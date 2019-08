Fiestas de este domingo 18 de agosto en Navarra

17/08/2019 a las 19:37

Abárzuza Abadejada en Iranzu.



Aibar Día de las Personas Mayores. 11:30-15:00 Hinchables de agua en las piscinas. 12:00 Salida de la comparsa Auzolan desde el Auditorio, recorrido por las calles de Aibar. Auditorio, Bodega, Calle Mayor, Milagrosa y Cruce. La comparsa Auzolan, anima a todas las personas que tengan gigantes y kilikis en sus casas, a acompañarles en su recorrido junto a las demás comparsas invitadas para celebrar el 25 aniversario. 12:00 Misa en honor a las personas mayores. 13:00 Homenaje en el club de jubilados a las personas que cumplen este año 90 y 100 años. Vermú amenizado con el acordeonista Iñaki Bizkai. 14:30 Comida de las personas mayores de Aibar-Oibar en el Auditorio Álvaro Aldunate organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Aibar-Oibar y el Club de Jubilados El toril de Aibar-Oibar. 17:30 Festival de pelota. 20:00 Chistorrada popular en los bajos del Ayuntamiento. 19:45-22:00 Primera sesión con la orquesta Oasis MusicaL. 21:00 Música popular a cargo de los Gaiteros de Sangüesa. 22:00 Torico de fuego. 22:05 Recorrido habitual de la Txaranga por Calle Mayor, Bodega, Cruce. 01:30-05:30 Segunda sesión con la orquesta Oasis Musical. 05:30 Caldico popular. Patrocinado por “Fontanería Ángel María Pérez”. Repartido por las cuadrillas.



Berbinzana Día del Muete. 10:30- Chocolatada y entrega de regalos en los bajos de la casa consistorial. 11:00- Recepción en la casa consistorial e imposición de pañuelos a los niñ@s nacid@s este año. 11:30- Elección de Alcalde y Alcaldesa txiki. 12:00- Ofrenda floral a la Virgen de la Asunción. 12:30-14:00- Parque y juegos infantiles en el frontón. 13:15-14:00- Fiesta de la espuma. 17:00-20:00- Merienda y juegos infantiles en el frontón. 18:30- Jotas con la “Escuela de jotas de Larraga” en la calle nueva. 20:00- Ronda desde el frontón con la “Comparsa de gigantes de Larraga” y la txaranga “El Encierro”. 21:00- Música con “Disco Estilo”. 22:00- Bingo organizado por la APYMA. 22:15- Toro de fuego. 01:00- Vacas con la ganadería “Pedro Dominguez”. 02:00- Música con “Disco Estilo”.



Burlada Día de la infancia. 9:00 h. Dianas: Burlatako Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistulariak. 11:00 h. Chupinazo infantil en la plaza de las Eras. 11:00 h. Pasacalles de la Corporación Txiki, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Larratz Dantzari Txiki Taldea, Burlata Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistulariak. 11:30-14:00 h. Parque infantil en la plaza de las Cofradías. 12:00 h. Actuación de Larratz Dantzari Txiki Taldea en Parque Municipal. 13:00 h. Suelta de Vaquillas. Salida por calle san Francisco, tramo comprendido entre las Lavanderas y Mokarte, amenizada por txaranga Turrutxiki. 13:00 h. Concierto de la Banda de Música de Burlada en calle de las Maestras. 17:30-20:00 h. Parque infantil. Carpa de la zona joven (parking del Soto) amenizada por la txaranga Txogarima. 18:00 h. Cholatada infantil en la carpa de la zona joven (parking del Soto) amenizada por la txaranga Txogarima. 18:00 - 20:00 h. Espacio juvenil exclusivamente de 12 a 17 años en Ermitaberri. Tragabolas, Barredora gigante y Karaoke. 18:30 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la calle san Juan acompañada por Burlata Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistuariak. 19:00 h. Burlata Baila: bailes latinos con Dúo Imperial y DJ Toka en la plaza Francisco Zubiate “Parrita”. 20:00 h. Actuación de Roberto Urrutia & Amanecer ranchero. Parque Municipal. En caso de lluvia, se trasladará a la Casa de Cultura. 20:00 h. Bailables de txistu y gaita en la plaza de la Iglesia. 20:30 h. Despedida especial de los gigantes y cabezudos en su 50 aniversario en la plaza de las Eras. 21:30 h. Encierro txiki. Recorrido: calle san Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 21:30 h. Espacio joven (parking del Soto). Concierto: Ezurte. 22:00 h. Toro de fuego. Salida por calle san Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 23:00 h. Espacio joven (parking del Soto). Concierto: Skabidean.



Cabanillas Día del Joven. 11:30 horas a 13:00 horas encierros y vaquillas de la ganadería “Santos Zapatería” de Valtierra. 14:00 horas Comida para los jóvenes en el Polideportivo. Imprescindible presentar ticket. Actuación del grupo de rock “Nadye”. Para todos los públicos. 16:00 horas Concierto en el Salón Cultural a cargo de la orquesta “Ingenio”. Después del concierto recorrido con la charanga “La Unión”. 18:30 horas a 20:30 horas Encierros y vaquillas de la ganadería “Santos Zapatería” de Valtierra. Al finalizar habrá encierro simulado. 21:15 horas Bailables en el salón de cultura con la orquesta “Ingenio”. 00:30 a 01:30 horas Vaquillas en la plaza. 01:30 a 04:00 horas de lamadrugada, Verbena en el salón cultural con la orquesta “Ingenio”.



