El Parlamento de Navarra, con la abstención del PSN, insta a invitar a los reyes a los Príncipe de Viana

Actualizada 19/09/2019 a las 17:28

El pleno del Parlamento Foral ha aprobado este jueves una moción de Navarra Suma que insta al Gobierno a invitar a los reyes de España y a la princesa de Asturias y de Viana a los actos protocolarios más importantes que organice y, en especial, a la entrega de los Premios Príncipe de Viana.



En un segundo punto, producto de una enmienda in voce de NA+ y PSN, se muestra el respeto del Parlamento Foral al régimen constitucional y a las instituciones dimanadas del mismo.



Esta enmienda ha sustituido al segundo punto de la moción inicial de NA+, en la que el Parlamento expresaba sus disculpas a la Casa Real por la falta de invitaciones en los últimos cuatro años y renovaba su lealtad a la Monarquía y al Estado Constitucional.



El primer punto se ha aprobado con los votos a favor de NA+, la abstención de PSN y Geroa Bai y el voto en contra de Podemos, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra. En el segundo punto los grupos han mantenido su voto, salvo el PSN, que lo ha hecho a favor.



El parlamentario de NA+ Iñaki Iriarte, en su defensa de la moción, ha explicado que la misma tenía varios objetivos, entre ellos impulsar la proyección mediática de los premios y atender a la cortesía institucional, en este caso con la Casa Real.



Iriarte ha recordado además que estos premios fueron instaurados en 1990 por el socialista Román Felones tras unas décadas, las de los años 70 y 80, en las que "la pervivencia de Navarra como comunidad diferenciada parece incierta".



Sin embargo, ha apuntado, en 1990 "ese riesgo estaba ya conjurado", por quienes dirigieron la Diputación Foral, por quien "pilotó la nave del Estado" en esa época y por la voluntad de los navarros.



El parlamentario ha afirmado que la entrega de estos premios en el Monasterio de Leyre, coincidiendo con el homenaje a los reyes de Navarra y con la máxima representación del Estado "es algo que tiene una enorme transcendencia simbólica" y "contribuye a visibilizar a Navarra como comunidad propia".



Por ello, ha comentado, el anterior Gobierno de Navarra intentó "desmontarlos" cuando se cambió su sede y se dejó de invitar a la Casa Real.



El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha replicado a Iriarte que Felones "quería engrandecer a la cultura navarra, no a los reyes" y ha pedido a los representantes de NA+ que "estén tranquilos", ya que "los reyes de España vendrán a Navarra, invitados por este Gobierno", aunque "no creo que sea lo que más interesa a los navarros y navarras hablar de reyes".



Alzórriz ha señalado que NA+ ha sacado este tema "para confrontar" y "para utilizarlo como ataque político, para poner encima de la mesa unas discrepancias que no existen más que en el imaginario de la derecha navarra y española".



Este asunto, ha agregado, se utiliza "para atacar" a este Gobierno, "manoseando, manipulando la realidad para crear una verdad paralela e intentar confundir a la sociedad navarra".



Por Geroa Bai, Koldo Martínez ha criticado a Iriarte por "no centrarse en lo importante y hablarnos de sus pesadillas" y ha subrayado que el de Príncipe de Viana ha sido un título que históricamente "ha sido despreciado por la dinastía borbónica" en beneficio del de Príncipe de Asturias.



Tras mostrar las convicciones republicanas de Geroa Bai, el parlamentario ha aseverado que "el monarca español puede venir a Navarra motu propio cuando quiera o cuando sea invitado por el Gobierno de Navarra" y ha instado a NA+ a que se dejen "de aspavientos, de inventar historias".



Al respecto, Miren Aranoa, de EH Bildu, ha censurado el "discurso diacrónico, maniqueo y largo" de Iriarte para "disimular el objetivo último de la moción, que es que rindamos pleitesía a la monarquía".



Aranoa, quien ha resaltado que "somos republicanas, como es la sociedad navarra en su mayoría", ha declarado que en Bildu no creen "en la superioridad de unas personas sobre otras por ningún motivo, pero menos por el color de la sangre".



Por su parte, Mikel Buil, quien ha puesto de relieve el "alma republicana" de Podemos, ha asegurado que para la formación morada "es importante que este premio tenga el valor que tiene, de la sociedad civil y para la sociedad civil".



Buil ha considerado que no creen que la sociedad navarra "reconozca como una fuente de prestigio a la Corona".



En ese sentido, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha manifestado que "el prestigio no lo da la monarquía, sino más bien todo lo contrario, el prestigio lo dan los premiados y el propio premio".

De Simón ha invitado a los monarcas a que abdiquen y "se presenten a las elecciones a una jefatura del Estado".

