Fiestas de este martes 10 de septiembre en Navarra

Ablitas 12 h., actuación infantil “Bob y sus amigos en la carpa municipal. 12 h., ronda por los bares con los txistularis de Ablitas. 12 a 13 h., desencajonamiento y prueba de vaquillas en la plaza de los Fueros. 13 h., concentración de mujeres en la Placeta de la iIglesia, con aperitivo y música a cargo de los txistularis y la charanga de Ablitas. 14 h., bajada desde la Placeta de la iglesia hasta la carpa municipal con la charanga. 14.30 h., comida para las mujeres en la carpa municipal. 15.30 h., actuación del gran monologuista Aroa Berrozpe. 16 a 17 h., Dj animación con Dj Pipo, con juegos y sorpresas para la mujeres. 17.30 h., subida desde la carpa hasta la plaza de los Fueros con la charanga. 18.00 a 20.30 h., vaquillas, encierro y vacas en la plaza. 18.15 a 20.15 h, vaquillas para las valientes mujeres en la calle Mayor. Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor faena. Encierro desde el portal a la plaza y subida al finalizar. 20.30 h., recorrido con la charanga desde la calle Mayor hasta el Portal. A continuación, salida del toro de fuego hasta la plaza de los Fueros. 00 h., verbena popular en la plaza de los Fueros con la orquesta Caramelo.



Andosilla 10:00 h. Almuerzo popular en la carretera. Colabora la cuadrilla de “Los Torcidos” 12:00 h. Chupinazo infantil desde el balcón del Ayuntamiento amenizado por la charanga “Los Rrotundos”. La Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañarán a nuestros peques. 12:30 a 14:30 h. La Holi Torico Party ¡¡¡Novedoda fiesta de color!!!! en la plaza del Ayuntamiento. 13:30 h. Vermut en su sede. Peña “El Motarron”. (Previo Pago). 13:30 h. Pasacalles con la Charanga “Los Rrotundos” 15:00 h. Comida en el corro, organizada por “APYMA”. 16:00 a 18:00 h. Toricos hinchables, carretones de agua etc. Comenzarán en la carretera hasta la plaza del Ayuntamiento. 17:10 h. Salida de La Charanga “La Ribera” desde “El Motarrón” a la Plaza 17:30 h. 2º Espectáculo taurino en la plaza. Exhibición de bravura “Especial Arriazu” 19:30 a 20:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería “Arriazu” de Ablitas Director de lidia “ Baby” 20:30 h. Ronda de la Charanga “Los Rrotundos” 21:00 a 22:00 h. En el corro verbena infantil con “Atlantida” 22:00 h. Toro de fuego. A continuación, toro de agua, patrocinado por la “Borraja” 00:00 a 03:30 h. Disco Movil “Atlantida” en el corro. 03:30 h. Pasacalles con la Txaranga “Los Rrotundos”



Arróniz 13 h., misa y homenaje a nuestros mayores enla parroquia. Al finalizar, aperitivo en los portales del ayuntamiento. 13 h., Fuente hinchables para los más pequeños. 14 h. En la Fuente, Jotas con el grupo Alegría Ribera. 15 h. En el frontón, comida de hermandad de los Jubilados. 18.30 h. Concurso de tortilla de patatas, organizado por la Asociación Juvenil Ibarrea. 18.30 h. Por el recorrido de costumbre, nuevo encierro del ganado bravo. (Ganadería Hnos Ganuza de Artajona). 19.30 h. En la plaza, suelta de Vaquillas con quiebros y alardes para hacer historia, que resonarán con la Banda. 19.30 h. Degustación de tortillas de patata. 20.30 h. En la Fuente, verbena con el Trío Trébole. 21.45 h. Quema de un nuevo torico de fuego siguiendo el itinerario de costumbre. 00.30 h. Encierro nocturno de Vaquillas para nuevas andanzas toreras, amenizado con la Banda. 01.30 h. Música para todos, en la Fuente.



Artajona 10:45 h Chocolatada infantil en la Plaza del Ayuntamiento 11:00 h Constitución del Ayuntamiento txiki 11:30 h Ofrenda floral a la Virgen de Jerusalén en la parroquia de San Pedro 12:00 a 14.00 h Parque infantil y tren turístico en el polideportivo 14.00 h Ronda de vermut acompañada por los Gaiteros de Artajona y la comparsa de gigantes 16:00 a 18.00 h Parque infantil y tren turístico en el polideportivo. 18.00 h Pasacalles txiki con pancartas desde el consultorio hasta la plaza, con Txaranga Jaialdi. 18:15 h Exhibición de ponis y gratas sorpresas en la plaza 18:50 h Típicas meriendas en la plaza 19:15 h Exhibición de ponis y gratas sorpresas en la plaza 20:00 h Bailables en la plaza 20:45 h Torico de fuego C/ Hospital 21:00 a 22:30 h Poteo con la txaranga y cabezudos por C/Hospital.



