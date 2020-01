25/01/2020 a las 06:00

La sentencia de ayer, que desestima la demanda de Iñaki Iriarte contra el socialista Santos Cerdán, sorprende por estar escrita, especialmente en sus fundamentos de derecho, con un lenguaje oscuro y en ocasiones de difícil interpretación, tanto sobre los hechos concretos como en una serie de reflexiones sobre el fascismo que ocupan prácticamente todo el fundamento segundo. Estos son algunos ejemplos reproducidos de forma literal.



-“Ambas partes [Iriarte y Cerdán] son políticos, transcendiendo según se considere el sentido que le era dado, por Aristóteles, son miembros de distintos partidos políticos, democráticos en los que de modo no axiológicamente neutro se denominada alternancia (...)”.



-“Una posible lectura de lo anterior, es que el Sr. Iriarte, que es de considerar, nada hay en contrario, ni prueba, ni indicio, era demócrata para el demandando, se produjo la conversión, o se puso de manifiesto su verdadera ideología, al acudir a una comida y compartir, paella, y pollo con patatas más pantxineta, nada sacramental, desde la perspectiva académica (...)”



-“Más allá de lo que dice el diccionario de la Real Academia de Fascismo probablemente ninguno de los asistentes a la larga vista, haya adquirido mayor conocimiento de lo que es lo que fue, el nacismo, el fascismo/s. El hecho es que existe una enorme bibliográfica, de carácter político, histórico, novelas, películas… y algunas obras, son de referencia, salvo que honestere vivere, Ulpiano, se trataría de someterlos a crítica, evaluación, y ello transciende esta modesta sentencia”.



-“España, socialistas, socialdemócratas, por ejemplo, diferencias entre Berstein Kausky o Rosa Luxemburgo a quien por cierto se la referencia, en relación a juicios políticos en su libro, de modo epigramático, por una persona, que es nacionalista, de una entidad que se ha calificado como burgués y ninguno de tales calificativos, antes al contrario le es atribuido, atribuible a la citada (...).



-“En la vista no ha sido posible conocer si el peligro real, efectivo del fascismo, como los que recurrentemente se han referido, a que se refiere, y si la comida en parte del peligro fascista, se trata del fascismo eterno del difunto Umberto Eco o de la advertencia de la Sra. Margaret [Madeleine] Albright que como Secretaria de Estado USA, Presidente Clinton, adquirió especial notoriedad con acuerdo o no, relativos a la antigua Yugoslavia, en que además de Tudjman estaba por el sur los Checnics Kosovares, todos ello con monumentos”.

