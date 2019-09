Los socios de Chivite en el Gobierno de Navarra no quieren nuevas elecciones

Actualizada 09/09/2019 a las 18:59

PSN, Geroa Bai y Podemos, los socios en el Gobierno de Navarra, reivindican para España un gobierno progresista y no quieren que se celebren unas nuevas elecciones generales.



Para el secretario de Organización del PSN y portavoz parlamentario del grupo socialista, Ramón Alzórriz, "España necesita un gobierno progresista que piense en las personas y liderado por Pedro Sánchez" para que "resuelva" los problemas que la ciudadanía tiene en el día a día.



Y con estas demandas "las elecciones no serían ahora un instrumento adecuado", ha afirmado Alzórriz, para añadir que al PSN le gustaría que hubiera "un acuerdo para un gobierno liderado por el PSOE que priorice lo que los ciudadanos necesitan y fomente la convivencia, lo que nos une y no lo que nos separa".



Por su parte la portavoz de Geroa Bai y expresidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha animado a la "búsqueda de acuerdos que doten de una mínima estabilidad política".



"No nos resignamos a que el adelanto electoral sea la única posibilidad de actuación", ha subrayado, y añadido que "la falta de estabilidad política acaba afectando al día a día de la ciudadanía" en asuntos como las inundaciones que sufrió la Zona Media de Navarra el 8 de julio y para las que aún no se ha aprobado la declaración de zona catastrófica.



Razón por la que ha indicado que Geroa Bai ha registrado una pregunta para la presidenta del Gobierno foral a fin de conocer las gestiones realizadas, si bien ha puntualizado que no duda "de la exigencia" del Ejecutivo foral en este asunto.



Desde Podemos Mikel Buil ha señalado por último que "se va a imponer el sentido común" y ha sugerido que se tome como ejemplo a Navarra donde se ha configurado un gobierno de coalición liderado por PSN y del que forman parte además Geroa Bai y Podemos, con el apoyo externo de Izquierda-Ezkerra.

