El juicio por robo de gafas a 3 miembros de de La Manada, por multivideoconferencia

Actualizada 09/09/2019 a las 14:15

Tres miembros de La Manada serán juzgados este martes en San Sebastián por el presunto robo de unas gafas en una óptica dos días antes de agredir sexualmente a una joven madrileña en Pamplona, aunque no acudirán a la capital guipuzcoana para declarar, ya que lo harán a través de una multivideoconferencia desde la cárcel.



Los cinco integrantes de La Manada fueron condenados a quince años de prisión por esa violación -ocurrida en los Sanfermines de 2016- por el Tribunal Supremo, que corrigió así el fallo de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia (TSJV) de Navarra, que habían considerado que los hechos eran constitutivos de un delito de abusos.



Desde el pasado agosto, los cinco condenados se encuentran repartidos por distintas prisiones españolas. En concreto, los tres que serán juzgados en San Sebastián -José Ángel Prenda, Ángel Boza y el exguardiacivil Antonio Manuel Guerrero- se hallan en las cárceles de Puerto III, Albolote y Sevilla I, respectivamente.



Según han informado fuentes judiciales, no está previsto que alguno de ellos acuda el martes a San Sebastián pues seguirán la vista, que tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal número 3, por multivideoconferencia, un sistema para el que ya se han llevado a cabo distintas pruebas y a través del cual está previsto que declaren todos ellos.



La Fiscalía demanda nueve meses de cárcel para Prenda y Boza, y rebaja su solicitud de condena hasta los seis meses de prisión para Guerrero al aplicarle la atenuante de reparación del daño causado, ya que reintegró uno de los artículos sustraídos al comercio perjudicado.



El escrito de acusación provisional de la Fiscalía aclara, no obstante, que las otras gafas robadas "no han sido devueltas por los demás acusados, siendo reclamadas" por la óptica afectada.



Según detalla este documento, los hechos sucedieron sobre las 19.15 horas del 5 de julio de 2016, cuando los tres encausados, actuando de común acuerdo y "guiados de un ánimo de enriquecimiento ilícito", accedieron a una óptica y, "valiéndose de la gran afluencia de clientes que había en ese momento", presuntamente "se apoderaron, sin emplear fuerza en las cosas ni violencia en las personas, de cinco gafas de sol" de una conocida marca.



El escrito aclara que los cinco artículos sustraídos estaban valorados en su conjunto en 865,85 euros, IVA incluido.



El Ministerio Público considera que los tres son responsables de un delito de hurto en concepto de coautores, "por sus actos materiales y directos" y, aunque aplica la atenuante de reparación del daño causado a Antonio Manuel Guerrero, considera que en el resto "no concurre ninguna circunstancia modificativa" de su presunta "responsabilidad criminal".



En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público demanda que los tres imputados indemnicen "conjunta y solidariamente" a la óptica con 865,85 euros, "correspondientes a las gafas sustraídas", salvo el valor de las entregadas por Guerrero "siempre que estén en poder" del comercio afectado y "en condiciones aptas para la venta". Asimismo, la Fiscalía solicita que los tres procesados abonen las costas de este procedimiento.



Se da la circunstancia de que uno de los tres procesados, Ángel Boza, fue condenado el pasado mayo por la Audiencia Provincial de Sevilla por un delito de hurto y lesiones leves causadas a un vigilante al que hirió en su huida tras llevarse unas gafas de sol de otra óptica y por el que fue sentenciado a pagar dos multas de 540 euros cada una y a indemnizar con 234,32 euros a la víctima.

Selección DN+