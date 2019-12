Kevin Lucero, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de Navarra.

Actualizada 29/12/2019 a las 17:13

El nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de Navarra, Kevin Lucero, ha llamado a que su organización sea "la punta de lanza del partido" a la vez que ha abogado por "reforzarse, aprender y crecer, pero sin olvidarnos de reivindicar y pelear desde el ámbito interno aquellas cuestiones que sean trascendentales para la juventud navarra".



Kevin Lucero ha sido elegido por unanimidad secretario general de la organización juvenil en el IX Congreso de JSN que se ha celebrado este fin de semana y que se ha clausurado este domingo en la sede del PSN. Sustituye en el cargo al actual parlamentario del PSN Carlos Mena.

El acto de clausura ha contado con la presencia de la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite; del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez; así como el secretario general de Juventudes Socialistas de España Omar Anguita; y la eurodiputada Adriana Maldonado.



En su intervención, Lucero ha abogado por que las JSN sea "la punta de lanza del partido, siendo valientes pero sensatos, inconformistas pero innovadores, y aprovechando la inercia que nos ha dejado las elecciones y la posición política en la que se encuentra el socialismo tanto en Navarra como en España". "Es el momento de que JSN se centre en reforzarse, aprender y crecer, pero sin olvidarnos de reivindicar y pelear desde el ámbito interno aquellas cuestiones que sean trascendentales para la juventud navarra", ha subrayado.



Ha asegurado que "cuando el PSOE gobierna y las Juventudes Socialistas están fuertes y centradas en trabajar, se pueden lograr grandes victorias que cimenten el progreso y el avance social". Por ello ha llamado a seguir trabajando con organizaciones y entidades como el Consejo de la Juventud, UGT y diferentes asociaciones "porque esto nos hará crecer, aprender y tener un planteamiento político mucho más completo que si solo nos miráramos nuestro ombligo".



"Somos los jóvenes los que estamos liderando en la calle los grandes debates de la sociedad, quienes estamos al pie del cañón exigiendo a nuestras administraciones que actúen ante los verdaderos problemas que afectan a la sociedad, y exigiendo a la política alejarse debates inertes para centrarse en lo que de verdad importa", ha resaltado.



"A la juventud a nivel general le cuesta mucho implicarse en los partidos políticos, pero eso no quiere decir que no participe de la política o que estén hartos de ella, sino que se moviliza de otra forma a través de movimientos como el feminismo y el ecologismo", ha afirmado Lucero, que ha llamado a "tratar de convencer a esta gente no solo con palabras y gestos bonitos sino demostrando que somos una herramienta útil, de incidencia a través del PSN, que transforma la sociedad, que se mueve y que se implica".



Frente a ello, ha advertido de que partidos "cada vez más radicales de extrema derecha acechan a la vuelta de la esquina con la continua amenaza de devolvernos a la España del blanco y negro". También ha criticado a Navarra Suma "que si bien no son de extrema derecha si están demostrando ser extremos beligerantes contra el progreso y todo lo que significa la libertad, la igualdad y la solidaridad".



Kevin Lucero ha finalizado afirmando que "tenemos la obligación política y moral de hacer las cosas bien" para "poder poner freno a la crispación, al odio y al extremismo que vienen detrás del trifachito foral o partidos como Vox, para evitar la fractura social completa en nuestro país y comunidad".

También ha intervenido en el acto el secretario general de Juventudes Socialistas de España, Omar Anguita, que ha deseado suerte a la nueva ejecutiva del JSN que "está ligada a la juventud que necesita de ese nexo de unión con las instituciones que sois vosotros y vosotras". "Por delante os queda un camino de lucha. Juntos combatiremos las desigualdades en todas y cada una de sus formas, y juntos las veremos caer", ha asegurado.



Anguita ha destacado que las Juventudes Socialistas "tenemos retos importantísimos" entre los que ha citado especialmente el empleo y la defensa de los derechos sociales, la educación y la cultural. También el feminismo y el cambio climático. Así, ha considerado "una auténtica vergüenza que este año hayamos tenido más asesinatos machistas que el año anterior" y ha llamado a "combatir a quienes niegan la violencia machista".



También se ha dirigido a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, de quien ha afirmado que "por fin está trayendo luz a esta tierra, que necesitaba ese cambio para que los jóvenes tengamos un presente y sobre todo un futuro en el que poder decidir dónde queremos estar". Ha agradecido a Chivite el "haber entendido que la aportación de las Juventudes Socialistas es una suma de voces y fuerzas".

