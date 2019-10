Actualizada 20/10/2019 a las 11:45

La Ciudad Agroalimentaria de Tudela acoge este domingo, 20 de octubre, la nueva edición del Nafarroa Oinez, organizada este año por la ikastola Argia de la capital ribera bajo el lema 'Izan argi' ('Tenlo claro').



El centro educativo se mostró confiado en el arranque de la jornada en que la celebración de esta fiesta aporte "un impulso económico" con el que "reducir la deuda generada por las inversiones necesarias que tuvimos que realizar para hacer sostenible nuestro proyecto, efectuar el mantenimiento que requieren las instalaciones del centro y llevar a cabo las iniciativas pedagógicas en las que actualmente estamos inmersos".



En este sentido, desde la ikastola han animado a quienes no puedan acudir a la fiesta a comprar fragmentos del 'circuito virtual' que aparece en la web www.nafarroaoinez.eus, apadrinar algún árbol a través del proyecto Oinez Basoa (www.nafarroaoinez.eus/basoa/) o hacer su aportación económica a través del número de cuenta que aparece en la web del Nafarroa Oinez.



Argia Ikastola ha expresado su deseo de "seguir poniendo el marco necesario para continuar trabajando por la normalización del euskera en la Ribera". Asimismo, la organización ha deseado que la fiesta "se desarrolle con total normalidad" y ha remarcado que "no tiene cabida ningún tipo de actitud o de agresión machista".



El Nafarroa Oinez 2019 cuenta este año con un circuito de 3.200 metros compuesto por cuatro áeras: 'Argia' ('Luz'), 'Etorkizuna' ('Futuro'), 'Aniztasuna' ('Diversidad') y 'Alaitasuna' ('Alegría'). El circuito está pensado para ser "lo más inclusivo posible", de manera que, tanto el recorrido como la señalética, contará con paneles e indicaciones pensadas para personas con necesidades especiales.



En las diferentes zonas se están realizando una variedad de actividades para todos los tipos de públicos: conciertos, deporte rural, payasos, magos, talleres, infantiles, hinchables, etc. Además, un año más se celebra la actividad 'Erronka', en la que alumnado de entre 13 y 16 años, de 11 ikastolas, se enfrentan en cuatro pruebas diferentes.



En esta edición, Argia Ikastola homenajea a la iniciativa Errigora, y la Federación Navarra de Ikastolas a Dani López, por su "enorme implicación por el euskera y por los proyectos de las ikastolas".



PLAN DE TRÁFICO



El acceso al circuito para coches y autobuses se está realizando por la AP-15 y conectan con la A-68 en la salida 6, para los que vengan desde Navarra, Guipúzcoa y País vasco francés; y por la AP-68 que tomarán la A-68 en la salida 18, para los que acudan de Vizcaya y Álava.



Para facilitar el acceso desde Tudela se ha preparado un autobús lanzadera que saldrá de la estación de autobuses.



La organización del Nafarroa Oinez 2019 ha recordado que la Policía Foral reforzará la presencia de agentes en la fiesta y se adoptarán las medidas de seguridad pertinentes.

