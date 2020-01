24/01/2020 a las 06:00

Viernes, 24 de enero

Pop-rock

Sharon Stoner Infernu Taberna (c/San Agustín, 4). 21 horas. Stoner rock desde Guipúzcoa. Entrada libre.

Totem Vibrations 4 Sala Tótem, 2. Villava. 23 horas. Double Lion Sound System ft Gorka Dub y Equal Brothers Sound System. Entradas: Anticipada: 8€ + gastos.

Rhapsody of Queen Baluarte. 20 horas. Espectáculo musical con las canciones legendarias de Queen y Freddie Mercury. Cuatro cantantes internacionales y una gran banda de rock interpretarán los éxitos de la banda inglesa, acompañados en su puesta en escena con un montaje con pantallas y proyecciones que evocarán el universo musical de Queen. Tres horas de espectáculo en directo y más de 30 grandes éxitos de la banda. Entradas: 40 y 35 euros.

Labanda Flowers La Carbonera (c/Olite). Pamplona. 22.30 horas. Concierto de Labanda Flowers con sus versiones de los años 60, 70, 80 y 90. Ciclo Carbonera en vivo. Entrada libre.

Concierto solidario con los refugiados. Komando Funk, Muxutrock Rock&Bihotz, Acoustic Sound Machine Sala Zentral. Pamplona. 20.30 horas. Concierto solidario a favor de las personas refugiadas que viven afinadas en la isla de Lesbos organizado por Zaporeak. Actuarán Komando Funk, con versiones disco funkis y jazzy groovis de los años 70 y 80; Muxutrock Rock & Bihotz, con rock&roll de grupos como Extremoduro, Los Suaves, Barricada o Platero; y Acoustic Sound Machine, banda en acústico que interpreta temas de todos los tiempos como Queen, Prince, Blondie, etc. Entrada: 10 euros.

Otras músicas

Jorge Sánchez, Iñaki Auzmendi y Javi Martín. El Bardo Escaldao. 21 h. Tres cantautores de estilos muy dispares, unidos por la trova y la poesía nos ofrecen un repertorio en el que mezclan versiones de temas muy conocidos con composiciones propias, en un ambiente distendido y muy cercano al público

Ache pa ti Civivox San Jorge. 19.30 horas. Concierto Aunitz urtez a cargo del grupo formado por cinco músicos de diversas procedencias unidos por su afición a la música latina y que están ligados de una u otra forma a la cultura tradicional y folklore. Este concierto mezcla melodías de la tradición vasca y de la cultura afro-caribeña, en un estilo apodado ‘Latin-bask’: ritmo latino con melodía de txistu. Grupo integrado por Fermín Goñi (txistu y trompeta), José Ramón García Beorlegui (piano), Jokin Zabalza (bajo), Andoni Zugasti (congas y percusión) y Daniel Arias Elizari (batería). Ciclo UrtarriJAZZ. Entrada libre, previa retirada de invitación desde las 18.30 horas.

‘Maestrissimo (Pagaganini 2)’ Teatro Gayarre. 20 horas. Espectáculo cómico musical con referencias a la música clásica, pero también al rock, al pop y un sinfín de géneros musicales. A través del cuarteto de músicos, el espectáculo repasa algunos momentos cumbre de la música clásica fusionados con otros estilos. A cargo de la compañía Yllana. Dirección: David Ottone y Juan Ramos. Entradas agotadas.

Teatro

‘Personajas’ Auditorio del IES Navarro Villoslada C/ Arcadio María Larraona, 3). Pamplona. 19.30 horas. Comedia musical. En una realidad alternativa, la guerra entre sexos llega a su límite y los hombres y mujeres se dividen del todo. No pueden estar juntos, y eso incluye las funciones de teatro. Las protagonistas de las obras teatrales de todos los tiempos recurren a un ‘youtuber’ para que las ayude. Estreno. Taller de teatro de Navarro Villoslada. Entrada gratuita, previa retirada de invitación

‘Dublineses’ Centro Cultural de Noáin. 21 horas. Día de Reyes, Dublín (Irlanda). Las señoritas Morkan ofrecen su tradicional cena del 6 de enero. Aunque parece que todo transcurre en un ambiente hogareño, de manera inevitable los conflictos latentes afloran entre los asistentes, de distintas edades y de clase media-alta. Adaptación de los textos de James Joyce Compañía Ados Teatroa. Entrada: 8 euros.