Azagra 08:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Teodoro Vergara de Falces. 09:00 h. Almuerzo popular en el Raso Mayoral. Colabora Club Ciclista Peña Azagresa. 11:00 h. Dianas y pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la Charanga Los Rrotundos. Recorrido por C/ Plus Ultra, Plaza El Salvador y C/ Cortes de Navarra. 11:30 h. Desde el balcón del Ayuntamiento toma de posesión del Ayuntamiento Infantil, coronación de la Reina y Damas Infantiles y cohete anunciador del día del niño por el Alcalde Infantil. A continuación, acompañados por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la Banda de Música Chiqui de la Escuela Municipal de Música, ofrenda floral a la Virgen del Olmo en la Iglesia de El Salvador. Seguidamente, para los niños y niñas, merengada ofrecida por “La Panadera”. Posteriormente, pasacalles con la Banda Chiqui visitando las dos Peñas. 12:45 h. Desde el Ayuntamiento, Toricos de Ruedas con Toro Fest. 14:00 h. Comida para los pequeños en el local de la Peña La Resaka.Colabora A.P.Y.M.A. ”Francisco Arbeloa” . Los vales costarán 1€ y deberán adquirirse obligatoriamente en “La Mina del Azúcar” desde el día 1 hasta el 6 de septiembre. 14:30 h. En la Peña El Jolgorio XII Concurso de Lomo con Pimientos. La Peña obsequiará con pan, pimientos, vino, gaseosa y agua. Para inscribirse es preciso que, por lo menos, uno de los concursantes sea socio de la Peña y se realizarán vía facebook y barra del local. 15:00 - 19.00 h. En la Plaza de la Constitución, Gran Parque Infantil. Si hace buen tiempo trae el bañador. ¡Ven y disfruta! 16:00 h. En el Bar Límite, Campeonato de Chin-Chón por parejas. Inscripciones en el Ayuntamiento de Azagra antes del día 6 de septiembre. Máximo 32 parejas. Inscripción 5 euros por pareja. 16:00 h. En la Cafetería Iruña, XIV Campeonato Relámpago de Mus. Inscripciones en el Ayuntamiento antes del día 6 de septiembre. Máximo 32 parejas. Inscripción 5€ por pareja. 19:15 h. Desde la Plaza de la Constitución desfile de disfraces con la Charanga los S#S TENIDOS hasta la Plaza de los Fueros. 20:00 h. En la Plaza de los Fueros Verbena Infantil con el Grupo Almozandía Teatro de Zaragoza y su espectáculo “Carabin Caraban”. ¡A Bailar! A continuación, entrega de premios para los disfraces infantiles y reparto de bolsas de gusanitos. Seguidamente, en la Plaza de los Fueros, BINGO en beneficio de la Peña La Resaka. Posteriormente Torico de Agua. 00:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Teodoro Vergara de Falces. A continuación, salida con la Charanga Los Rrotundos. 00:30 - 04:30 h. En la Peña El Jolgorio DJ Raúl Regaira. Y de 01:01 a 03:01 Fiesta del Dado.



Cárcar 12:00-14:00 y 16:00-18:00h. En el Paredón, hinchables y tren chu-chu para los más peques. 13:00h. En la Iglesia, Misa Navarra a cargo del grupo de Auroros. A continuación, imposición de pañuelicos a nuestros mayores. 14:30h. Comida de nuestros mayores en el Frontón. La sobremesa estará amenizada por el grupo jotero Alegría Ribera. 18:00h. Encierro y capea a cargo de la ganadería Eulogio Mateo de Cárcar. 20:00h. Bajada al Paredón con los gigantes y la txaranga Aburrecalles 20:30h. Sesión de baile con La Orquestina. 22:00h. Toro de agua y toro de fuego. 22:30-00:30h. Sesión de baile con La Orquestina.



Cintruénigo Dia del niño 10:00 h. Dianas por la Banda de Música. 10:45 h. Salida de la Charanga La Unión. 11:00 h. Encierro de reses bravas, a cargo de la Ganadería Arriazu, de Ablitas. Después, vaquillas en la Plaza de Toros. 11:30 h. Nombramiento de Alcaldesa y Corporación Infantil. 12:00 h. Cohete infantil. A continuación ofrenda floral a la Virgen en la Parroquia. 13:00 h. Pasacalles infantil con los Gigantes, Cabezudos, la Charanga y la Corporación Infantil. 13:30 h. Comida infantil, ofrecida por el Ayuntamiento y la Apyma Alhama en los Paseos. Imprescindible entregar el vale (disponible el día 31 de agosto en el Mercadillo Infantil). 14:30 h. Comida “viejóvenes” en el parque de Capuchinos. 15:30 - 16:30 h. Fiesta de la espuma en Los Paseos, organiza Apyma Alhama. 15:30 - 19:30 h. Jumping e Hinchables para niños y niñas de 6 a 12 años, organiza Apyma Alhama, en el patio del colegio. 16:45 h. Salida de la Charanga La Unión por el recorrido del encierro. 17:00 h. Encierro a cargo de la Ganadería Arriazu, de Ablitas. Después, vaquillas en la Plaza de Toros. 18:00 h. Pasacalles desde Capuchinos hasta la sede de Ajuci. 18:15 h. Tardeada “Caribe Mix” en la sede de Ajuci. 18:30 h. Concierto en Los Paseos con la gran orquesta espectáculo Tarantella. 20:00 h. Pasacalles de la Banda de Música, la Charanga y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la del Ayuntamiento y El Gigantón. 21:00 h. Toro de fuego en la Plaza del Ayuntamiento. 21:15 h. Danzas de la tierra con el Grupo de Gaiteros en el quiosco. 00:30 h. Concierto en Los Paseos con la gran orquesta espectáculo Tarantella. 01:00 h. Salida de la Charanga La Unión desde la Peña La Cuadrilla (Zumalacárregui, s/n) hasta los Paseos.



Ochagavía 11:00-14:00h.Parque Infantil y juegos populares en la pista. Vermú amenizado por Txaranga Berriak. 15:00h. Comida de la juventud y sobremesa con Txaranga Berriak. 18:00h.Festival De Pelota(entrada 8€). 20:00h.Bailables con DJ Kapitan General bingo al descanso. 22:00h.Torico De Fuego. 00:30-3:30 h.Verbena con DJ Kapitan General.

