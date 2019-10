Elma Saiz, una consejera con tres maratones a sus espaldas

Actualizada 11/10/2019 a las 21:10

¿Fue un alivio dejar el Ayuntamiento?

¡No! Asumí el cargo de concejal con ilusión y una responsabilidad tremenda. Me dio mucha pena. Como recuerdo me he traído al despacho una foto en la que aparezco en el balcón de la Casa Consistorial durante el Chupinazo de este año.

Se lo decía por su relación con Maite Esporrín. ¿Es cierto que María Chivite la prefería a usted como cabeza de lista en Pamplona?

Acepté con toda la ilusión del mundo ir de número de dos.

Selección DN+