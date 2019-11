Villa Teresita, IES Plaza de la Cruz y la Guardia Civil, premiados con las 'Meninas'

Actualizada 13/11/2019 a las 11:39

Villa Teresita, el IES Plaza de la Cruz y el Equipo Mujer-Menor de la Guardia Civil recibirán los reconocimientos de la segunda edición de las 'Meninas', unos galardones otorgados por la Delegación del Gobierno en Navarra a organizaciones, instituciones y personas comprometidas en la erradicación de la violencia contra la mujer.

La entrega de estos reconocimiento, que se enmarca en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en un acto que se celebrará en el hotel Iruña Park de Pamplona y que estará presidido por el delegado del Gobierno en la Comunidad foral, José Luis Arasti.

En rueda de prensa, el delegado ha explicado que en esta edición se otorgará uno de los reconocimientos a Villa Teresita, comunidad religiosa fundada en el año 1942 en Pamplona, por su labor en ayudar a mujeres en situación de prostitución o víctimas de trata.

Cuenta con proyectos y casas-hogar en Valencia, Sevilla, Madrid y Pamplona, donde dispone de cinco programas que van desde la sensibilización, hasta su presencia en los lugares donde se encuentran las mujeres, su formación y capacitación-social, así como el acompañamiento y seguimiento para que sean ellas las protagonistas de su propia recuperación.

Otra 'Menina' será para el Instituto de Enseñanza Secundaria Plaza de la Cruz, que cada curso programa actividades de educación y sensibilización contra la violencia de género. Entre ellas, un taller de emociones; formación afectivo-sexual y en coeducación; el diseño de un mural con mensajes escritos por los alumnos para "tejer una red contra la violencia"; una charla de policía municipal sobre violencia de género; o la grabación del corto "di no a la toxicidad" que retrata las relaciones tóxicas entre jóvenes.

La tercera 'Menina' irá dirigida al Equipo Mujer-Menor de la Guardia Civil. Es una unidad de Policía Judicial que lleva operando en Navarra desde el año 1995 y que trabaja en casos de violencia de género, los delitos relacionados con la indemnidad sexual, la pornografía infantil y la trata de seres humanos. Se encarga, además, de la formación de los propios agentes destinados a esta unidad. Y participa en la elaboración de los protocolos que se elaboran en la Comunidad foral con ayuntamientos y otros organismos en materia de violencia de género.

El mismo día en el que se entregarán estos reconocimientos se ha organizado la jornada 'Violencia de género entre jóvenes', dirigida a profesionales del sector educativo y de servicios sociales de base y a los cuerpos policiales que operan en el ámbito de la violencia de género en Navarra.

El objetivo de esta jornada es conocer la dinámica de las relaciones tóxicas entre la población más joven y las señales de alarma, así como los tipos de violencia que se dan, desde las agresiones físicas y verbales hasta la llamada "violencia de control". A lo largo de la jornada se reflexionará también sobre la educación sexual y afectiva y la influencia que el consumo de pornografía tiene en el comportamiento de los jóvenes, así como el impacto de las nuevas tecnologías en sus relaciones. Y se abordará el perfil psicológico tanto de las víctimas como de los agresores.

En este sentido, Arasti ha destacado que "es necesario reflexionar sobre qué está pasando para que en un país como España, uno de los más comprometidos en la lucha contra la violencia machista, se sigan reproduciendo conductas violentas".

Junto a estas actividades, la Delegación del Gobierno se sumará a la sensibilización en materia de violencia de género colocando unas lonas alusivas a este tema en su fachada e iluminándola de color morado. Además, contribuirá a la difusión de las tres campañas que ha puesto en marcha la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género: 'No estoy sola', 'Pasión no es posesión' y 'No es no. Respeta los límites sí o sí'.

SISTEMA VIOGÉN

Por otro lado, este jueves tendrá lugar en el Civivox Iturrama una jornada de formación de nivel avanzado del Sistema VioGén de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género. La jornada está dirigida a agentes policiales (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y varias policías municipales) que son usuarios del programa y será impartida por personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Sobre este sistema, la jefa de la Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer, Estrella Lamadrid, ha detallado que ocho cuerpos policiales de la Comunidad foral ya están incorporados a este sistema y que en los próximos seis meses se incorporarán otros seis.

Según ha indicado, están registrados en el sistema 6.385 casos de violencia de género en Navarra, de los que 1.044 son activos y 5.341 inactivos, ya que los agresores han abandonado el territorio, están en prisión o llevan tiempo sin vinculación con la víctima

Selección DN+