21/11/2019 a las 06:00

Luis tampoco se presentó como Luis, pero no importa tanto su nombre real como el hecho de que dio el paso de abrirse al público, admitir la agresión a su mujer y cómo la terapia le ha llevado a intentar ejercer el autocontrol sobre sí mismo. “Nací en Ecuador y llevo cuatro años viviendo en Pamplona. Durante mi adolescencia vine por primera vez a España, donde trabajaba mi madre, pero no me adapté a su país y a sus costumbres, así que regresé a Ecuador. Cuando volví la segunda vez,