Elisa Lledó y Javier Merino Centro Cultural Navarro Villoslada de Viana. 20 horas. Espectáculo de monólogos llenos de diversión a cargo con Elisa Lledó & Javier Merino. Ciclo de humor ‘Monólogos de Aupa y Olé’. Entradas: 6 euros. Bono para el ciclo: 10 euros.

‘El funeral’ Casa de Cultura de Irurtzun. 20.30 horas. A partir de 9 años. El abuelo Dimitri ha muerto, así que un simpático grupo de músicos zíngaros invitan al público a asistir con ellos al acto. La peculiaridad de los personajes convierten una historia sencilla en un continuo enredo de situaciones llenas de humor y música. A cargo de la compañía Teatro Che y Moche. Texto y dirección: Joaquín Murillo. Entrada: 6 euros.

‘Everybody needs...héroes!’ Casa de Cultura de Olazagutía. 22.30 horas. Comedia que hace de espejo de todas esas personas que en nuestro día a día consideramos héroes. Un viaje en el que se presentarán distintos personajes, todos ellos interpretados por Xabier Artieda, actor formado en técnicas de teatro físico, gestual y danza. Autor y director: Xabier Artieda. Entrada: 8 euros (taquilla) y 6 euros (anticipada).

Libros

Presentación ‘Fábricas de cuentos’ Librería Katakrack. 19 horas. Javier Mestre presentará su libro infantil ‘Fábricas de cuentos’, que protagonizan Luz y Luna. Entrada libre.

Cine

‘El escritor de un país sin librerías’ Filmoteca Navarra. 20 h. Guinea Ecuatorial se independizó de España hace 50 años y ahora se ha convertido en uno de los países más aislados de África. Nos adentramos en él en compañía del escritor más traducido del país, Juan Tomás Ávila Laurel, que en 2011 tuvo que refugiarse en España por denunciar la dictadura de Teodoro Obiang, la más longeva del mundo. Con la presencia de Juan Tomás de Ávila, escritor guineano y protagonista del documental. Entrada: 3 euros.

Encuentros literarios

Biblioteca Noir: Susana Rodríguez Civivox Mendillorri. 18.30 horas. Coloquio con la escritora Susana Rodríguez. Dentro del ciclo ‘Biblioteca Noir’. Entrada libre hasta completar aforo.

Diálogos de medianoche: Benjamín Prado Auditorio Civican. 23.30 horas. El poeta y novelista Benjamín Prado inaugura los encuentros de ‘Diálogo de medianoche’. Su último libro, Los treinta apellidos (2018),en el que recupera el personaje de Juan Urbano, ha sido premiado con el Pop Eye de literatura.

Charlas

'Un país sin librerías' Biblioteca de Navarra. 18.30 horas. En cuentro con el escritor ecuatoguineano Juan Tomás de Ávila Laurel. El autor tuvo que refugiarse en España en 2011 por denunciar la dictadura de Teodoro Obiang, la más longeva del mundo. Nos presenta la realidad de Guinea Ecuatorial, un país que se independizó del Estado español hace 50 años y parece ser uno de los países más aislados de África. Participan en la tertulia la experta en cine africano Beatriz Leal y la arquitecta ecuatoguineana Laida Memba.

‘Abuelos, útiles o utilizados’ Asociación de Viudas Roncesvalles de Navarra (c/ San Antón, 61). Pamplona. 18 horas. Bernardo Doñoro imparte esta conferencia sobre una realidad a la orden del día en España. Entrada libre hasta completar aforo.

‘El patriarcado hasta en la cama’ Casa de las mujeres (c/ Aoiz, 9). 18 horas. Pamplona. La experta en género Paola Damonti imparte la charla. Entrada libre.

‘Plan Estratégico Urbano Pamplona-Iruña 2030’ Civivox Condestable. 18:30 h. Dirigido a toda la ciudadanía. Presentación de los resultados en la identificación de los retos y desafíos que tiene la ciudad. Las personas asistentes podrán plantear dudas o aportar ya sus ideas y sugerencias. Entrada gratuita previa inscripción.

‘Quentin Tarantinoren mesanotxeko liburuak’ A las 19 horas en la Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo. A cargo de la periodista y crítica de cine Begoña del Teso, dentro de la programación de ‘(H)ilbeltza’, Semana de la Novela Negra en euskera.

