradas: de 4 a 21 euros. ‘Cabaret deformado’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 20 horas. Estreno. Seis monstruosos personajes representan las deformidades humanas y vienen para quedarse. Son El l Bufón, La llorona, Siniestro, La Virgen Consagrada, Pacha Mama y La Mantis que se presentan al público como un espejo durante cuyo reflejo causará risas, pero también alguna reflexión. Canciones, textos universales, música en directo y bufonadas en un montaje de la compañía Lilura Teatro que ha sido creado en residencia en la ENT. Dirección: Fermín Cariñena. Entradas: 10 euros (taquilla y web) y 8 euros (anticipada y personas en paro).

“Amor oscuro (Sonetos)” Auditorio del Carmen de Sangüesa. 20 horas. Viridiana Centro de Producción Teatral. Dirección: Jesús Arbués. Actor: Javier García. Un espectáculo concebido en un formato íntimo, con un aforo limitado,donde actor y público se encuentran en el mismo escenario. En diciembre de 1983,casi 50 años después de su escritura, se publicaron, por primera vez, los “Sonetos de amor oscuro” de Federico García Lorca. Esta es la historia de los versos desaparecidos de un poeta desaparecido. Duración:60 minutos. Venta anticipada:6 euros. Venta en taquilla: 8 euros.

‘La radio de Ortega’ Auditorio Barañáin. 20.30 h. La Radio de Ortega, dicen que no se ve, pero Ortega consigue que la veamos, durante 90 minutos la radio se hace visible en un espectáculo que podíamos llamar visual. Todos los referentes radiofónicos desfilan por este espectáculo, antiguos y modernos, acérquense al teatro a ver a Ortega y su radio seguro que la sintonizan. Entradas: 22 (anticipada) y 24 (taquilla) euros.

‘Las vacaciones de la duquesa’ El Bardo Escaldao (Calle O, 33, Poligono Mutilva). 21 horas. Sainete en dos actos del grupo de teatro Mireni. A la duquesa le toca la tradicional reunión con su familia para decidir el destino del viaje de vacaciones. Adaptación de los textos originales de Raimundo Francés. Reserva previa en asociacionojala.com.



Cine

‘Fourtee’n, de Dan Sallit. Teatro del Museo Universidad de Navarra. 19 horas. Estreno en Pamplona. Mara y Jo, dos veinteañeras que viven en Nueva York, son amigas desde el instituto. A lo largo de una década, a medida que los trabajos, los novios y los apartamentos van y vienen, su poderoso vínculo se estira pero nunca se rompe por completo. 3 euros.

Proyección ‘Viajando con la luz’ Planetario de Pamplona. 12 horas. Película de planetario para todos los públicos. La proyección aborda la importancia de la luz en todos los ámbitos de nuestra vida. También habrá una explicación del cielo en directo "Diosas, heroínas y criaturas bajo las estrellas" para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y actualidad astronómica. Duración total: 90 minutos. Entrada: 7 euros.

‘Cielo profundo’ Planetario de Pamplona. 18 horas. Todos los públicos. Proyección de ‘Cielo Profundo’, sobre el Universo, para descubrir dónde estamos y qué se esconde tras el fondo negro de la noche y explicación del cielo en directo y actualidad astronómica con motivo de la celebración del 11F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.Entrada: 7 euros.



Infantil

‘Agua/Ura’ Casa de Cultura de Villava. 17 horas (euskera) y 18.30 horas (castellano). Teatro para bebés. Espectáculo que muestra un recorrido por los diferentes estados en los que se encuentra el agua, elemento fundamental para vivir al que se debe cuidar. Desde su estado en las nubes, el montaje incluye un recorrido visual, musical y sensorial hasta llegar al mar para después regresar otra vez a las nubes. Una experiencia de juegos con música, telas, agua, pompas, etc. A cargo de Lapiel Producciones. Para público de 0 a 5 años. Entrada: 3 euros.

Taller ‘¿Quién será la primera mujer en pisar la Luna?’ Planetario de Pamplona. 10.30 horas. Taller intergeneracional para participar por parejas de menores (a partir de 6 años) acompañados de una persona adulta. Sesión especial por el Día internacional de la mujer y niña en la ciencia. Inspirado en la misión Artemisa de la NASA y con aprendizaje de programación. Inscripción: 25 euros por pareja.

