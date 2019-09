María Chivite valora el trabajo del Gobierno foral ante la llegada de 'menas'

Actualizada 12/09/2019 a las 12:00

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que el Ejecutivo atiende "al total de menores extranjeros no acompañados que llegan a Navarra" y ha valorado "positivamente" la forma en la que está actuando el Gobierno.

María Chivite, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento foral, ha afirmado que "no vamos a negar que tenemos un aumento" en la llegada de estos menores y ha explicado que actualmente se está interviniendo con un total de 234. "Eso supone adecuar los recursos para dotarles de la debida atención", ha señalado.

Además, ha acusado a Navarra Suma de "poner en el mismo plano menores y delincuencia, y eso hace flaco favor, creando alarma social y criminalizando a los menores". "Solo un 6% de los menores atendidos lo han sido por razones de conflicto", ha indicado la jefa del Ejecutivo.

María Chivite ha afirmado que la llegada de estos menores es "un fenómeno relativamente nuevo, que atendemos desde una perspectiva sensible, solidaria, que llevamos en el adn de este equipo de Gobierno y desde un enfoque que tiene que ser transversal e integral".

Según ha explicado la jefa del Ejecutivo, "es una población que llega en su gran mayoría con altos niveles de autonomía y con las expectativas de formarse y de acceder al empleo". "En el capítulo formativo, tenemos en marcha programas de formación y un proceso de intervención perfectamente estructurado, por lo que llegamos a atender al total de menores que han llegado a nuestra comunidad", ha asegurado.

La parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha afirmado que "el equipo que va a gestionar los recursos para los menores extranjeros no acompañados es el mismo que lo ha gestionado la legislatura pasada, el mismo equipo que después de un año de haber empezado a llegar menores sigue sin tener una red de recursos completa para atenderlos, el mismo equipo que no tiene un protocolo de acogida aprobada, el mismo equipo que ha cometido chapuzas, por no decir ilegalidades varias, en la contrataciones de recursos para estos menores, el mismo equipo que hasta ahora ha fallado de forma estrepitosa en la interlocución con los alcaldes".

Marta Álvarez ha criticado que "este es el equipo que va a continuar con este programa y nosotros estamos francamente preocupados", y ha pedido a Chivite que "no tape la realidad social haciendo demagogia".

Selección DN+