‘La Cultura Occidental: Visión dual e invención ingeniera. Cultura No-duales’ Civican (c/Avenida Pío XII, 2). 11 horas. Conferencia impartida por Arcadio Rojo, licenciado en Filosofía y doctor en Antropología (culturas informáticas). Entrada libre.

Varios

Cafeteando: ‘Karaoke dinámico’ Casa de la Juventud de Pamplona. 19 horas. Juego participativo con premios y sorpresas. El dinamizador de la actividad irá parando las canciones y el público tendrá la oportunidad de continuar cantando la letra. Para jóvenes de entre 14 y 30 años. Entrada libre hasta completar aforo.

Fiestas de San Babil en Caparroso Polideportivo municipal de Caparroso. 17 a 21 horas, atracciones. Habrá una zona infantil (3 a 5 años) con camas elásticas, super ludoteca con piezas de goma espuma, mesitas y sillas, piscina de bolas, hinchable caramelo, tobogán sube y baja. Zona juvenil (6 a 16 años), con mesas de ping pong, pista multideportiva (fútbol, balonmano, voleibol, etc), La barredora, pantallas gigantes con juegos wii, circuito de carreras e hinchables. Entrada libre.

Sábado, 25 de enero

Clásica

Schola Gregoriana Gaudeamus Iglesia de San Saturnino de Pamplona. 20 horas. Misa cantada, con Raúl del Toro como director y organista. La Schola Gregoriana Gaudeamus cantará las melodías litúrgicas del Domingo III del tiempo ordinario.

Pop-Rock

MCD + Desorden Peña La Bota de Estella. 22 h. Los míticos MCD de Bilbao regresan Estella Lizarra tras más de 15 años sin tocar en la ciudad del Ega. Serán acompañados por los Desordende Sestao cuyo baterista Txilo hará doblete (también toca la batería en MCD) en la segunda visita a Estella de los de la margen izquierda de Bilbao. El concierto además servirá como "homenaje despedida" a Jon Endika Larunbe Rada, de parte de la familia y amigos de Jon, muy querido también en Peña La Bota. Entradas: 8 euros (agotadas).

Fiesta años 60 con The Beat-Less La Carbonera. 22.30. Concierto con esta banda tributo a The Beatles para continuarla con Los Rolling, Los Brincos, Los Bravos, The Eagles, y muchos más. Entrada gratuita.

Zea Mays + SUA Sala Zentral. Pamplona. 22 horas. Concierto de la banda de rock-indie formada hace 20 años en Bilbao, dentro de su gira Atera Tour. El noveno disco del grupo Zea mays 20 urte es un recopilatorio de sus grandes éxitos remezclados por diferentes bandas y dj’s, como Tcef-A Bekalo, Grises o Esne Beltza, entre otros. A las 21 horas, actuación de SUA. Entrada: 14 euros (taquilla) y 11 euros + gastos (anticipada).

Otras músicas

Zugardi Big Band Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 horas. Concierto del grupo formado por 27 músicos de viento metal, viento madera, piano, armónica, voz y percusión. Los músicos proceden de Zizur Mayor, Pamplona. Barañáin, Ansoáin, Aibar y Burlada. La banda busca la difusión de los clásicos del jazz y en su repertorio incluye bandas sonoras de películas y jazz vocal de los años 30 y 40. Entrada: 5 euros.

Chuchín Ibáñez Sidrería Kixkia. Ochagavía. A partir de las 20.30 horas. Concierto sobremesa de cenas con entrada libre. Apertura Txot a cargo del presentador de televisión Julián Iantzi.

Xabier y Javier Salvo Centro cívico Pedro Iturralde de Falces. 19.30 horas. Espectáculo Di Papa, canciones para después de una transición a cargo del dúo formado por padre e hijo. La música y el teatro forman parte de dos vidas, con bandas sonoras propias e independientes, pero que comparten sueños, luchas y desencantos, materiales que conforman el recuerdo de la historia. Entrada: 5 euros.

Gracia Navarra y Ecos del Arga Clínica San Fermín (c/Avenida de Galicia). Pamplona. 11.30 horas. Recital de jotas y canciones navarras con un repertorio variado. Entrada libre.

Puro Relajo en concierto Teatro Gayarre. 20 horas. El quinteto navarro, con más de 500 actuaciones, hará un repaso con música en directo a su repertorio, con una amplia selecciones de los temas recopilados en sus siete discos. No faltarán rancheras, corridos, pinceladas de temas latinos y clásicos adaptados al grupo, canciones como Gracias a la vida, Échame la culpa o Morena de mi corazón. Entradas agotadas.

