La secretaria general del PSN, María Chivite, ha pedido a los jóvenes socialistas que "echen una mano" para defender políticas democráticas y la memoria histórica ante el "preocupante ascenso político de la ultraderecha", porque "avanzar no debe significar olvidar" el pasado.



En una intervención con la que se ha cerrado el XI Congreso de las Juventudes Socialistas (JJSS) de Navarra, que ha elegido por unanimidad a Kevin Lucero como nuevo secretario general, Chivite ha animado a los presentes a que sean "una juventud fuerte y comprometida" y les ha advertido de que "sin convivencia no hay prosperidad ni futuro".



Por ello ha apelado a la "gran responsabilidad" que a su juicio tienen las Juventudes Socialistas, pues "no solo formáis parte del presente sino que debéis construir el futuro, defender la democracia y la memoria", ha dicho tras advertir del "preocupante ascenso político de la ultraderecha".



"Os pido echéis una mano quienes sois de la misma generación de estos jóvenes" para recuperar o ganar la confianza de las nuevas generaciones en la política democrática, y en recordar que "la democracia no siempre ha estado presente, tampoco hemos vivido siempre en un entorno de libertad como este".



"Hay que explicar las consecuencias que tendría cualquier retroceso", ha subrayado la también presidenta del Gobierno de Navarra.



En cuanto al Congreso de las JJSS de Navarra, además de valorar la labor de la ejecutiva saliente, ha deseado "éxito y aciertos" a la entrante, a la que ha invitado a "contar" con ella para avanzar en "propuestas progresistas que apuestan por la personas y por la convivencia en nuestra comunidad".



Así, ha abogado por hacer "juntos" políticas públicas que incidan especialmente en el empleo para combatir la precariedad laboral que le "preocupa", ha dicho tras considerar constatado que en España hay "avance social" cuando el PSOE gobierna.



Al respecto, ha hecho votos porque en breve "en este camino nos acompañe el Gobierno de Navarra, y que los Reyes Magos nos traigan un gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho sobre las negociaciones que se llevan a cabo en Madrid para la conformación del Gobierno de España.



En el acto, el nuevo dirigente de la organización juvenil del PSN, Kevin Lucero -quien sustituye a Carlos Mena, quien deja el cargo al cumplir la edad límite de 31 años- ha glosado los valores de los militantes jóvenes de su formación, "inconformistas pero transformadores" y ha considerado llegado el momento de que el colectivo "se centre en reforzarse".



Ha valorado el "compromiso" advertido en el nuevo Ejecutivo foral con la juventud, aunque "aún queda mucho por andar" ha dicho para reconocer que "a la juventud le cuesta mucho implicarse en los partidos políticos, lo que no significa que pase de la política: significa que la juventud se moviliza de otra forma", y ha animado a hacerlo en este caso.



También ha agradecido la labor de su predecesor y ha advertido a su ejecutiva que la tarea que les espera "no va a ser un camino de rosas", por lo que les ha animado a ser "un equipo cohesionado, fuerte, decidido", que trabaje "por las siglas" que les presiden, las del PSN.



Al acto ha asistido el secretario general de Juventudes Socialistas de España, Omar Anguita, quien ha valorado el trabajo del saliente Carlos Mena, que ha animado a "mantener y mejorar" a la nueva ejecutiva juvenil, al tiempo que ha elogiado la nueva situación política en Navarra con una presidenta socialista, Maria Chivite, quien "por fin está dando luz a esta tierra".



En cuanto a los objetivos de las JJSS, ha abogado por combatir la precariedad del empleo juvenil y defender los derechos sociales, además de trabajar contra el cambio climático y por el feminismo, con una especial mención a los "52 negacionistas" de Vox, a quienes "vamos a combatir con la fuerza de la democracia".

