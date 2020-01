Actualizada 16/01/2020 a las 13:12

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la toma en consideración de una proposición presentada por Navarra Suma para modificar la ley foral de garantías de espera en atención especializada con el fin de regular los tiempos de espera máximos en las consultas sucesivas y establecer plazos máximos en el inicio de tratamientos oncológicos, entre otras modificaciones.

Han votado en contra de dar el trámite esta iniciativa PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, mientras que EH Bildu se ha abstenido y Navarra Suma ha votado a favor.

En concreto, Navarra Suma proponía con esta prosposición regular los tiempos de espera en consultas sucesivas estableciendo tres prioridades. En la prioridad uno, la espera sería de 45 días naturales, en la prioridad dos, de 90 días, y en la prioridad tres, de 120 días. Además, planteaba establecer en 30 días el plazo máximo para el inicio de un tratamiento en procesos oncológicos.

La parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha afirmado que el objetivo de esta proposición es "mejorar los derechos de la ciudadanía navarra en relación a las esperas máximas para ser atendidos en el Servicio Navarra de Salud" y ha señalado que "para los ciudadanos la lista de espera es un tema prioritario". En ese sentido, ha apuntado que "el número de quejas y reclamaciones en relación con demoras en lista de espera del Servicio Navarro de Salud se ha incrementado un 20 por ciento en el último año y un 38 por ciento respecto a hace cinco años".

Ibarrola ha destacado que rechazar la toma en consideración de una ley que "es buena para los ciudadanos me parece lo más indigno que he conocido, será por mi corto recorrido en política".

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha tomado la palabra en el pleno para asegurar que ya está en funcionamiento un grupo de trabajo técnico para abordar la situación de las listas de espera, grupo que finalizará su trabajo en junio. "A partir del verano se plantea ampliar el proceso participativo a todos los agentes que se estime conveniente y se realizará una actualización normativa y legal que se derive de este trabajo técnico que compartiremos en el Parlamento para finales de 2020", ha asegurado.

La parlamentaria del PSN Patricia Fanlo ha afirmado que tras más de diez años de vigencia de la actual ley de garantías de espera "se ha constatado la necesidad de contar con un sistema sanitario más dinámico y más participativo, y que dé respuestas a las necesidades reales asistenciales cambiantes de los navarros". "La presente ley se merece una actualización y una modernización", ha señalado, pero ha dicho que una ley debe contar tener "consenso, debe contar con la colaboración de los profesionales, y debe ser evaluable y flexible, y la proposición de Navarra Suma no cumple ninguno de estos tres preceptos".

Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa ha afirmado que la ley vigente "ha quedado obsoleta, ha sido superada por la realidad de los procesos asistenciales por la progresiva demanda, por los retos que tienen los servicios en la actualidad y por una mayor exigencia por parte de los usuarios". "Repensar esta ley es importante, pero no tenemos prisa. Compartimos muchos de los objetivos marcados por Navarra Suma, el asunto es si tenemos alguna urgencia de acometer la ley. A nuestro juicio no tenemos urgencia, porque no va cambiar la calidad asistencial de forma inmediata", ha asegurado Ansa, que ha pedido al Gobierno "compromiso" con este trabajo.

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha afirmado que "las listas de espera son una preocupación importante para la ciudadanía" y ha señalado que su grupo también es partidario de modificar la ley de garantías de espera, reconociendo que hay cuestiones "razonables" en la proposición de Navarra Suma. No obstante, ha dicho que EH Bildu está dispuesto a "dar una oportunidad al departamento de Salud para que pueda proseguir en el trabajo que se está haciendo, sin descartar que posteriormente y a la vista de lo que desde el departamento se vaya avanzando se pueda volver a presentar" una iniciativa legislativa.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha compartido la "preocupación" del resto de grupos por este tema, pero ha dicho que "estamos en un Gobierno y tenemos que dar un voto de confianza al trabajo que está haciendo y al que se ha comprometido la consejera, que no es otra cosa que traer en el año 2020 una normativa que regule esta cuestión". "No es nuestra intención dar una patada a Navarra Suma, se trata de dar confianza a este Gobierno", ha afirmado.

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "es evidente que hay que actuar sobre la listas de espera, pero nos preocupa mucho cómo se va a abordar esta cuestión, si va a ser con recursos públicos, si se va a reforzar la atención primaria, si va a ser con recursos privados, si se va a acudir otra vez a las peonadas". "Como es una cuestión que supera lo que tiene que ver con la normativa sobre listas de espera, votaremos que no, a la espera de que el Gobierno nos presente algo y de que Izquierda-Ezkerra pueda participar en el abordaje de este problema", ha señalado

Selección DN+