Cine

‘Nightcrawler’ Casa de la Juventud. 18 horas. Película dirigida por Dan Gilroy cuya protagonista es un apasionado joven que no consigue encontrar empleo y que, tras ser testigo de un accidente, descubre el periodismo criminalista como forma de ganar dinero. La periodista y gestora cultural Francis Mauch y el cinéfilo Arturo Barnecilla son los encargados de presentar la película y dirigir un coloquio posterior. Ciclo CineTag. Entrada libre, previa retirada de invitación desde las 17.30 horas.

‘Un blanco, blanco día’ Museo Universidad de Navarra. 19 horas. Thriller de suspense donde el viudo Ingimundur empieza a sospechar de una infidelidad por parte de su esposa fallecida y esa obsesión da un vuelco a su vida. La película de Hlynur Pálmason muestra cómo el amor puede ser más frío que la muerte. Entrada: 3 euros.

Teatro

‘El traje nuevo del emperador’ Civivox Mendillorri. 18 horas. A partir de 4 años. Basado en el clásico cuento infantil. Compañía Xip Xap. Entrada: 3 euros.

'Paso(s) de la política española' Escuela Navarra de Teatro (c/ San Agustín, 5). 20 horas. Dirección y libreto: Miguel Goikoetxandía. Obra cargada de una crítica mordaza la política española desde el pasado a la época actual. Iluna Producciones, con los actores Ana Berrade, David Larrea y Miguel Goikoetxandía. Entradas: 10 euros en taquilla y página web. Personas en paro y venta anticipada en taquilla: 8 euros.

‘El funeral’ Auditorio del Carmen. Sangüesa. 20 horas. A partir de 9 años. El abuelo Dimitri ha muerto, así que un simpático grupo de músicos zíngaros invitan al público a asistir con ellos al acto. La peculiaridad de los personajes convierten una historia sencilla en un continuo enredo de situaciones llenas de humor y música. A cargo de la compañía Teatro Che y Moche. Texto y dirección: Joaquín Murillo. Entradas: 10 euros (taquilla) y 8 euros (anfiteatro).

‘Sala de espera’ Centro cultural Los Llanos. Estella. 20 horas. Comedia que habla de roles de género, de mujeres que se cuestionan su papel, sus obligaciones y sus necesidades. Las protagonistas son tres mujeres que se encuentran en una sala de espera y que se sienten exigidas para ser aquello que se espera de ellas. Puesta en escena a cargo de la compañía TDiferencia, con Maite Redín, Adriana Olmedo y Nerea Bonito. Ciclo de Humor. Entrada: 8 euros.

‘Entrevista de pelotas’ Sala Multiusos del Ayuntamiento de Allo. 19 horas. Grupo: 5senti2

‘Dublineses’ Centro Cultural Iortia, en Alsasua. 19.30 horas. Espectáculo basado en los textos de James Joyce que establece un relato, tan sencillo como profundo, sobre lo efímero de la vida, sobre el amor perdido de la juventud y sobre unas vidas corrompidas por la nostalgia y el engaño. Adaptación de Garbi Losada de este clásico universal y puesta en escena a cargo de la compañía Ados Teatroa. Dirección: Garbi Losada. Entrada: 15 euros (taquilla) y 12 euros (anticipada).

Infantil

Cuentacuentos: ‘Zapateros y el duende' Civivox Ensanche. 12 horas. Niños a partir de 3 años. Una pareja de zapateros vive tranquilamente hasta que un día empiezan a pasar cosas extrañas por las noches. En su reino, hay centauros cabalgando y princesas. Narrador: Mikel Suárez. Entrada gratuita, previa retirada de invitación.

‘Iparraldeko Norman’ Teatro de la Casa de Cultura de Villava. 17 horas. Cine en euskera. Película del director Trevor Wall (EEUU, 2016). Entrada: 1 euro.

‘Tren Geltokia’ Casa de Cultura de Olazagutía. 17 horas. Espectáculo que combina el teatro, el circo y los malabares. Tres personajes muy especiales y diferentes entre sí se encuentran en una mágica de estación de tren. Ellos son una bailarina de ballet, un hombre que es boxeador, ventrílocuo, malabarista, vendedor de pócimas y ladrón; y una entrenadora física, mental y espiritual muy extravagante. A cargo de la compañía Zirika Zirkus. Entrada: 3 euros.