Donamaría Día del ‘Zikiro Jate’. 14 h., comida popular con la actuación de los bertsolaris Aitor Mendiluze y Jone Uria. Después de la comida, visita al convento con trikitilaris y bertsolaris. Por la tarde y noche, bailables con el grupo Trikiteens.



Esquíroz Día de la Patrona Santa Elena. 12:00 h., misa mayor y procesión en honor a Santa Elena. La misa estará cantada por la Coral de la Cendea de Galar. A la salida de la Santa se realizará un pequeño baile a cargo de los dantzaris de Oberena. 13:00 h., Dantzas, exhibición de los Dantzaris de Oberena. 13:30 h., aperitivo en plaza del Concejo. 19:30 h., actuación de Mariachi Imperial con “Elegancia Mexicana”. 21:45 h., entrega de trofeos de los campeonatos. 22:15 h., torico de fuego por la plaza del Concejo. 22:30 h., cena de bocadillos y Proyección de Fotos de Fiestas 2019. 23:30 h., recorrido callejero con cacerolas, tambores y bombos. 24:00 h., traca final y tradicional ‘Pobre de mí’ con la txaparanga Turrutxiki de Esquíroz.



Falces 07,30 h. Cuesta del Pilón. Encierrillo Ganadería Teodoro Vergara, de Falces, 08,00 h.- Dianas con la Cheranga Gazte y los Gaiteros de Falces. 09,00 h.- Cuesta del Pilón. Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado por la calles de costumbre. 12,00 h. Placeta Maya -Calle Echarri. Encierro de vacas. 13,00 h.- Ronda Jotera por calles y bares con Escuela de Jotas Municipal de Mendavia 13,00 h. Plaza de los Fueros. Pasacalles con la comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados de la Charanga Gazte. 18,00 h.- Plaza Cine Aurora. Actuación infantil Fiesta de la Espuma y Disco Móvil. 19,00 h.- Placeta Maya -Calle Echarri. Encierro de vacas. 20,15 h.- Plaza de los Fueros. Concierto a cargo del grupo Mariachi Raza Azteca. 21,45 h.- Zona deportiva. Torico de Fuego. 23.15 h.- Plaza de los Fueras, Bingo y música de la Charanga para amenizar la espera del Pobre de Mí. 00,00 h. Plaza de los Fueros. Desde el Balcón del Ayuntamiento, Pobre de Mí, acompañados de la Charanga.



Izal 12.00h Misa. 13.00h Fiesta de la espuma. 17.00h Hinchables y chocolatada 21.00h Entrega de premios y Pobre de mí.



Larrión 13.00h Vermut. 16.30h Brisca. 20.00h. Concierto de Comando Urbasa. 21.30h Abadejada. 23.30h Concurso de txupitos. 00.00h Pobre de mí.



Lerín 10.00 a 21.00h URDE en el Espacio Sociocultural Pilar Ureta. 13.00h Comparsa de gigantes y cabezudos acompañados por la charanga “Turrutxiki” y lanzamiento de bombas japonesas. 18.00h a 19.00h Encierro de reses bravas con la ganadería “Adrián Domínguez” de Funes. 19.00h a 20.30h Vacas en la plaza. 20.30h Pasacalles con la charanga “Turrutxiki” por la Calle Mayor. 21.30h Toricos de agua. 22.00h Toricos de fuego. 01.00 a 04.00h En la carpa, disco móvil: “Premium”.



Los Arcos Día de las asociaciones locales. 08.00 h. Alegres dianas con la charanga. De 11:00 a 13:00 h. Exposición de aviones de aeromodelismo en el frontón de Las Cercas. Organiza: Asociación ALA-K. 12.00 h. Encierro infantil con toros de la ganadería de Severino Ortega. 12.45h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos para acudir a la iglesia. 13.00 h. Misa en la parroquia Santa María, con participación de las asociaciones locales. Actuación de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos en la misa en honor a las asociaciones. 14.30 h. Desencajonamiento del ganado bravo. 18.00 h. Encierro y vacas de la ganadería Estenaga en la plaza del Coso, presidido por Asociaciones locales. Los quintos del año 2001 torearán una vaquilla. 20.00 h. Marionetas ‘Cuentos para niños per-versos’ del grupo Baychimo Teatro, en el jardín de la Casa de Cultura. De 20.30 a 22.00 h. Concierto con el grupo La Poptelera en el frontón de Las Cercas. 22.00 h. Toro de fuego en la plaza del Coso. 23.30 h. Pasacalles con la charanga. De 00.30 a 01.30 h. Vacas de la ganadería Estenaga amenizadas por la charanga, con la tradicional charlotada entre cuadrillas, en la plaza del Coso.



