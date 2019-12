Satse pide "contundencia" ante "los persistentes casos de intrusismo en fisioterapia"

Actualizada 17/12/2019 a las 14:48

El Sindicato de Enfermería en Navarra Satse ha reclamado a las administraciones públicas navarras que "actúen con mayor contundencia" ante "los persistentes casos de intrusismo profesional que siguen sufriendo los fisioterapeutas y que conllevan un serio riesgo para la salud de los ciudadanos".

En un comunicado, la organización sindical ha defendido que "las administraciones estatales, autonómicas y locales tienen que ser más beligerantes frente al intrusismo profesional que afecta a los fisioterapeutas e impulsar las actuaciones de control y sanción pertinentes ante lo que supone un claro fraude a la sociedad con repercusiones negativas en la seguridad y salud de las personas".

Entre otras acciones, desde Satse han demandado que "las autoridades autonómicas y locales sean especialmente estrictos en los procesos de autorización, inspección y control en todos aquellos centros que ofertan servicios de fisioterapia". Y ha recordado que "sólo pueden ser realizados por un fisioterapeuta, como profesional sanitario acreditado por un título universitario".

En este sentido, el sindicato ha subrayado que "no es lo mismo ser masajista o fisioterapeuta, ya que el primero, que no es un profesional sanitario, no puede tratar patologías ni hacer ningún tipo de actuación terapéutica que pueda confundir a la población".

Según ha expuesto, "las garantías que ofrece un fisioterapeuta no son comparables, en modo alguno, a las que puede ofrecer otros profesionales" y ha advertido de que, "en ocasiones, la escasa formación de estas personas puede comprometer gravemente la salud de sus pacientes, al aplicar técnicas o métodos cuyos efectos no sean los más indicados e, incluso, puedan resultar contraproducentes".

"Se trata de situaciones, además, en las que la persona afectada puede verse desamparada en el supuesto de reclamación o conflicto, en cuanto a responsabilidad civil, ya que, a diferencia de los fisioterapeutas que sí tienen cubiertos estos riesgos, la mayoría de estas personas no tienen contratada ninguna póliza", han señalado desde Satse Navarra.

Además, el sindicato ha reclamado "una mayor contundencia y diligencia a las correspondientes instancias judiciales a la hora de condenar este tipo de prácticas fraudulentas que constituyen un delito de intrusismo laboral, y también, en ocasiones, de falsificación de documento público y apropiación indebida".

"No podemos permitir que en nuestro país sigan ejerciendo 'pseudoprofesionales' no cualificados en centros e, incluso, domicilios particulares, que buscan su lucro económico a la hora de realizar actuaciones que pueden llegar a poner en riesgo la salud de las personas", ha concluido Satse.

Etiquetas Salud

