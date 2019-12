Actualizada 19/12/2019 a las 11:45

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y la abstención de Navarra Suma, el proyecto de ley foral por el cual se contemplan deducciones fiscales a quienes percibieran prestaciones por maternidad y paternidad entre los años 2015 y 2018.

La deducción será el resultado de aplicar el porcentaje del 25% sobre las prestaciones percibidas por los sujetos pasivos cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen 30.000 euros. Dicho porcentaje se va reduciendo a medida que aumenten las rentas del sujeto pasivo hasta llegar a cero para rentas superiores a 105.000 euros.

En el debate del proyecto de ley, María Jesús Valdemoros, de Navarra Suma, ha asegurado que "las madres no están contentas con la solución que se les ha dado" y ha defendido que "la retroactividad en exención se puede hacer". No obstante, ha señalado que su coalición se va a abstener por "responsabilidad con la sociedad navarra" y ha querido dejar claro al resto de partidos que NA+ "no nos unimos a su casa" porque "la política fiscal que han presentado es una política que no mejora a la sociedad navarra el empeoramiento que padeció en los últimos cuatro años".

Por su parte, la socialista Ainhoa Unzu ha puesto en valor que el Gobierno de Navarra "haya dado con la única solución posible y la única con garantía jurídica" para devolver el IRPF a las madres. Y ha destacado que "la voluntad de María Chivite ha permitido que se vaya a destinar 29 millones de euros a quien haya sido madre o padre desde 2015". "Recibirán una media de entre 700 y 1.100 euros", ha asegurado la parlamentaria del PSN.

En representación de Geroa Bai, Uxue Barkos ha expresado el apoyo de la coalición a la ley por "convicción ideológica" y porque "no adolece de inseguridad jurídica". Ha dado la "bienvenida" al PSN por apoyar la deducción, y no la exención como proponía en la anterior legislatura, y ha considerado que en este asunto los socialistas han actuado con "responsabilidad" después de las sentencias del Contencioso-Administrativo.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz se ha mostrado "satisfecho" de la aprobación de esta ley que, según ha dicho, "va en la línea que en el anterior cuatripartito propugnábamos con carácter general y ahora se ha hecho con carácter retroactivo". "Gracias a EH Bildu esta deducción va a salir a la luz, no gracias a su abstención señor Esparza", le ha dicho al portavoz de Navarra Suma.

También el parlamentario de Podemos Mikel Buil ha apoyado la deducción en el IRPF de la madres y ha puesto en valor que Navarra Suma "se haya sumado al concepto de igualdad" con la deducción. "Bienvenidos al sextapartito, ya somos cinco", ha valorado.

En este mismo sentido, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha defendido que las deducciones son "más justas" que las exenciones y ha destacado que con la aprobación de esta ley "se recupera un beneficio fiscal que se eliminó con los votos de UPN y PP".

Selección DN+