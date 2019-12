Piden que oposiciones de Bomberos y Policía se celebren en distinto día

Actualizada 17/12/2019 a las 08:23

La coincidencia el pasado 26 de octubre de pruebas correspondientes a dos oposiciones con un denominador laboral común, Bomberos y Policía Foral, ha levantado quejas que acabaron en una reclamación al Defensor del Pueblo y una sugerencia de este para que, en lo sucesivo, se evite dicha situación.



En distinto tramo horario



Pese a que las pruebas de las dos oposiciones no coincidieron en el mismo tramo horario, en la queja presentada ante el Defensor se argumentó que la celebración de las mismas en un mismo día “les obliga a decidir a cuál de ellas presentarse” y que este “es un obstáculo impuesto por la Administración, que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad de los aspirantes”.



En concreto, el citado 26 de octubre se convocó a las diez de la mañana la prueba teórica para cubrir 31 plazas del empleo de Agente de la Policía Foral de Navarra, de nivel C. La prueba tenía una duración máxima de dos horas. As u vez, las pruebas físicas de Bombero estaban señaladas a las 14:30 horas del mismo día, para el primer llamamiento, y las 17:00 horas, para el segundo llamamiento. Todas las pruebas se desarrollaban en Pamplona.



Desde el departamento de Presidencia, Función Pública e Interior se reconoce que, habiendo efectivamente coincidencia en la fecha de la pruebas que se citan, “no la hay en el tramo horario de las mismas”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo reconoce que no se han conculcado derechos jurídicos en este caso, pero realiza una sugerencia al Gobierno foral.



Así, en atención a la afinidad de los puestos de trabajo de Bomberos y Policía (seguridad y protección de la población), como en el contenido de las procesos selectivas, que motiva que haya aspirantes que deseen presentarse a ambos, recomienda separar las pruebas en días distintos a fin de facilitar la concurrencia a las mismas.

