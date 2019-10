Ollo dice que el Gobierno foral trabaja en una nueva normativa sobre el euskera

Actualizada 16/10/2019 a las 14:06

La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado que el Ejecutivo está trabajando en la elaboración de una nueva normativa sobre el euskera tras la sentencia del TSJN que anula varios artículos del decreto vigente y se ha declarado partidaria de valorar los idiomas como mérito en el acceso a la Función Pública porque "no podemos permitirnos una Administración de mediocres".



No obstante, ha señalado que el Gobierno va a seguir desarrollando el decreto vigente en los aspectos que han sido avalados por el TSJN y ha dicho que el decreto "está muy vivo", al considerar que la Justicia ha avalado dicho decreto "en su parte sustancial".



Ana Ollo ha comparecido este miércoles a petición propia en el Parlamento de Navarra para informar sobre la sentencia el TSJN que anuló varios artículos del decreto del euskera relativos a la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto en la zona mixta y la no vascófona de Navarra.



La consejera ha señalado que de los 41 artículos de los que consta el decreto, el TSJN "ha avalado 36, ha anulado parcialmente dos y ha anulado otros tres de manera total". "Más del 90 por ciento del decreto ha sido avalado por la sala. En su parte sustancial el decreto ha sido avalado por el tribunal, es decir, es un decreto que está muy vivo", ha considerado.



La consejera ha asegurado que, "para el Gobierno, es un decreto que permite avanzar para responder a una parte importante de la sociedad navarra que así lo demanda".



Ana Ollo se ha declarado partidaria de que "se valore en los méritos el conocimiento de idiomas" y ha considerado que "no podemos permitirnos una administración de mediocres". "El conocimiento nunca se tiene demasiado y que nuestros empleados públicos tengan conocimientos, aunque no se les pidan preceptivamente para su puesto de trabajo, siempre va a facilitar no solo una mejor atención a la ciudadanía sino un mejor clima de trabajo, y en ese sentido tanto el director de Euskarabidea como yo misma somos partidarios de que se valoren los idiomas comunitarios y que se valore en su justa medida el euskera como lengua propia de Navarra", ha añadido.



Ollo ha afirmado que "hemos tenido decretos restrictivos en 2003 y 2009" y el decreto aprobado la legislatura pasada "quiere regular y garantizar el derecho reconocido por la ley del euskera para que la ciudadanía pueda a dirigirse a la Administración en euskera y castellano y responder a los más de 80.000 vascohablantes navarros, un 12,6 por ciento, sin contar a los vascohablantes pasivos".



La consejera ha asegurado que, con los artículos anulados, "nos encontramos con un vacío legal", ya que "no existiría normativa" al respecto, según apunta un informe de la dirección general de Presidencia, que añade que "no sería posible volver a los decretos anteriores".



Ana Ollo ha señalado que cabe presentar recurso de casación a la sentencia, pero ha explicado que serían los mismos magistrados los que verían el recurso. Según ha apuntado, en caso de que se optara por no presentar recurso o la sentencia se viera confirmada, algunas consecuencias serían que "solo se podría rotular en bilingüe en la zona mixta y no vascófona a voluntad del Gobierno, no se cumpliría la carta de lenguas minorizadas, ni siquiera algunos artículos de la ley del euskera, y el euskera no tendría una puntuación generalizada en los concurso de méritos salvo en la zona vascófona, mientras que otros idiomas u otros méritos si la podrían tener".



Ana Ollo ha asegurado que "todo esto lo entendemos como una vulneración de los derechos ciudadanos y también vemos que se crea una clara situación de inseguridad jurídica, es algo que nos inquieta profundamente".



Así, ha explicado que "el Gobierno ha comenzado a trabajar en un cambio normativo que garantice esos derechos". "Se está preparando una nueva normativa en la que se puedan valorar los méritos en los concursos de la administración y para ello se ha creado un grupo de trabajo", ha indicado.



Además, Ana Ollo ha considerado que la ley del euskera "es una ley que para muchos está superada, pero en este momento no hay una mayoría parlamentaria para su modificación".



