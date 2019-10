Solana no ve “procedente” que Gimeno coloque a su cuñada

30/10/2019 a las 06:00

Las reacciones políticas a la colocación de la cuñada del consejero de Educación en un puesto de libre designación de su gabinete, que se conoció hace una semana, marcaron el último tramo de la tertulia parlamentaria de la Cadena Ser celebrada este martes. Se escucharon críticas no sólo de los grupos de la oposición, también de los que apoyan el Gobierno, entre ellos Geroa Bai, que hasta ahora se había limitado a dejar la valoración sobre esta contratación “en manos de la opinión pública y del conjunto de la ciudadana”, según apostilló el jueves su portavoz, Uxue Barkos, durante el pleno. Este martes, tras cuestionar primero el “distinto rasero” con el que “desde algunos grupos” se analizan este tipo de cuestiones, la parlamentaria María Solana dio un paso más asegurando abiertamente que no es una actuación “procedente”. “Todos tenemos primos, hermanos, maridos, conocidos... que sin motivo pueden estar en un gabinete por ser de confianza. Nosotros no lo hemos practicado y no me parece procedente hacerlo”, reprochó antes de defender que si esa persona, por trabajar en el sector en el que trabaja, hubiera sido contratada como profesora interina, el tema sería diferente. “La que hoy es presidenta del Gobierno (María Chivite) y el propio consejero de Educación criticaron en legislaturas pasadas cuestiones que ni siquiera era asimilables a esta. Son temas que complican las cosas y hacen todo más difícil”, espetó durante la tertulia.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil reiteró que la actuación, en el caso de haberse producido en el seno de su formación, “probablemente” hubiera sido cuestionada y analizada “en base a nuestro código ético”. La más crítica fue la representante de EH Bildu, Patricia Perales, quien consideró la designación “poco ética y muy poco limpia. Es denunciable porque existe un beneficio personal. Con estas cuestiones debe haber un trato exquisito”, concluyó.

