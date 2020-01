Actualizada 23/01/2020 a las 15:06

Este curso escolar tiene un toque especial para el IESO Pedro de Atarrabia por la celebración de su décimo aniversario. “Parece que fue ayer cuando inauguramos el centro y ya llevamos 10 años impartiendo este modelo educativo”, apunta Tomás Donazar, director del centro. Los pasillos amplios y luminosos dejan patente la modernidad del IESO Pedro de Atarrabia, pero lo que realmente lo llena de color es la diversidad de su alumnado. La oferta educativa que ofrece este instituto resulta atractiva para las familias. Por eso, este centro público recibe alumnado procedente de zonas como Villava, Huarte, Ultzama, Esteribar, Egüés, Ezcabarte, Erro, Atez, Odieta, Olaibar y Lizoain. Alrededor del 50 % de los alumnos provienen de Virgen Blanca, Atargui, Lorenzo Goikoa, Huarte o Gloria Larrainzar, entre otros. Se les ofrece continuar sus estudios en el IESO Pedro de Atarrabia y cuentan con 14 líneas de autobús. “El grueso del alumnado es de aquí y del entorno”, comenta Maite Bengoa, secretaria del instituto.

Ante tal diversidad de alumnado el IESO Pedro de Atarrabia tiene como misión satisfacer las necesidades y demandas de la población, garantizar la convivencia e igualdad de la coexistencia del castellano y del euskera y proporcionar una formación integral, académica y humana que prepare a los alumnos de un modo idóneo para afrontar las etapas posteriores de su vida.

El alumnado del IESO Pedro de Atarrabia tiene la posibilidad de estudiar el modelo G (en castellano), el modelo A (en castellano con euskera como asignatura) y modelo D (en euskera). Los alumnos que se acogen a este último modelo realizan una estancia corta subvencionada por el Gobierno de Navarra. “Se realiza para que los alumnos de 1º de la ESO se conozcan y empiecen a relacionarse entre ellos”, añade el director. Este año es la segunda vez que lo desarrollan y tienen intención de probar con los alumnos de castellano. En cuanto al inglés, están inmersos en el Programa British. El centro cuenta con un convenio con el Ministerio de Educación a nivel nacional e imparten un número más alto de horas lectivas en inglés. “Se dan 5 horas en algunas materias como Geografía, Historia o Educación Física”, recalca Ana Sainz, jefa de estudios. Además, en francés y alemán también se realizan intercambios con otros centros para que los alumnos desarrollen su habilidad lingüística. Sin embargo, la salida más deseada por el alumnado es el viaje de estudios que realizan en 4º de la ESO. Este viaje lo realizan los modelos de manera conjunta. El año pasado el destino fue Albacete y este curso será Valencia. “Buscamos que sea un viaje cultural y multideporte. Nos gusta que los alumnos hagan actividades que les enriquezcan y, por eso mismo, les gusta mucho”, añade Sainz.

TRABAJO BASADO EN VALORES

Los valores de la convivencia del IESO Pedro de Atarrabia se fundamentan en cinco pilares. El primero, el respeto a las personas y al pluralismo de la sociedad. El segundo, el fomento de la integración y la solidaridad. En tercer lugar, el esfuerzo por el aprendizaje continuo y la autoexigencia. El cuarto, el desarrollo de habilidades comunicativas a través de actividades colaborativas. Y en quinto y último lugar, hábitos y estilo de vida saludable tanto personales como respecto al entorno. Por esta razón, es coherente que el centro disponga de una Comisión de Convivencia. Trabaja junto a los Servicios Sociales e interviene cuando hay conflictos graves entre los alumnos por medio de la mediación. “Cuando hay expulsiones tratamos de que reflexionen por medio de servicios a la comunidad”, comenta la jefa de estudios.

Para favorecer el desarrollo personal y académico del alumnado el centro apuesta por actividades y tutorías en días señalados. En el 25N, Día Mundial contra la Violencia Machista, se suman a la causa y cada año realizan una propuesta. Por ejemplo, en una ocasión realizaron una cadena humana con mensajes para mostrar repulsa y una neurocientífica acudió al instituto a dar una charla. En el Día del Libro, los alumnos leen cuentos a los pequeños de otros colegios. Además, imparten charlas motivacionales con perfiles llamativos. De hecho, el surfista Gallo, que es campeón del mundo, estuvo con los alumnos de 3º de la ESO explicándoles cómo su ceguera no ha sido impedimento para lograr sus metas. Asimismo, los departamentos organizan varias actividades complementarias. El Ayuntamiento, el Servicio de Igualdad y Medicus Mundi abarcan el tema de la protección de los menores y la seguridad. La Policía Foral también aporta su granito de arena con charlas sobre la seguridad en las redes y en educación vial. Charlas y actividades que hacen que el alumnado del IESO Pedro de Atarrabia se vuelva competente en otros ámbitos que les afectan dentro de la sociedad.

PROYECTO DE INNOVACIÓN

El British Fair: join us in our learning adventure es un proyecto de innovación que engloba las materias de Matemáticas, Inglés, Plástica, Tecnología, Educación Física, Ciencias Sociales, Biología y Física y Química. Cada curso desarrolla un proyecto en concreto y se muestra en una feria al final del curso. “Se invita a toda la comunidad educativa para que muestren sus trabajos”, comenta el director.

APYMAS

Debido a la variedad de modelos educativos de los que oferta el IESO Pedro de Atarrabia el centro dispone de dos APYMAS diferentes, una para cada modelo. Bidaburua es la correspondiente al modelo D y Pedro de Atarrabia la correspondiente al modelo AG. Ambas colaboran en salidas y actividades que desarrolla el alumnado durante todo el curso escolar.

PYMAR

Es una de las iniciativas más llamativas para alumnos que quieren hacer Grado Medio y se desarrolla dentro del Programa LaborESO. Consiste en que los propios profesores buscan empresas y organizan a los alumnos para que puedan hacer una estancia durante un periodo corto de tiempo en esas compañías. Es totalmente voluntario y ayuda al alumnado a ver sus intereses. “Está bien para que busquen un perfil profesional que se adecue a sus gustos”, apunta la jefa de estudios.

EL CENTRO Y SU ENTORNO

El IESO Pedro de Atarrabia, tal y como su nombre indica, es un centro de Educación Secundaria Obligatoria ubicado en la localidad de Villava. Este año celebra su décimo aniversario y pertenece a la Red de Calidad de Educación. Además, ha pertenecido a la Red Europea de Escuelas de la Salud. Es un centro muy diverso porque recibe alumnado procedente de Villava, Huarte, Ultzama, Esteribar, Egüés, Ezcabarte, Erro, Atez, Odieta, Olaibar y Lizoain.

EN DATOS

Nº alumnos/as: 615

Docentes: 75

Etapas educativas: Educación Secundaria Obligatoria

Idiomas: castellano, euskera, inglés, alemán y francés

Director/a: Tomás Donazar

Jefe/a estudios: Ana Sainz

Dirección: C/ Bidaburua, s/n, Villava

Teléfono: 848 43 07 70

Email: iesovill.admin@educacion.navarra.es

Web: pedrodeatarrabia.educacion.navarra.es

