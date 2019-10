La presidenta de Navarra prefiere contar con el respaldo jurídico y una sentencia firmer antes de tomar una decisión

Actualizada 04/10/2019 a las 10:21

La presidenta del Gobierno, María Chivite, ha asegurado este viernes 4 de octubre, durante una comparecencia parlamentaria solicitada por Navarra Suma, que "el Gobierno está comprometido" con la búsqueda de una solución para el IRPF abonado por las bajas de maternidad y paternidad.

Chivite ha afirmado que quiere "dar una solución antes de fin de año, el compromiso es claro" con estas personas que cumplieron con sus obligaciones fiscales y que tras sucesivas decisiones del Gobierno central y vasco son las únicas del país que no han tenido la devolución de ese impuesto.

"En Navarra tenemos nuestra propia normativa y según la interpretación de técnicos y juristas no permite contemplar la exención de ese impuesto", ha dicho, y recordado que sin embargo sí hay una ley foral que contempla la deducción de ese impuesto.

Con este marco normativo hubo afectadas que recurrieron y si las sentencias les son favorables "tendremos un pronunciamiento con garantías jurídicas" para la devolución del IRPF cobrado, ha indicado la presidenta, que también ha señalado que ya se trabaja en otra vía legal por si las sentencias son contrarias.

En todo caso,ha subrayado, "este Gobierno está comprometido con una solución con plenas garantías jurídicas" para que ejecutarla sea posible y "no deje vías de agua", por lo que ha criticado "la precipitación" de NA+ y sus "ganas de atizar a la presidenta del Gobierno".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha recordado que en campaña electoral "había voluntad política" de devolver el IRPF tanto por parte de su plataforma como del PSN, y más allá de eso "hay un compromiso" de Chivite con las madres de hacerlo, pero sin embargo el Gobierno se ha mostrado contrario a tramitar una proposición de ley de Navarra Suma en este sentido.

Y ha defendido que, como recoge esta iniciativa, se ejecute esta devolución y además con carácter retroactivo porque no vulnera derechos individuales, no es arbitraria ni contraria a los principio de seguridad jurídica ni capacidad económica.

Para Esparza "es una solución posible que zanja de forma más ágil un asunto pendiente. Es una situación que todos hemos reconocido injusta y que con esta proposición de Navarra Suma se solventa", por lo que ha reclamado "voluntad política" para hacerlo.

Él socialista Ramón Alzórriz ha considerado que la iniciativa "pone más el foco en intentar dividir" a los socios de Gobierno que en resolver la cuestión, y ha abogado por el consenso en la solución siempre con seguridad jurídica.

Ha criticado por ello que NA+ quiera sembrar "dudas" entre la ciudadanía cuando el PSN "siempre" ha defendido la devolución y hay un "compromiso" de la presidenta de Navarra.

Por Geroa Bai, Uxue Barkos, ha insistido en que "hay un compromiso declarado de la señora Chivite como candidata y como presidenta, pero no se puede pagar ese dinero con la actual ley", que "retiró las exenciones en 2013, y ahí está la base de la cuestión", por lo que ha reclamado "un poco de vergüenza torera".

En todo caso ha asegurado que su grupo no se opondrá a una solución con garantías jurídicas, pero ha advertido de los riegos si no se hace así y por eso ha pedido a NA+ que no trabaje este asunto "con trazo grueso por mero interés electoral".

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha calificado de "chocante" la posición de quienes piden "una igualación" fiscal con el Estado ya que eso es la "eliminación del régimen foral" puesto que en Navarra una ley propia "determinó que estas prestaciones no están exentas", por lo que ha advertido del riesgo de buscar una solución a una demanda de personas concretas en caso de que no ganen en los tribunales.

"Yo casi que estoy deseando que los tribunales digan que la ley se hizo mal y que hay que pagar", ha indicado el portavoz de Podemos, Mikel Buil, quien ha admitido un "agravio" para las madres navarras pero también que las exenciones favorecen a las rentas más altas y por eso el cuatripartito en la pasada legislatura aprobó deducciones en función de las rentas.

En esta misma línea Marisa de Simón, de I-E, ha sostenido que las deducciones "son más justas" y que legislar con efecto retroactivo "tiene un riesgo enorme", por lo que ha lamenta que "se utilice políticamente a las madres" cuando hay "muchísimas con dificultades económicas que no están contempladas en la propuesta de Navarra Suma".

Selección DN+