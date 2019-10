La segunda Estropatada repartirá 1.550 euros en premios

Actualizada 14/10/2019 a las 07:57

La segunda Estropatada, que se celebra en Pamplona el próximo domingo 20 de octubre, repartirá un total de 1.550 euros en premios. En el evento, que nació en Bilbao hace siete años y que organiza desde entonces cada año la Fundación WOP, ya que no habrá lanzamiento de patos de goma al río Arga, sino que serán sustituidos por ‘WOPatos’ sostenibles y biodegradables: piñas de pino. Aunque los tickets de la Estropatada tienen como objetivo sumar minutos de investigación en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas, también dan opción a uno de estos siete premios: tres cheques de 500, 300 y 200 euros, de El Corte Inglés, dos cheques de 200 y 100 euros de FNAC La Morea, gracias al CC La Morea; un pack Wellnes by Zentro Dankhon valorado en 150€, y un cheque de 100 euros de Cash Converters.



Desde hace un par de semanas ya están a la venta los tickets WOPato para participar en esta carrera. Se encuentran disponibles en las oficinas de Diario de Navarra en Pamplona, Tudela y Estella; Eroski (Burlada, Iruña, Rochapea y San Jorge), El Corte Inglés, Cash Converters, Zentro Dankhon, Cocinarte y en la web oficial www.wopato.com donde aparece toda la información del evento, del que en adelante se desvelarán los horarios. Después de la carrera, los participantes podrán canjear su ticket por un pato de goma de recuerdo, procedente del stock de WOP, siempre bajo la recomendación y el compromiso de que no se conviertan jamás en un residuo.



La fiesta se concentrará el domingo en el parque de La Runa de Pamplona con una variada programación y con una amplia oferta gastronómica para disfrutar en familia