‘Beyond the Sun. En busca de una nueva Tierra’ y explicación del cielo Planetario de Pamplona. 16.30 horas. Dirigida a todos los públicos, especialmente a personas de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años. Película y especial directo "Diosas, heroínas y criaturas bajo las estrellas" con motivo de la celebración del 11F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La protagonista de la película es una niña curiosa que divulga los últimos hallazgos científicos sobre exoplanetas. Una noche recibe la inesperada visita de Moon, una pequeña mota de luz. Duración: 60 min. Entrada: 6 euros.

‘Cuentacientíficas’ Planetario de Pamplona. 10.30 horas y 16.30 horas. Actividad en la sala de exposición para descubrir qué dos científicas se esconden entre las paredes del Planetario. incluida Dentro de la celebración del 11F "Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia". Acceso libre y gratuito.



Libros

"A bocajarro, reflexiones anarcofeministas". Local de la CNT (C/Eslava 11). 11.30 horas. Presentación a cargo de su autora, Mireia Redondo Prat. La CNT lo presenta como un acto para reflexionar acerca de la “falsa orfandad histórica y política que siempre rodea a las mujeres y al feminismo”, y de las prometedoras posibilidades que ofrece la acción directa, entre otros asuntos.



Varios

‘Aperitifak’ Centro Huarte. 12.30 horas. Encuentro informal con Iosu Zapata. El artista, que realizó una residencia de varias semanas en el Centro de Arte de mARTadero de Cochabamba (Bolivia), hablará del muralismo y el grafiti en Pamplona en los años 90. También relatará su experiencia en un contexto cultural distinto como el de las calles de Cochabamba donde realizó el proyecto “Heroínas”, y finalizará pintando un mural colectivamente.

Nort Festival Baluarte. 21 horas. Fiesta final del Nort Festival en La Terraza de Baluarte. Incluye 3 pinchos y 3 bebidas creados por Carlos Rodríguez. Entrada: 15 euros.

‘En busca de las huellas del urogallo’ Centro de Montaña Larra Belagua. 9.30 horas. Gratuito. Inscripciones en el 948 47 5256 o iot.roncal@navarra.es.

Visita guiada al Centro de Interpretación de Roncal En el Centro de Interpretación de Roncal.A las 11, 13 y 17 horas. Visita guiada para conocer el Valle de Roncal. Entrada gratuita. Más información en el 948475256 o en oit.roncal@navarra.es.

Ferias de febrero en Tafalla 9 a 19 horas, VI Certamen Avícola Eoalak Ciudad de Tafalla. V Monográfico Navarro de Euskal Oiloa en el recinto ferial. 10 horas, apertura de la exposición y venta de plantas y flores en plaza Cortés. 10 horas, apertura de puestos de venta ambulante en el Paseo Padre Calatayud. 11 horas, apertura de la Feria Agroalimentaria en la Plaza de Navarra. 11.30 horas, paseos a caballo en El Ferial. 11.30 horas, ronda de txistularis y tamborrada Marinelak. 12 horas, presentación en la plaza de la nueva pareja de gigantes de la Comparsa de Asier Marco con Tafallako Dantza Taldea, Gigantes de Buztintxuri, Gaiteros de Tafalla, Gaiteros Aldamara y Gaiteros Ezpelur. A continuación, pasacalles. 12.30 horas, visita guiada al casco histórico de Tafalla (salida desde la puerta del ayuntamiento, precio: 3 euros). 14 horas, bailes de las comparsas de gigantes en la plaza. 17 horas, paseos en burro y en calesa en el entorno del mercado. 17 horas, conciertos solidarios organizados por las peñas en el Patio de la Kolasa, con la actuación de los grupos Grupos: Mare-M, La Cuerda Floja, Sofokaos y Jaleo. 17.30 horas, XI Festival de Magia en la ludoteca Txikilandia a cargo de los magos de la Asociación Fuente del Rey de Picas. 18 horas, concierto de la txaranga Zidakos en la plaza. 19 horas, velada de Kickboxing y Boxeo Profesional en el frontón Ereta, con la participación del campeón de España, el tafallés Izan Ibiricu. 19 horas, concierto “A dos bandas, Tributo a Joaquín Sabina”. 19.30 horas, torico de fuego.

