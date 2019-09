Joaquín Fernández Eraso: “Se compran muchas cosas por comprar, sin planificar, y se tira”

24/09/2019 a las 06:00

Joaquín Fernández Eraso, presidente del Banco de Alimentos de Navarra, apunta que la sociedad empieza a valorar estas entidades no sólo por su labor de repartir comida para personas que lo necesitan sino por evitar el desperdicio de alimentos.



¿Cree que la población es consciente de la cantidad de alimentos que tira?

No. No somos conscientes. La prueba es que si la gente fuese consciente no tiraría lo que tira a la basura. Cada navarro desperdicia muchos kilos de comi

