Testimonio de una víctima: “Me creía una chica de carácter y feminista y en realidad estaba anulada”

Actualizada 20/11/2019 a las 21:48

“A diferencia de los que me escucháis, yo no soy ninguna experta en la materia. Solo vengo a compartir mi experiencia personal, que fue muy dura. Yo era una chica de buenas notas, con carácter y que claro, se consideraba feminista, claro que sí. En realidad, ahora lo pienso y creo todo eso pero era mentira, estaba anulada”, se presentó al auditorio la joven, que se presentó con su nombre distinto al de Irene y que compartió con gran coraje su caso. “A mí me pasó eso que dicen de la

Etiquetas Violencia de género

Selección DN+