La Policía Nacional de Tudela evita el suicidio de un presunto maltratador

Agentes de Policía Nacional de la Comisaría de Tudela han salvado la vida de un hombre cuando intentaba suicidarse tras atarse una cuerda al cuello y lanzarse al vacío desde el balcón de la vivienda de su ex pareja, a la que había accedido sin autorización de la mujer.

Los hechos, de los que se ha informado este martes, se iniciaron el lunes por la tarde, cuando una mujer se personó en la Comisaría para informar de que tenía miedo a que su ex pareja pudiera hacerle daño ya que, por la mañana, le había llamado desde el teléfono fijo de su casa insultándole y amenazándole de muerte, por lo que el hombre debía estar dentro de su domicilio pese a no tener llaves del mismo.

La mujer, que había presentado denuncia contra su ex pareja en dos ocasiones, afirmó que el hombre, con el que ya no convivía, no tenía autorización para estar en casa.

Una dotación uniformada acompañó entonces a la denunciante a su domicilio para comprobar si el sospechoso estaba en él y cuando se aproximaban al lugar observaron una cuerda atada al balcón y a un hombre en el interior de la vivienda que, al percatarse de su presencia, empezó a gritar contra los agentes antes de atarse al cuello la cuerda y saltar al vacío.

Los policías, ayudados por un vecino, evitaron el suicidio al eliminar el riesgo de asfixia y liberar las vías respiratorias del hombre, que fue evacuado al Hospital Reina Sofía de Tudela.