Nort Festival Baluarte. Encuentro de diseño y creatividad gastronómica.10.30h Maite Pérez. Experiencias gastronómicas con marcas en continua evolución 11:00h Botánico Estudio. Packaging gastronómico. 11:30h Espárragos al platooo! 12:50h Patxi Larumbe de Cocuus System. Food Print Revolution: Cómo se convierte una idea en un éxito 13:15h Las peripecias de Pepe Marín y Leticia Álvarez, reporteros gastronómico. 16:00h Nacimiento del diseño la imagen de NORT 16:15h Mikel Muruzábal Studio 16:45h Iñigo Ruiz de Visual Comunicación. Cómo cerrar un restaurante con Tres Estrellas Michelín y que sea una fiesta. 17:40h Elsa Yranzo. Diseño de Puchero 18:30h Sergio Puertollano de Villamacluhan. Packaging y narrativa de marca: Cómo el packaging se ha convertido en la decisión más determinante en el proceso de comunicación de las empresas de Alimentación 19:10h Sorteo 19:40h Cata Sinestésica D.O. Navarra. El sabor del sonido de la viña por Pedro Bujanda 21h Fiesta en La Terraza de Baluarte

domingo, 9 de febrero



Clásica

Norma Baluarte. 19 horas. Francesca Sassu (Norma) y Sergio Escobar (Pollione) protagonizan esta ópera de Bellini junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Coro Lírico de AGAO dirigidos por José Miguel Pérez-Sierra. La dirección de escena de esta producción de los Amigos Canarios de la Ópera corre a cargo de Mario Pontiggia. Completan el reparto de solistas: Simón Orfila (Oroveso), Susana Cordón (Adalgisa), Julio Morales (Flavio) e Itsaso Loinaz (Clotilde). Una historia de amor, traición y honor contiene una de las arias más bellas de todo el repertorio, Casta diva, un desafío vocal y dramático al alcance únicamente de las mejores sopranos. Precios: 29, 43 y 59 euros.



Música

Oreka Tx. Koklea. Casa de Cultura del Valle de Aranguren, Mutilva. 19 horas. El nuevo trabajo de Oreka TX refleja el resultado del recorrido musical de los últimos años del quinteto, en el que profundizan en su propio estilo utilizando instrumentos orgánicos y naturales desde un lenguaje contemporáneo. Entrada: 6 euros.

Teatro

‘Cabaret deformado’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 20 horas. Estreno. Seis monstruosos personajes representan las deformidades humanas y vienen para quedarse. Son El l Bufón, La llorona, Siniestro, La Virgen Consagrada, Pacha Mama y La Mantis que se presentan al público como un espejo durante cuyo reflejo causará risas, pero también alguna reflexión. Canciones, textos universales, música en directo y bufonadas en un montaje de la compañía Lilura Teatro que ha sido creado en residencia en la ENT. Dirección: Fermín Cariñena. Entradas: 10 euros (taquilla y web) y 8 euros (anticipada y personas en paro).

‘Simplicissimus Kabaret’ Teatro Gayarre. 19 horas. Espectáculo en euskera. Cabaret humorístico que explora los límites del humor y rinde homenaje a los humoristas que sufrieron y sufren persecución por pretender ejercer su trabajo en libertad. Cabaret con cantantes y músicos que interpretan, cantan y tocan en directo. A cargo de la compañía Tartean Teatroa. Dramaturgia y dirección: Patxo Tellería. Entradas: de 4 a 8 euros.

‘Amor oscuro (sonetos)’ Casa de Cultura de Villava. 19.30 horas. Casi 50 años después de su escritura se publicaron los Sonetos de amor oscuro de Federico García Lorca en una edición clandestina. Esta es la historia de los versos desaparecidos de un poeta desaparecido. Una historia de miedo y de silencio, pues el espectáculo no es una obra de teatro al uso ni tampoco un recital poético. El espectáculo, además de recitar los versos, contará al público por qué y cómo se escribieron. ‘Amor oscuro’ no es una obra de teatro al uso y tampoco un recital poético. A cargo de Viridiana Centro de Producción Teatral. Entradas: 4 euros (taquilla) y 3 euros (internet).

