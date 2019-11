Actualizada 22/11/2019 a las 12:29

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha afirmado en comisión parlamentaria que todavía no se pueden valorar los efectos de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anula las plazas para euskera contempladas en la OPE de personal docente no universitario de 2016.



Para conocer las consecuencias de esta sentencia, ha comentado, hay que esperar a que terminen las actuaciones procesales pendientes tanto en el Tribunal Supremo como en el TSJN.



Gimeno ha sostenido que el Gobierno de Navarra "tiene que actuar con absoluta cautela, responsabilidad y respeto al proceso en el que nos encontramos" y ha aseverado que "estamos intentando buscar soluciones a las situaciones que se están generando".



El parlamentario de Navarra Suma Pedro José González, tras mostrar su "solidaridad total" con los 108 profesores afectados, ha señalado que esta situación se ha generado "por la irresponsabilidad del anterior Gobierno", que ha dado "muchas patadas hacia delante".



Ésta "es la historia de un despropósito", ha declarado González, quien ha considerado que se trató de "una convocatoria absolutamente sectaria, que marginaba a un montón de personas que trabajaban en el sistema educativo" y que pretendía "alcanzar objetivos políticos".



La socialista Inmaculada Jurío, quien ha opinado que "queda claro que estamos en un impass dentro del procedimiento judicial", ha recordado que el PSN criticó esta OPE porque "no había justificación alguna" para esas plazas en euskera.



Jurío ha reprochado a Navarra Suma que esta OPE se convocó por el Gobierno anterior con el mismo criterio y "los mismos fallos que ustedes lo hacían" durante el mandato de UPN, pero "la suerte es que a ustedes no se lo recurrieron".



En ese sentido, María Solana, de Geroa Bai, ha apuntado que "resulta incluso ridículo escuchar" los argumentos de Na+ y ha destacado que el sindicato Afapna, que fue el que recurrió la OPE, "tiene un carretillo de sentencias en contra" en este tipo de recursos a las OPE del Gobierno de Navarra.



Por EH Bildu, Domingo González ha asegurado que la OPE siguió un procedimiento "que desde gobiernos anteriores se había seguido toda la vida", pero "la única diferencia es que hubo un sindicato que le pareció el momento oportuno para poner impedimentos a la acción del Gobierno y hacer méritos ante otras fuerzas políticas".



Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, quien ha manifestado que "es muy fácil hacer demagogia con esta cuestión", ha indicado que hace muchos años que las convocatorias están "desajustadas" y ha estimado que "la responsabilidad es de este sindicato que recurrió, sabiendo lo que había".



En su turno de réplica, el consejero ha resaltado que el Gobierno de Navarra "desea que este asunto se cierre con el mantenimiento de estas 108 plazas" y para ello está "explorando las posibilidades legales" existentes.

