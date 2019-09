Los médicos aplazan la huelga hasta la última semana de noviembre

13/09/2019 a las 06:00

Los médicos asistentes a las asambleas convocadas el jueves por el Sindicato Médico decidieron desconvocar la huelga prevista para la jornada de este viernes. Alberto Pérez, secretario general del Sindicato Médico, convocante del paro, apuntó que se trata de un “gesto de educación” hacia el nuevo equipo de Salud.



No obstante, quiso dejar claro que se mantiene la “situación de huelga” ya que incluso antes de descovocar la jornada de paro de este viernes se aprobó una nueva convocatoria de huelga para la última semana de noviembre, entre los días 25 y 29.



El conflicto médico se remonta a principios de año en demanda de “unas condiciones laborales y económicas dignas”. En total, los médicos han llevado a cabo once jornadas de huelga entre enero y mayo y el paro de este viernes, 13 de septiembre, estaba convocado desde antes del verano.

El comité de huelga se reunió con representantes del departamento de Salud el pasado lunes para conocer si había alguna oferta después de la primera reunión que mantuvo el sindicato con la consejera de Salud en agosto. “No tenemos elementos para pensar que ha habido un cambio en la postura de Salud”, indicó Pérez. Sin embargo, apuntó que los médicos entienden que el nuevo equipo tiene que “ponerse al día”. “Desconocen el problema y no lo han estudiado”, dijo. De ahí la desconvocatoria.



NUEVAS REUNIONES



Según explicó Pérez, en la reunión del pasado lunes los responsables de Salud les informaron de que se iba a elaborar un estudio comparativo de las retribuciones de los médicos navarros respecto a los de otras comunidades autónomas. “Solicitamos que el estudio no se centre sólo en los médicos sino también en otros estamentos”, apuntó Pérez.



Además, valoraron positivamente que el nuevo director general, Carlos Artundo, ofreciese un “diálogo efectivo”. “Nos comentó que hasta este momento la negociación ha sido muy crispada, hostil y poco efectiva”. Asimismo, Salud ofreció una negociación con plazos.



En cualquier caso, desde el Sindicato Médico apuntaron que a principios de octubre el comité de huelga solicitará una nueva reunión con los representantes de Salud para analizar los avances. Entre tanto, se decidió en las asambleas realizadas en el Complejo Hospitalario y en los hospitales de Estella y Tudela, mantener reuniones servicio a servicio, centro a centro desde mediados de octubre a mediados de noviembre para trasladar la información de primera mano.



Además, está previsto que la tercera semana de noviembre (18 al 22) sea de “cumplimiento estricto” de la actividad, sin realización de productividad variable (peonadas). Y para la semana siguiente, 25 al 29, ya se ha convocado una nueva huelga.





Selección DN+