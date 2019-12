Podemos cree que el TAV "no va a ser un revulsivo para la economía navarra"

Actualizada 18/12/2019 a las 10:13

Podemos ha afirmado, tras reunirse con la Fundación Sustrai Erakuntza, que el TAV "no podrá llevar mercancías", lo que, según ha indicado, "desmonta que vaya a ser un revulsivo para la economía navarra".

En un comunicado, la formación morada ha apostado por "un ferrocarril moderno, que sí podrá llevar dichas mercancías y que realizará transporte comarcal y de larga distancia".

Además, ante la moción de Navarra Suma que se debatirá este jueves en el pleno de la Cámara para instar al Gobierno central a "mejorar y acelerar" la construcción del TAV, Podemos ha señalado que "este proyecto no tiene ningún sentido logístico, ya que no aporta mejoras a las comunicaciones ferroviarias que ya disponemos, conecta las mismas ciudades y regiones y no va a poder transportar mercancías, uno de los argumentos que se han repetido como un mantra, asegurando que iba a ser un revulsivo para Navarra, algo totalmente falso".

En este sentido, la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha manifestado, tras reunirse con la Fundación Sustrai Erakuntza para conocer el último informe que han realizado sobre este tema, que el TAV "sólo podría transportar, como mucho, mera paquetería algo que puede hacer perfectamente el tren convencional".

"Hasta la CEOE ha dicho que las vías del TAV navarro no son en ningún caso líneas fiables ni acordes para transportar mercancías, mientras que el Centro Español de Logística afirma que si el TAV lleva mercancías, el coste de mantenimiento sería brutal", ha apuntado.

Además, según ha dicho, "incluso las mercancías de la empresa Volkswagen del polígono de Landaben seguirán siendo transportadas a través de las vías del tren convencional".

En opinión de Aznárez, "cada vez está más claro que se está haciendo una infraestructura con un gran impacto medioambiental, un elevadísimo coste económico y que, sin embargo, no va a aportar rentabilidad ya que no va a llevar mercancías y se quedará en un mero transporte de larga distancia con un trayecto con pocos núcleos grandes, por lo que no va a poder mover un gran número de viajeros".

Para la parlamentaria de Podemos, "todo esto responde mucho más a un sistema que se ha dado en todo el país durante años, que se ha centrado en realizar grandes obras públicas en las que el TAV ha sido el gran tótem que daba sentido a las grandes empresas que realizaban obra pública, que necesitaban mucho capital para mantenerse y para seguir llenándose el bolsillo, mientras que creaban lobbys corruptos que han llegado hasta Navarra para seguir enriqueciéndose".

Por todo esto, ha afirmado que "seguiremos defendiendo un ferrocarril moderno que pueda llevar mercancías, unir el territorio además de realizar largas distancias a velocidades más que competentes que no destroce nuestro ecosistema y no endeude a nuestros hijos e hijas".

Selección DN+