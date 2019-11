Actualizada 26/11/2019 a las 11:32

Un Plan Estratégico de Igualdad, colaboración con las entidades locales y con la universidad, unidades de igualdad en todos los departamentos del Gobierno de Navarra o un plan de acción contra la violencia de género son algunas de las medidas que va a impulsar a lo largo de esta legislatura el Ejecutivo foral en materia de igualdad.

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha comparecido este martes en el Parlamento, acompañado de la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, para explicar, a petición de EH Bildu, las líneas de trabajo del Ejecutivo en esta materia.

El consejero ha asegurado que el Gobierno tiene "numerosas medidas, programas, planes y abordajes encaminados a conseguir una sociedad más igualitaria y más justa, un Gobierno feminista que ha colocado las políticas de igualdad en el centro de su acción política".

Durante su intervención, Remírez ha explicado que las denuncias por violencia contra las mujeres han crecido en Navarra un 8% en 2019. Hasta el pasado mes de septiembre se han interpuesto un total de 1.041 denuncias, lo que supone un promedio de casi 4 denuncias al día. "Un dato preocupante y más todavía si advertimos que el 38% de esas denuncias, 423, las han interpuesto mujeres de menos de 30 años. Y una cifra más alarmante todavía: 26 de esas denuncias han sido presentadas por menores de 14 años", ha señalado.

Javier Remírez ha afirmado que estas cifras son "la clara evidencia del trabajo que todavía debemos recorrer en el camino hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, solo desde un mundo igualitario conseguiremos atajar después esas terribles cifras de violencia provocadas por el machismo, un trabajo que debemos compartir con la sociedad pero que queremos asumir y liderar con decisión desde las instituciones".

Así, ha explicado que el Gobierno de Navarra tiene previsto diseñar un Plan Estratégico de Igualdad entre hombres y mujeres que sirva como "una herramienta para planificar, priorizar y hacer accesibles las políticas que se impulsan desde el Instituto Navarro para la Igualdad, y que al mismo tiempo expresa el compromiso político que se requiere para que éstas sean efectivas y tengan carácter transformador".

Por otro lado, Javier Remírez ha destacado la labor que realizará el Ejecutivo para el desarrollo de la ley foral de igualdad entre hombres y mujeres aprobada al final de la pasada legislatura.

UNIDADES DE IGUALDAD EN LOS DEPARTAMENTOS

En este sentido, ha explicado que "los departamentos ya disponen de estructuras con funciones en materia de igualdad, es decir, el Gobierno de Navarra tendrá unidades de igualdad departamentales". "El compromiso es dotar recursos humanos, tal y como establece la ley, con dedicación exclusiva y a jornada completa, en cada departamento", ha apuntado.

En la misma línea, también ha destacado la colaboración con las entidades locales y ha anunciado la puesta en marcha de subvenciones para la elaboración de proyectos y contratación de agentes para los Grupos de Acción Local.

En el ámbito universitario, se ha establecido una red de colaboración entre la UPNA, la Dirección General de Universidades y la Dirección General de Educación para el impulso de actuaciones que permitan disminuir las brechas en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

BANCO DE DATOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO

Por otro lado, el consejero ha señalado que el INAI "debe tener un conocimiento constante de la situación de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de la vida" y "para ello se hace imprescindible la creación, en colaboración con el Instituto de Estadística de Navarra, de un banco de datos actualizado que sirva de base para ejercer las competencias del organismo autónomo a la hora de tomar decisiones de actuación".

Asimismo, el Ejecutivo va a seguir con el desarrollo del Plan de Acción de lucha contra la violencia hacia las mujeres, un plan que "desarrolla la herramientas de planificación que tenemos en materia de violencia en el Gobierno, que apuestan por una atención integral a todas las mujeres en situación de violencia".

El consejero ha afirmado que el próximo año 2020 se desarrollarán las áreas de mejoras detectadas en la evaluación de recursos relacionados con las ayudas económicas y las necesidades de empleo y vivienda de las mujeres en situación de violencia. "Hay que articular medidas específicas que permitan de verdad que las mujeres puedan salir de la situación de violencia y para ello el acceso al empleo y la vivienda son imprescindibles", ha señalado.

En el turno de intervención de los grupos, la parlamentaria de EH Bildu Patricia Perales ha afirmado que "las administraciones no estamos liderando el movimiento feminista, lo está liderando la ciudadanía, y tenemos que ser críticos desde las administraciones". "Nos reclaman medidas efectivas y reales frente a la violencia machista, se están dando pasos, pero está todo por hacer", ha asegurado.

Por parte de Navarra Suma, Isabel Olave ha señalado que su grupo tiene un "compromiso absoluto por la causa de la igualdad, por lo menos en la misma medida que el resto de grupos" y ha pedido al INAI que "no lleve a cabo su gestión desde ningún desdén ideológico y que ningún posicionamiento político quede fuera de su escenario gestor". Olave ha expresado su rechazado al programa de educación Skolae.

La portavoz del PSN, Nuria Medina, ha afirmado que UPN "votó en contra de la ley de Igualdad y ahí dejó claro cuál es su compromiso" en esta materia. "Déjennos dudar del compromiso de Navarra Suma, máxime cuando dos partidos que lo componen, Ciudadanos y PP, están gobernando al lado de la ultraderecha que quiere acabar con nuestros derechos", ha señalado.

El parlamentario de Geroa Bai Jabi Arakama ha defendido que "en la anterior legislatura se hizo un trabajo importante en materia de igualdad para dotarnos de un marco que sentara las bases para posteriores desarrollos" y ha valorado que la estructura del nuevo Gobierno "coadyuvará a ello".

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha valorado "la incorporación de personal contratado en todas las unidades de igualdad departamentales, porque esto hará que empoderemos a las instituciones, que es un paso importante para que el desarrollo de la ley llegue a cada rincón de cualquier administración".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "la violencia machista no se va a erradicar mientras no exista la igualdad real entre hombres y mujeres y para conseguir esa igualdad es preciso un cambio estructural, de paradigma, social, económico, cultural e incluso ideológico". "Incluso teniendo unas leyes en Navarra muy pioneras, no va a ser suficiente", ha señalado.

