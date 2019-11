Descubierta en Tudela una trama delictiva que realizó 335 empadronamientos falsos

Actualizada 19/11/2019 a las 14:53

El Ayuntamiento de Tudela ha dado a conocer este martes el descubrimiento de una trama delictiva que cobraba entre 150 y 250 euros por empadronar a ciudadanos extranjeros en domicilios alquilados de Tudela consiguiendo así previo pago certificados de empadronamientos falsos.

Un trabajo que se ha llevado a cabo conjuntamente con Policía Local y la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento y que han explicado también el jefe Juan Cruz Ruiz y Anichu Agüera, concejala responsable de esta área.

A partir de ese momento -ha continuado explicando el alcalde– se destina a una persona de Policía Local a comprobar la existencia de al menos 10 de estos pisos, localizados en todo el área urbana de Tudela, comprobando como están empadronados en ellos entre 20 a 50 personas. A partir de comprobar estos hechos y de manera conjunta con los Servicios Sociales de Base se comienza a estudiar cuáles de estas personas se están acogiéndose a las ayudas, tanto municipales como de Gobierno de Navarra a las que tienen acceso por estar empadronados en nuestra ciudad. “Se comprueba además que muchos de los empadronados en estos pisos no viven en Tudela, ni en Navarra e incluso algunos de ellos están fuera de nuestro país y que pese a ello pueden estar beneficiándose no sólo de documentación oficial, sino también de ayudas económicas que no les corresponden. Se trata por tanto de no pervertir el sistema y dar las ayudas a los que realmente la necesitan y cumplen los requisitos”.

Toquero ha recordado que este tema viene enlazado con el compromiso adquirido a principio de legislatura de realizar una auditoría de gestión. “Somos garantes de realizar una buena gestión, es nuestra obligación. No se trata de no conceder ayudas, se trata de darlas a las personas que realmente las deban disfrutar y que nadie se lucre de la mala situación que estas personas sufren”. “Nuestra obligación- ha continuado diciendo- es que las ayudas lleguen a quien más lo necesita, y a aquellas personas, vengan de donde vengan, procedan de donde procedan, pero que vivan realmente en Tudela”.

Para ello y tal y como ha explicado, el Ayuntamiento ha llevado a cabo tres acciones. En primer lugar, proceder a iniciar el desempadronamiento de las personas que no vivían en esos pisos. Hasta el momento, se han realizado 335. En segundo lugar, por parte de los servicios sociales, revisar las ayudas concedidas desde el año 2017, y en especial las otorgadas durante 2018 y primer trimestre de 2019, periodo en el que hemos comprobado que han tenido lugar estos hechos, y por último, poner los mismos en conocimiento del departamento de extranjería de Policía Nacional”.

