Navarra Suma pide explicaciones a Gimeno por el nombramiento de su cuñada y los socios del Gobierno evitan opinar

Actualizada 24/10/2019 a las 10:47

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha considerado que la decisión del consejero de Educación, Carlos Gimeno, de nombrar a su cuñada como miembro de su gabinete ha sido un "error" y ha pedido la comparecencia del consejero para que dé una "explicación" en el Parlamento foral.



Por contra, los portavoces de PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra han evitado opinar sobre el asunto, mientras que Geroa Bai ha dicho que se trata de un cargo de libre designación y ha confiado en que el nombramiento haya seguido un criterio "profesional".



El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado, en declaraciones a los medios, que "el hecho se retrata por sí mismo, poco más hay que añadir, los ciudadanos tienen muy claro cuál es su opinión con respecto a este tipo de situaciones, la valoración obviamente es del conjunto de la sociedad navarra".



Además, "ha pedido coherencia" a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "desde el punto de vista de que lo que decíamos cuando estábamos en la oposición en relación a hechos que podían ser parecidos". "Parece que no mantiene esa coherencia en relación a este tema, que lo ha avalado, porque se ha hecho público que ella conocía este asunto", ha indicado.



Esparza ha explicado que su grupo ha pedido la comparecencia de Gimeno en el Parlamento en "un tema delicado y que por eso mismo creemos necesario que dé una explicación y que tenga la oportunidad de explicarse ante los grupos y el conjunto de la sociedad navarra".



El portavoz socialista Ramón Alzórriz ha eludido responder a la pregunta sobre este tema hasta en tres ocasiones y se ha limitado a hablar de asuntos relacionados con la educación. "Yo lo que pondría en valor son los 800 profesores contratados para mejorar la calidad de la educación, el pago de las vacaciones a los profesores, el aumento de recursos para la atención a la diversidad. Eso es lo que ponemos en valor dentro de la consejería y de lo que ha hecho el consejero de Educación", ha añadido, para afirmar que "estamos muy contentos con la labor que se está realizando en la consejería".



Al ser repreguntado por su opinión acerca del nombramiento de la cuñada del consejero para su gabinete, ha señalado que "el consejero Gimeno ha sido fiel a lo que ha dicho en campaña, a la mejora de la educación pública y estamos poniendo los recursos necesarios para mejorarla". "Hay que poner el acento en las cosas que suman y no en las que intentan buscar conflicto", ha señalado.



Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que se trata de "cargos de libre designación y casos como este expresan la decisión no solo personal, entiendo, quiero creer y apuesto porque sea profesional, pero son cargos de libre designación y la valoración queda a la opinión pública y al conjunto de la ciudadanía".



El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha preferido no opinar sobre dicho nombramiento y ha señalado que la pregunta sobre qué le parece "hay que hacérsela al interesado, que en este caso es el consejero de Educación y que responda él por la decisión que ha tomado él".



En la misma línea, la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha manifestado que "no tiene opinión" sobre el nombramiento de la cuñada del consejero de Educación. "No voy a manifestarme, es una decisión del consejero, tendrá sus motivos y sus argumentos para defender ese nombramiento", ha declarado, para añadir que "los lazos de sangre no suponen nada", salvo "lo que le ocurre al rey, que termina siendo rey por lazos de sangre". "No creo que este sea el caso", ha agregado.

