NA+ dice que Chivite va a seguir haciendo la misma política lingüística de Barkos

Navarra Suma ha afirmado este martes que “Chivite va a seguir haciendo la misma política lingüística que quieren Barkos y el nacionalismo vasco”.

Para Navarra Suma, “no resulta para nada tranquilizador que el PSN esté negociando la redacción de una nueva normativa en materia de política lingüística junto a Geroa Bai y, en concreto, con la consejera responsable de impulsar la política lingüística de la legislatura anterior, que fue cuestionada socialmente y que, en una parte, ha sido declarada ilegal”.

Y han añadido: “Que Chivite haya mantenido a una política nacionalista al frente de la política lingüística es toda una declaración de intenciones de lo que va a hacer su Gobierno. El nacionalismo vasco no va a renunciar a algo tan importante para ellos”.

Asimismo, desde Navarra Suma han denunciado que “el PSN, que la pasada legislatura votó dos mociones a favor de derogar el decreto de euskera, ha cambiado de posición desde que está en el Gobierno aupado por sus socios nacionalistas. De hecho, el jueves pasado los socialistas votaron en contra de admitir a trámite la proposición de ley de Navarra Suma para que se derogara el citado decreto”.

Por último, en relación con el anuncio de no recurrir la sentencia del decreto foral del euskera en el acceso a la función pública, desde la coalición se ha señalado que “Chivite no recurre porque no le ha quedado otra opción, una vez que tanto su partido, el PSN, como la UGT, le habían pedido que no lo recurriera, además de que las opciones de ganar el recurso eran muy reducidas”.

“No recurre, pero va a tener que ceder, una vez más, ante el nacionalismo vasco, en un tema tan sensible como la política lingüística. De hecho, hoy ha sido Uxue Barkos, y no María Chivite, la que en primer término ha anunciado lo que iba a hacer el Gobierno”, han concluido.