‘Ana Montaña. Un cuento medieval’ Escuela Navarra de Teatro (c/ San Agustín, 5). 18 horas. Ana piensa que los caballeros medievales son como los que describen en los cuentos: valientes, heróicos, matan dragones… Pero cuando se va al campamento medieval que ha organizado el colegio, descubre que todo se ha puesto ‘patas arriba’. Iluna Producciones. Texto y dirección: Miguel Goikoetxandía. Entradas: 6 euros en taquilla y página web. Grupos a partir de 5 personas: 5 euros (en taquilla).

Magia

‘La magia de las gafas’ Civivox Jus la Rocha. 18 horas. A partir de 4 años. Espectáculo de magia para toda la familia a cargo de Marcos Ortega. Colectivo con M de Magia. Entrada gratuita, previa retirada de invitación.

Charlas

‘Mundua Iturenetik pasatu zenekoa’ A las 11 horas en la Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo. Mesa redonda con Jon Alonso, Maribi Elizalde y Eneko Bidegain, dentro de la programación de ‘(H)ilbeltza’, Semana de la Novela Negra en euskera.

Varios

Fiestas de San Babil en Caparroso Polideportivo municipal de Caparroso. 17 a 21 horas, atracciones. Habrá una zona infantil (3 a 5 años) con camas elásticas, super ludoteca con piezas de goma espuma, mesitas y sillas, piscina de bolas, hinchable caramelo, tobogán sube y baja. Zona juvenil (6 a 16 años), con mesas de ping pong, pista multideportiva (fútbol, balonmano, voleibol, etc), La barredora, pantallas gigantes con juegos wii, circuito de carreras e hinchables. Entrada libre.

Domingo, 26 de enero

Clásica

‘Molto Rossini. Clásicos populares’. La Pamplonesa Teatro Gayarre. 12 horas. Primer concierto del año de la banda de música dedicado al compositor italiano Gioachino Rossini. El programa incluye la interpretación de siete oberturas de ópera, entre las que se encuentran piezas tan conocidas como El barbero de Sevilla, La gazza ladra o Guillermo Tell. Director: J. Vicent Egea. Entrada: 4 euros.

Pop-rock

Rollin’Stomps Sala Zentral. Pamplona. 18.30 horas (apertura de puertas, 18 horas). Concierto de esta banda afincada en Madrid que ejecuta uno de los repertorios más swingin de la ciudad. Un sonido compacto y personal, con unos arreglos elaborados gracias a la fineza de sus vientos y la energía de su sección rítmica. Entradas: 15 euros (taquilla) y 14 euros + gastos (anticipada).

Teatro

‘Dublineses’ Casa Cultural del Valle de Aranguren (Mutilva). 19 horas. Espectáculo basado en los textos de James Joyce que establece un relato, tan sencillo como profundo, sobre lo efímero de la vida, sobre el amor perdido de la juventud y sobre unas vidas corrompidas por la nostalgia y el engaño. Adaptación de Garbi Losada de este clásico universal y puesta en escena a cargo de la compañía Ados Teatroa. Dirección: Garbi Losada. Entrada: 6 euros.

'Paso(s) de la política española' Escuela Navarra de Teatro (c/ San Agustín, 5). 20 horas. Dirección y libreto: Miguel Goikoetxandía. Obra cargada de una crítica mordaza la política española desde el pasado a la época actual. Iluna Producciones, con los actores Ana Berrade, David Larrea y Miguel Goikoetxandía. Entradas: 10 euros en taquilla y página web. Personas en paro y venta anticipada en taquilla: 8 euros.

‘Sala de espera’ Casa Cultural de Valtierra. 19 horas. Comedia que habla de roles de género, de mujeres que se cuestionan su papel, sus obligaciones y sus necesidades. Las protagonistas son tres mujeres que se encuentran en una sala de espera y que se sienten exigidas para ser aquello que se espera de ellas. Puesta en escena a cargo de la compañía TDiferencia, con Maite Redín, Adriana Olmedo y Nerea Bonito. Ciclo de Humor. Entrada: anticipada, 6 euros; taquilla, 8 euros.

