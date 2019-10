El nombramiento de la cuñada de Gimeno recibe la crítica de NA+ y la prudencia del resto de partidos

Actualizada 24/10/2019 a las 14:42

Los partidos navarros consideran que el nombramiento que ha hecho el consejero de Educación de una cuñada para un cargo de confianza es un asunto que atañe al propio Carlos Gimeno, si bien dentro de esa competencia se mueven entre la crítica abierta de Navarra Suma y la negativa del resto a valorarlo en público.



Así se ha puesto de manifiesto en las declaraciones realizadas al respecto por los portavoces de los grupos a su llegada al Parlamento para asistir al pleno semanal, donde el más contundente ha sido el representante de Navarra Suma (NA+), Javier Esparza, quien lo ha definido como "un tema delicado" sobre el que ha pedido la comparecencia de Gimeno para que explique su actuación.



"No me parece una decisión acertada, creo que es un error", ha aclarado Esparza, quien considera que "el hecho se retrata por sí mismo. Los ciudadanos tienen muy claro cuál es su opinión con respecto a este tipo de situaciones", y por lo que ha pedido "coherencia" a María Chivite, quien criticó "hechos que podían ser parecidos" cuando estaba en la oposición y "lo ha avalado" como presidenta.



El compañero de partido de Gimeno y portavoz del PSN, Ramón Alzorriz, no ha ofrecido una valoración de la actuación del consejero al ser preguntado reiteradamente, con respuestas que se han ceñido a avalar decisiones de Gimeno como el aumento de contratos de profesores y de los recursos en Educación.



Por Geroa Bai, Uxue Barkos, ha sido muy parca en la respuesta al constatar que el puesto de la polémica es un cargo "de libre designación" que "entiendo, quiero creer y apuesto" porque se haya decidido de forma "profesional y no solo personal", ha señalado.



Como "llamativo" ha considerado Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, este nombramiento por el que ha pedido explicaciones, si bien ha puesto el acento en las críticas de NA+ cuando "bastaría con mirar atrás un poco para ver que en los sucesivos gobiernos de UPN hemos visto situaciones parecidas".



Por su parte, tanto el portavoz de Podemos, Mikel Buil, como la de I-E, Marisa de Simón, tampoco han querido dar su opinión por entender que esta es "una valoración que tiene que hacer el interesado", e incluso de Simón ha ironizado con que "los lazos de sangre no suponen nada, lo mismo que le ocurre al rey" para heredar un cargo que ellos critican.