‘Emportats’ Auditorio de Berriozar. 19 horas. La Trócola Circ . Espectáculo de circo para todos los públicos que combina diferentes disciplinas: acrobacia, malabar, música y trabajo con objetos (puertas). A través del juego con lo visible y no visible, haciendo uso de lenguajes como el musical, humorístico, o poético, emergen imágenes e ideas originales cuya estética sumerge al espectador en un atractivo viaje para los sentidos. Entradas: 5 euros.

‘Sala de espera’ Salón de Actos del CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. 19.15 horas. Eva, Mertxe y Carmela son tres mujeres que esperan, que son etiquetadas de madres solteras, depresivas, histéricas, gordas, egoístas. Siempre tienen que dar la talla y cumplir con lo que se espera de ellas. Entradas: 6 euros.



Infantil

‘Isla de perros’ Sala Oihanburu, Sarriguren. 17.30 horas. Teatro. Espectáculo basado en la obra de Wes Anderson, con una puesta en escena a cargo de la compañía Zirika Zirkus. Para público de 9 a 13 años. Entrada libre hasta completar el aforo.

'Ana Montaña: 'Un cuento medieval’ Teatro de Ansoain. 18 horas. Vuelve Ana Montaña , protagonista de las aventuras teatrales de Iluna Producciones. Esta vez, la pequeña acude a un campamento medieval organizado por el colegio. Pero, al llegar, a Ana la intentan convencer para que sea una princesa porque es una niña y, además, descubre que los caballeros no son tan valerosos como ella creía. Entradas: anticipadas, 5 euros; taquilla, 6 euros.

‘Espías con disfraz’ Auditorio de Ribaforada. 16.30 horas. Película de animación (EEUU, 2019). Entrada: anticipada, 3,5 euros; taquilla, 4 euros; socios del club juvenil o espacio joven, 2,5 euros.



Varios

‘Carrera niños contra el cáncer. La carrera de los valientes’ Polideportivo de la Universidad de Navarra. 11 horas. Carrera para recaudar fondos para la iniciativa Niños Contra el Cáncer, impulsada por la Clínica Universidad de Navarra, para ayudar a familias con recursos insuficientes para acceder a tratamientos específicos y para investigación. Carrera de 800 m, 1.000 m, 5 km, 5 km marcha y 10 km. Las inscripciones se pueden hacer a través de la página web (https://www.unav.edu/web/carrera-de-los-valientes/inscripciones) o de forma presencial, hasta el sábado 8. Dorsal: entre 6 y 12 euros.

Ferias de febrero en Tafalla 6.30 horas, entrada de la tradicional feria caballar en el recinto ferial. 10 horas, apertura de la exposición y venta de plantas y flores en plaza Cortés. 10 a 14 horas, VI Certamen Avícola Eoalak Ciudad de Tafalla y V Monográfico Navarro de Euskal Oiloa en el recinto ferial. 10.30 horas, concentración de caballistas y enganches de Zona Media en El Ferial. 11 horas, apertura de la feria agroalimentaria en la Plaza Navarra. 11 horas, concurso de equitación de trabajo en El Ferial. Participación popular. 12 horas, ronda de txistularis con Mugarik Gabeko Txuntxuneroak. 12 horas, muestra de elaboración tradicional de txistorra de Tafalla a cargo del gremio de carnicerías de Tafalla. 12.30 horas, degustación de txistorra de Tafalla. 13 horas, paseo de caballistas y enganches. 14 horas, rifa del cuto divino. 16 a 20 horas, juegos Arcade y juegos de feria en los bajos de la plaza del Mercado. 17 horas, campeonato de Mano Parejas profesional en el frontón Ereta. 18 horas, bailes de la comparsa de Asier Marco en la Plaza Navarra. 18.30 horas, música bailable con el dúo Javier y Chus en el centro cívico.

