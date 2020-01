Actualizada 15/01/2020 a las 13:41

El Gobierno de Navarra defiende como la solución más factible para la N-121-A una vía 2+1, no autovía, que en buena parte de su recorrido contará con una separación de los dos sentidos de la circulación a través de una barrera vertical metálica para tratar de evitar al 100 % los choques frontolaterales.



Así lo ha sostenido el vicepresidente y portavoz, Javier Remírez, en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno en la que ha insistido en que esta vía, en la que el fin de semana fallecieron dos jóvenes, es una cuestión "prioritaria".



En ese sentido ha indicado que se está trabajando en la licitación de los tramos 1 y 2 y parte del 5 y para el próximo verano probablemente se licitarán las obras.



Como novedad, ha apuntado, se apuesta en buena parte del recorrido, en 35 de los 70 kilómetros, por una separación de los sentidos de la circulación a través de una barrera vertical metálica, de una altura de 0,60 metros y distancia de postes de 4 metros, que se instalará en una mediana de dos metros de anchura.



"El objetivo es evitar al 100 % los choques frontolaterales", ha añadido Remírez quien ha incidido en que el Gobierno debe actuar con "rigor técnico, sin caer en discursos que aparte de suponer una absoluta incoherencia con el pasado de la formación política que lo que ha comentado (en alusión a UPN), también es una utilización poco elegante de lo que es el sufrimiento de las víctimas".



En ese sentido ha cuestionado que desde UPN se plantee hacer una autovía cuando mientras estaban en el Gobierno no lo hicieron y sus propios compañeros de gabinete descartaban esa opción.



"Los representantes políticos tienen que ser serios y rigurosos y no decir cuestiones de cara a la galería, deben plantear soluciones factibles y esta lo es", ha aseverado.



Desde un punto de vista "riguroso, la opción es la vía 2+1", ha asegurado Remírez quien ha comentado que no contemplan prepararla para una futura autovía y en cuanto a la limitación del tráfico pesado ha dicho que es una cuestión que deberán analizar.



Ha destacado además que la Policía Foral realiza una labor de control de esa vía a nivel de cumplimiento de los preceptos de circulación, centrado especialmente en el tráfico pesado.

