Esparza califica de "fracaso" de Sánchez la repetición de las elecciones

Actualizada 19/09/2019 a las 11:13

El portavoz de Navarra Suma en el Parlamento foral, Javier Esparza, ha manifestado que la repetición de elecciones generales es un "fracaso" del presidente Pedro Sánchez y del socialismo, que "ha sido incapaz de llegar a acuerdos con ninguna formación política".

Según ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación, Sánchez "ha sido incapaz de llegar a acuerdos con Podemos, con Ciudadanos, con el PP, incapaz también de entender que le tendíamos la mano desde UPN para contribuir a que España no dependiera del independentismo más radical, para que Navarra no dependiera de EH Bildu".

Ha opinado que el nuevo escenario de elecciones es "una estrategia perfectamente medida e interesada desde el punto de vista partidista, no pensando en lo que es mejor para este país".

Esparza ha señalado que, en los nuevos comicios, "en Navarra votar al Partido Socialista es votar al nacionalismo vasco, es votar políticas nacionalistas". "Vemos a una presidenta socialista que ha aceptado todas y cada una de las políticas que hizo Uxue Barkos la pasada legislatura", ha indicado.

El portavoz de Navarra Suma ha criticado un "acuerdo" con EH Bildu porque, ha dicho, "la abstención no es gratuita". "Es poner un alcalde de EH Bildu en Huarte como contraprestación, es aceptar que en la Mesa del Parlamento esté EH Bildu, es tener a EH Bildu como interlocutor preferente para un Gobierno socialista", ha censurado, para pedir que "no se engañe a la gente". "No vale pactar con Bildu por detrás y luego decir que no has pactado", ha indicado, para pedir al PSN que "vaya de cara y diga la verdad".

Preguntado por la propuesta de conformar España Suma, Esparza ha dicho que no tiene nada que decir. "Navarra Suma ha sido una fórmula de éxito, ganamos las elecciones forales, las municipales y en un escenario complejo donde en la mayoría de Comunidades ganó el PSOE", ha comentado.

TRAS LAS NUEVAS ELECCIONES

Sobre si cree que sus socios acabarán absteniéndose tras las próximas elecciones para facilitar un acuerdo, Javier Esparza ha señalado que "ha habido voluntad de intentar llegar a acuerdos todos estos meses por parte del PP, de Ciudadanos y del propio UPN" para que "España no dependiera del independentismo que quiere romper este país" y ha añadido que "siempre hay posibilidades".

A su juicio, "Pedro Sánchez y el PSOE han optado por pactar en todos los sitios con los nacionalistas y los independentistas". "Vamos a ver qué pasa después del 10 de noviembre", ha expuesto.

Esparza ha señalado que "PP y Ciudadanos tienen firmado con UPN un acuerdo en el que se comprometían a que si en Navarra había un gobierno socialista en manos de Bildu pactando con el nacionalismo vasco, el populismo y con los comunistas, PP y Ciudadanos firmaron con UPN que no apoyarían a Pedro Sánchez". "Aunque quieran no pueden", ha añadido, para exponer que "ni con una abstención".

Ha afirmado así que "cuando Pedro Sánchez autoriza la conformación de un Gobierno en Navarra sabe que está pegando un portazo al PP, a Ciudadanos y a UPN de cara a su investidura en Madrid". "Él es plenamente consciente y si no lo es, es que alguien le está engañando" ha agregado.

"Si tiene alguna duda, que venga a Navarra y pregunte a los ciudadanos; pregunte si en Navarra hay o no hay un acuerdo con Bildu, si Chivite es presidenta gracias a Bildu o no", ha comentado, para señalar que "en este país las abstenciones no son gratis, nunca, y más cuando una formación ha dicho que su abstención no va a ser gratis".

Ha añadido que "hay documentos que atestiguan que EH Bildu es el interlocutor prioritario de este Gobierno; el otro día Bildu le dijo al PSN que se sentarán a hablar de Presupuestos". "Tengo la sensación de que el señor Araiz ya está trabajando en esa redacción de Presupuestos", ha indicado.

