La VI Gala Niños contra el Cáncer de la CUN recauda más de 39.000€

Niños contra el Cáncer, el programa de la Clínica Universidad de Navarra que lucha contra el cáncer infantil a través de la investigación y el tratamiento, reunió a más de 700 personas procedentes de 70 empresas navarras en su VI Gala benéfica, en la que se han recaudado más de 39.000 euros.



"Gracias a la generosidad de las empresas y las personas que nos acompañaron en esta cita tan importante para nosotros, hemos conseguido recaudar 39.432,65 euros, 9.000 euros más que en la edición anterior, que se destinarán a la búsqueda de nuevas soluciones terapéuticas para vencer al cáncer infantil a través de la investigación y al tratamiento de niños que padecen este tumor", explica Pilar Lorenzo, directora de Responsabilidad Social Corporativa de la Clínica Universidad de Navarra.



Según añade, "me gustaría hacer una mención especial a todas aquellas personas que no pudieron acudir pero que, a través de su participación en la Fila 0, han hecho posible que consigamos esta cifra".



El evento solidario estuvo conducido por la periodista Cristina Ochoa. La oferta gastronómica corrió a cargo del cocinero navarro David Yárnoz, que actualmente cuenta con dos estrellas Michelín, y estuvo compuesta por dos entrantes, dos platos principales y el postre. La cena estuvo amenizada con actuaciones en directo de la mano del grupo Golden Apple Quartet y el DJ Koldo Balda.



Como broche final a la Gala, se realizó un sorteo de regalos, entre los que se incluyeron chequeos médicos deportivos en la Clínica Universidad de Navarra, un cuadro donado por el escultor y pintor Faustino Aizkorbe, una bicicleta Movistar, una prenda de piel de Groenlandia, experiencias gastronómicas y un viaje a Punta Cana, entre otros muchos.



Durante el acto, el director general de la Clínica, José Andrés Gómez Cantero, explicó que "más de 250.000 niños son diagnosticados anualmente en el mundo de un tumor y, de esos diagnósticos, 1.500 se producen en España". "No podemos estar más agradecidos ya que vuestro apoyo hace posible nuestro trabajo diario, cambiar este panorama", añadió.

