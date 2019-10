12/10/2019 a las 06:00

El Parlamento les ha pedido que inviertan en inversiones financieramente sostenibles el superávit del año pasado. ¿Lo van a cumplir?

Ya no estamos a tiempo de poder introducir esas inversiones. Hay que hacer un expediente de gasto antes de fin de año y ese expediente no se ha iniciado y tiene su curso.

¿Es culpa del Gobierno anterior que no hayan podido llegar a tiempo?

Yo no he dicho eso. Por el cambio de gobierno no dio tiempo. Han sido circunstancias sobrevenidas

Selección DN+