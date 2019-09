Chivite dice que "no toca" hablar de la presencia de los Reyes en los Príncipe de Viana

Actualizada 13/09/2019 a las 12:54

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado que la pregunta sobre si el Ejecutivo invitará a los Reyes a los Premios Príncipe de Viana "no toca en este momento" y ha pedido no hacer polémica "donde no hay". Según ha afirmado, "va a haber normalidad en las relaciones institucionales entre la Casa Real y el Gobierno de Navarra".

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Chivite ha precisado que "cuando nos pongamos a organizar los Premios Príncipe de Viana, que si no me equivoco son en junio, veremos cómo lo organizamos".

"Esta no es una de las urgencias de este Gobierno y ni siquiera está en las medidas de los 100 días", ha aseverado, para añadir que el Ejecutivo anunció que va a invitar al Rey a la inauguración del Año Xacobeo porque "estamos organizándolo" y el día 26 de septiembre es la primera reunión.

Ha pedido la presidenta que "no hagamos polémica donde no hay". "Los Reyes van a venir a Navarra, van a venir invitados por entidades sociales, por entidades privadas, invitados por este Gobierno o porque ellos mismos quieran venir y serán bienvenidos en esta Comunidad", ha manifestado.

