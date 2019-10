Las madres del IPRF ven como un "varapalo" la sentencia y "continuarán con la lucha" a nivel político

Actualizada 11/10/2019 a las 12:10

El Grupo Independiente de Madres y Padres que reclaman el dinero tributado por sus prestaciones por maternidad ha considerado un "varapalo" la decisión de la juez de desestimar las demandas interpuestas para la devolución del IRPF, si bien ha destacado que su reclamación "nunca ha estado en los juzgados, sino en el Parlamento".



Por ello, las madres han destacado que pese a la decisión judicial seguirán "firmes" en su lucha y han señalado que tienen el "compromiso" de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, de que se va a devolver el dinero tributado por prestaciones.

Así lo ha señalado, en representación del grupo de madres y padres, Carmen Azpillaga, quien ha reconocido que aunque unas sentencias favorables en el juzgado hubieran conseguido que las cosas "fueran más sencillas", su reclamación "nunca" ha estado en los tribunales, "sino en el Parlamento".



Azpillaga ha afirmado, en declaraciones a Europa Pres, que las madres siguen "firmes" en su plan y que tienen previsto celebrar una reunión el próximo viernes con la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno foral, Elma Saiz, para ver "cuáles van a ser los siguientes pasos".



"Continuaremos con la lucha", ha subrayado la representante del grupo de madres, quien ha reconocido que hoy "era un día decisivo para saber si el camino iba a ser algo más fácil o menos". "Pero seguiremos adelante", ha insistido.



En este sentido, ha afirmado que tienen el "compromiso firme" de la presidenta del Gobierno de Navarra y ha asegurado que "vamos a seguir dándoles un voto de confianza y vamos a ver cuáles son los términos" para la devolución de ese dinero.



"Desde que en octubre del año pasado el Tribunal Supremo declarara exentas estas prestaciones y en todas las comunidades se haya procedido a la devolución de su tributación, siempre hemos defendido que la solución en Navarra era un tema de voluntad política para que nuestra autonomía fiscal no fuera una excusa para que miles de familias nos quedáramos en una situación de clara desigualdad con respecto a las del resto del país", han señalado desde el grupo de madres.



Según han expuesto, "la pasada legislatura, pese a las distintas iniciativas parlamentarias planteadas por UPN y PSN, el cuatripartito en el poder siempre se opuso a la devolución de este dinero porque decía que era ilegal". "No obstante, en 2016 todos sus integrantes sí que apoyaron modificar la ley que recogía la exención de las prestaciones a familias con hijos con enfermedades graves, y su aplicación retroactiva desde 2011 teniendo las mismas garantías jurídicas que en nuestro caso han puesto en cuestión y en las que se basaron para no devolvernos el dinero. Pudieron hacerlo del mismo modo en nuestra reclamación pero no quisieron", han remarcado las madres.



Desde el grupo han explicado, en un comunicado, que "inmediatamente" después de conocerse la sentencia fuentes del Gobierno se han puesto en contacto con ellas para transmitir "tranquilidad" e insistir en que "cumplirán su palabra". "Agradecemos la llamada y seguimos manteniendo ese voto de confianza ante la palabra dada por la presidenta María Chivite y la consejera de Hacienda, Elma Saiz", han resaltado.

