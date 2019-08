Nueva alerta en Navarra por intentos de estafas informáticas en nombre de Microsoft

Actualizada 28/08/2019 a las 14:14

La Policía Nacional ha recibido una treintena de denuncias en los últimos meses y la Policía Foral otras siete relacionadas con un intento de estafa informática en el que los presuntos autores se hacen pasar por técnicos de Microsoft. Además, el Centro de Mando y Coordinación de Policía Foral ha recibido numerosas consultas de personas que han recibido este tipo de llamadas.



Haciéndoles pensar que su ordenador está infectado, los estafadores intentan que las víctimas les den permiso para acceder remotamente al PC. Una vez que lo consiguen, pueden hacerse con el control de la computadora y de todos los archivos en ella almacenados, exigiendo a posteriori una cantidad económica para devolver los permisos.



Además, una vez que se hacen con el control del ordenador, pueden examinar los archivos (documentos, fotografías, vídeos...), lo que puede dar pie a la divulgación de información o archivos gráficos de carácter personal o íntimo, utilizándose para cometer otros ilícitos de suplantación de identidad, estafas bancarias, sextorsión...



MODALIDAD DE ESTAFA



La Policía Foral ha advertido de que este tipo de engaño no es nuevo, sino que los autores realizan campañas masivas y aleatorias, utilizando para ello números de teléfono. Es posible que en estos momentos estén dirigiéndose a teléfonos con el prefijo 948 y por ello se están detectando numerosos casos en Navarra. En otras ocasiones, ha añadido, los autores sí que cuentan con información sobre la víctima, por ejemplo obtenida a través de sus perfiles en redes sociales. Pero en ambos casos, juegan con la sorpresa de las víctimas y su miedo a perder la información almacenada en los ordenadores.



Ante este tipo de hechos, desde Policía Foral se recomienda tomar una postura de cautela, sobre todo si previamente no se ha solicitado ningún servicio de asistencia técnica. En caso de duda, nunca se deben otorgar permisos informáticos, y si se cree que es un intento de estafa, es preciso interponer la correspondiente denuncia en un cuerpo policial.



Por su parte, la Policía Nacional ha señalado, sobre el modus operandi de los autores de los hechos, que este no es el modo de actuar de los verdaderos operarios de Microsoft y ha recomendado que si un usuario recibe una llamada de este tipo "no facilite ningún dato personal ni bancario".



Además, ha aconsejado "no realizar ninguna operación en el ordenador que indique el supuesto operario" y, en caso de sospechar de que se trata de una posible estafa, cortar totalmente la comunicación y ponerse en contacto con la Policía Nacional a través de una llamada al 091, donde los afectados serán informados de los trámites que pueden seguir.