‘El Buscón’ Salón de Actos del CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. 18.15 horas. Teatro El Temple de Zaragoza, con más de 25 años de trayectoria, ofrece el clásico de Quevedo. Apertura temporada con dos clásicos en una tarde. Por el mismo precio, puede verse esta obra y la siguiente, ‘Alma en vilo’. La compañía pretende acercar al público a autores de la literatura de referencia, como Quevedo, San Juan de la Cruz o Santa Teresa, con un formato sencillo y cercano. Entrada: 6 euros. Abono 10 espectáculos: Adultos (más de 18 años): 40 euros. Joven (hasta 17 años incluidos) y estudiantes: 20 euros.

‘Alma en vilo’ Salón de Actos del CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. 19.30 horas. Teatro El Temple de Zaragoza, con más de 25 años de trayectoria, ofrece un espectáculo con textos de San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús y Garcilaso de la Vega. Apertura temporada con dos clásicos en una tarde. Por el mismo precio, puede verse esta obra y la anterior, ‘El Buscón’. Entrada: 6 euros. Abono 10 espectáculos: Adultos (más de 18 años): 40 euros. Joven (hasta 17 años incluidos) y estudiantes: 20 euros.

‘El congelador’ Casa de Cultura de Murchante. 19 horas. Comedia de Juan Montenegro, con una puesta en escena a cargo del grupo Siete Caños. Dirección: Natalia Cubero. Entrada: 3 euros.

‘Itzuli beltza: Kontrabandisten eleak’ A las 11 horas desde la plaza de Amaiur, paseo teatralizado en euskera en el que se narrarán historias de contrabandistas basadas en testimonios aportados por los habitantes del valle de Baztan. Esta actividad se enmarca en la programación de ‘(H)ilbeltza’, Semana de la Novela Negra en euskera.

‘Poesiaren kriminalak’ A las 19 horas en la Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo. Recital poético en euskera con obras de autores de novela negra, dentro de la programación de ‘(H)ilbeltza’, Semana de la Novela Negra en euskera.

Magia

Gala de Magia Casa de Cultura de Villava. 19.30 h. David Blanco. Es un mentalista con un Premio Nacional de Magia. Su show de mentalismo es de los mejores que pueden verse en los escenarios de Europa. Tony “Señor Pérez”. Nos trae su ventriloquia con sus locos muñecos, en un show que le mereció el premio a ventrílocuo del año en habla hispana, concedido en Argentina.

Iurgi. Presenta esta gala ofreciendo su magia visual y de comedia. Para público mayor de 12 años. Entradas: 5 euros en taquilla, 4 euros en internet.

Cine

‘Maider, último verano de adolescente’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Entrada: 2 euros.

Infantil

‘Toy Story 4’ Casa de Cultura de Burlada. 18 horas. Cine. Película de animación de Josh Cooley. Entrada: 3 euros (taquilla) y 2 euros (anticipada).

‘Padre no hay más que uno’ Casa de Cultura de Lodosa. 18.30 horas. Cine familiar. Divertida comedia en la que un padre de cinco hijos, que tienen entre 4 y 12 años, tiene que enfrentarse a la organización diaria de su familia cuando su mujer se marcha de viaje. Una caótica situación que les dará la oportunidad a padre e hijos de conocerse mejor y disfrutar juntos. Entrada: 4 euros.

‘Ana Montaña en ‘Un cuento medieval’’ Escuela Navarra de Teatro (c/ San Agustín, 5). 18 horas. Ana piensa que los caballeros medievales son como los que describen en los cuentos: valientes, heróicos, matan dragones… Pero cuando se va al campamento medieval que ha organizado el colegio, descubre que todo se ha puesto ‘patas arriba’. Iluna Producciones. Texto y dirección: Miguel Goikoetxandía. Entradas: 6 euros en taquilla y página web. Grupos a partir de 5 personas: 5 euros (en taquilla).

Varios

Fiestas de San Babil en Caparroso Polideportivo municipal de Caparroso. 16.30 a 20.30 horas, atracciones. Habrá una zona infantil (3 a 5 años) con camas elásticas, super ludoteca con piezas de goma espuma, mesitas y sillas, piscina de bolas, hinchable caramelo, tobogán sube y baja. Zona juvenil (6 a 16 años), con mesas de ping pong, pista multideportiva (fútbol, balonmano, voleibol, etc), La barredora, pantallas gigantes con juegos wii, circuito de carreras e hinchables. Entrada libre.

