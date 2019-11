Investigan “empadronamientos masivos irregulares” en la Ribera

Actualizada 29/11/2019 a las 08:15

La Unidad de Extranjería de la Policía Nacional investiga varios casos de posibles “empadronamientos masivos irregulares en 5 o 6 localidades, principalmente de la Ribera”. Entre los municipios se encuentra Tudela, donde el pasado martes el alcalde, Alejandro Toquero, y el jefe de Policía Local, Juan Cruz Ruiz, dieron a conocer que se había sacado a 335 personas del padrón municipal por empanodramientos fraudulentos.

El delegado del Gobierno central, José Luis Arasti, acusó este jueves a Toquero de “oportunismo político” y de haber “puesto en riesgo una operación policial de muchos meses” haciendo públicos los datos. Horas después, Toquero desmentía a Arasti, señalando que son dos investigaciones “independientes” y que nadie les informó de la operación de la Policía Nacional, algo que sí hizo la Policía Local de Tudela con la suya.

La operación que avanzó este jueves Arasti, y que todavía sigue abierta, comenzó a inicios de este año según indicó el delegado. Responsables de la Policía Nacional en la Comunidad foral recibieron un aviso sobre posibles casos de empadronamientos masivos en distintas localidades, con hasta 20 personas en el mismo piso. Con esas informaciones, se inició una investigación que llevó hasta la detención de una persona en septiembre, acusado de haber empadronado a 162 individuos en el mismo piso de Tudela desde julio de 2017. “Se le arresta por un posible delito de favorecer la inmigración ilegal, ya que los indicios apuntan a que acompañaba a estas personas a las oficinas municipales para inscribirse en el padrón. Por los trámites, les cobraría una cantidad que oscila entre los 50 y los 300 euros, en algunos casos con certificados de empadronamiento fraudulentos”.

La vía penal en ese caso se ha sobreseído, dijo Arasti, aunque matizó que al menos 29 expedientes relacionados con estas personas siguen “abiertos”. “De los 162 empadronados en esta vivienda a lo largo de este periodo, son 58 los que a día de hoy continúan dados de alta. Muchos de ellos no han podido ser localizados, porque no residen en Navarra o incluso en España, lo que dificulta la investigación policial y la recopilación de pruebas”.

Sobre las declaraciones de Toquero, que dijo que en algún caso se estaban percibiendo ayudas públicas, aunque la práctica totalidad están pendientes de analizar, Arasti subrayó que la Policía Nacional no ha podido demostrar el cobro de ninguna prestación social. “La operación sigue abierta, pero a día de hoy no hemos hallado este fraude, por lo que pedimos prudencia y no estigmatizar a ningún colectivo”. La ley, indicó, no establece límites para el número de personas que puede estar empadronada en una vivienda y el responsable del padrón es cada ayuntamiento. “Es de sentido común que en un piso de 80-90 metros cuadrados parece irregular que haya más de 30 personas empadronadas”, declaró Arasti.

Claves

1 Darse de alta en el padrón municipal

Es un trámite gestionado por cada ayuntamiento, vinculado a una vivienda en ese municipio, y que ofrece una serie de coberturas legales y sociales a la persona inscrita.

2 Para qué es necesario este tipo de documento

En el caso de un consistorio como el de Pamplona se detalla que este volante se demanda, entre otros requerimientos, para solicitar:

-permiso de residencia para extranjeros

-adquisición de nacionalidad

-renovación del permiso de conducir

-matriculación de un nuevo vehículo

-matriculación en guardería, colegio o universidad

-abono para piscinas municipales

-seguridad social-matrimonio civil

-solicitud de VPO

-asignación de abogado de oficio

-INEM o Imserso

-Fe de vida

