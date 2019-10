Actualizada 10/10/2019 a las 11:11

Los partidos navarros se mueven entre el "respeto" a las resoluciones judiciales y la denuncia de la "desproporción" de las penas impuestas en su análisis de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua.



En declaraciones a los periodistas antes del pleno del Parlamento, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza ha mostrado “respeto” por la sentencia que, según ha señalado, “demuestra que no fue una pelea de bar”, un hecho que, ha considerado, “es compartido por parte de la sociedad navarra”.



Por último, ha llamado a que “se separen los poderes” puesto que “una cosa son las posiciones políticas y otra el respeto a los órganos judiciales”.



Te puede interesar





En la misma línea, el socialista Ramón Alzorriz ha expresado su "respeto" a la sentencia y ha evitado dar valoraciones políticas, aunque entiende que "no es un caso de terrorismo, pero tampoco una mera pelea de bar".



Para Geroa Bai ha quedado “reconocido que no se trata de un caso de terrorismo”, ha asegurado Uxue Barkos, quien ha criticado que “la pena relacione el Código Penal con el código postal” de los juzgados porque el caso arrancó con un “componente que superaba lo judicial”.

La portavoz parlamentaria de Geroa Bai también ha reclamado “proporcionalidad” como un “elemento fundamental de la Justicia”.



Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha señalado que, con esta sentencia, "se confirma la aberración jurídica", puesto que, a su juicio, se trata de "un castigo ejemplarizante, que no dejaba lugar a la esperanza" y ha vaticinado que "dentro de unos años Europa dará un nuevo tirón de orejas a la Justicia española por aplicar una justicia que no es justa".



Ruiz ha aseverado que la realidad es que "hay jóvenes encarcelados que se enfrentan a 9 años de cárcel", algo "injusto y desproporcionado", tras lo que ha llamado a participar en los actos de protesta convocados.



Desde Podemos- Ahal Dugu, su portavoz Mikel Buil, ha tildado la sentencia de “locura” y ha valorado que esta última sentencia “desmonta el montaje político”, a pesar de que “las penas se han matenido”. También ha señalado que “ha quedado acreditado que no hay terrorismo, ni hay delito de odio”.



En este sentido, ha indicado que con esta sentencia “el procedimiento se ha descascarillado, pero los chavales seguirán en la cárcel entre un año y medio y nueve años y medio”. A su vez, ha anunciado que participarán en la movilización convocada esta tarde en Pamplona para denunciar la “sentencia desproporcionada”.



Para Izquierda-Ezkerra la sentencia es “lamentable”, aunque se “disminuyan las penas”, ha declarado Marisa de Simón, quien ha considerado que es “una imposición desproporcionada” y ha calificado el procedimiento como un “despropósito desde el inicio, desde que se envió el caso a la Audiencia Nacional”.



De Simón ha marcado el “desacuerdo” de su formación política, ha considerado que “este tipo de actuaciones no permiten avanzar en convivencia” y ha reconocido que “nunca pensó que este caso terminaría así”

Selección DN+