Mendigorría 11:00h Ronda con los txistularis de Mendigorria. 13:00h. triki pote. 14:30h Comida en el Frontón pequeño. Sobremesa amenizada por la Txaranga de Mendigorria. 18:00h Vacas de la ganadería Marqués de Saka amenizadas por la Txaranga de Mendigorria. 20:00h Batukada Kolpez Blai desde el Centro Cívico. 20:30h Toro de agua. 21:30h Bingo y baile de la Era con Garesko Gaiteroak. Toro de fuego a cargo de Iñaki Arizala. 1 h., ronda con la txaranga Berriak. Monteagudo Día de la Mujer. 9:00 h. Dianas interpretadas por La Charanga “Los Cachorros”. 10:00 h. Concentración de las mujeres en la Plaza para, a continuación, dirigirse a la Basílica de Ntra. Sra. del Camino acompañadas por la Charanga. Una vez allí, se entonará una Salve a nuestra Virgen. Posteriormente, se ofrecerá un almuerzo en la Plaza para todas las asistentes. de 12:30 h. a 13:30 h., en la Plaza, Vaquillas para nuestras valientes mujeres. 14:00 h. Comida de hermandad en la Plaza para las mujeres. 16:00 h. Café- concierto para las mujeres interpretado por la Charanga. 16:30 h. Concierto en la Plaza a cargo de la Orquesta “La Zentral”. 17:30 h. Ronda de la charanga con las mujeres. El Ayuntamiento, durante la misma, obsequiará a las mujeres participantes con una suculenta merienda. de 18:00 h. a 19:30 h. Suelta de Reses bravas en la calle, de la forma tradicional, a cargo de la ganadería de Hnos. Ustarroz (Arguedas). de 19:30 h. a 21:00 h. Vacas en la Plaza con la Ganadería de Hnos. Ustarroz (Arguedas). No habrá encierro final. 21:30 h. Encierro simulado y toro de fuego amenizados por la Charanga. 00:00 h. a 00:30 h. Encierro nocturno de vacas, en la forma tradicional. 00:30 h. Verbena popular en la Plaza a cargo de la Orquesta “La Zentral”.



Morentin 8 h., aurora en honor a los patronos de Morentin San Andrés y Cristo de la Agonía. 13 h., misa en honor al Cristo de la Agonía. 14 h., lunch en honor a nuestros mayores. 16 h., parque infantil con barredora, encierro de carretones, juegos familiares, hinchables, fiesta de la espuma, etc. 19 h., merendola de chocolate con bizcochos. 20.30 h., Pobre de mí.



Murchante 11:30h. Pasacalles de la Comparsa de Gigantes de Murchante acompañados de los Gaiteros de Murchante, por diversas calles céntricas de la localidad y homenaje al Murchantino/a Popular 2019. Salida desde la C/ Mayor (a la altura de la Casa de Cultura). 12:00h. Hasta las 14:00h. Rocódromo, pista Americana e hinchable, en la zona infantil (C/ Mayor). 12:00h. Hasta las 13:00h. Suelta de vacas, en la Plaza de los Fueros. 13:00h. Encierro txiqui con toros simulados y actuación de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor. 17:15h. Desfile desde el ‘Paretón’, hasta la Plaza de los Fueros, de los/as quintos/as nacidos/as en el año 2001, acompañados por la charanga ‘Las Peñas’, para concluir con un festival taurino. 17:30h. Hasta las 20:00h. Continuación de rocódromo, pista Americana e hinchable, en la zona infantil (C/ Mayor).17:45h. Hasta las 19:45h. Suelta de vacas en la Plaza de los Fueros, amenizada por la charanga ‘Las Peñas’. Habrá premios en metálico para los mejores recortadores. 20:00h. Hasta las 21:00h. Suelta de vacas, en la C/ Mayor. 21:00h. Encierro txiqui con toros simulados, toro de fuego y actuación de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor. 22:30h. Cena popular, en la Plaza Virgen de la Asunción (urbanización de Soladrero). Precio: 12€. Será necesario retirar un ticket en el Ayuntamiento (oficina Alguaciles, en horario de 10:00 a 12:00h. y de 17:00 a 20:00h.). Plazo: Hasta el día 9 de agosto. Si alguna peña quiere que se le reserve sitio, deberá comunicar el nombre al retirar los tickets. A continuación, toro mecánico y discomóvil hasta la zona de bares con los DJ’s locales, Carlos Lizar y Rafa Marín. 00:30h. Verbena amenizada por la Orquesta ‘KRISOL en la plaza de los fueros.



Roncal Día de los Barrios. 15 h., comida de barrios con disfraces. 17 h., recorrido con la charanga desde el ayuntamiento por las calles de la localidad. 20 h., kilikis. 21.15 h., baile Ttun-Ttun. 22 h., toro de fuego.



Satrústegui 12:00 Misa mayor. 13:00 Otamen y Trikitixa. 18:30 Campeonato futbolín con “solera” . 19:30 Carrera de naranjas. 19:30 Bailables con Asier. 22:00 Pobre de Mí.



Tafalla Día de la Merindad. 07:00 h. Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla y Grupo de Txistularis. 08:00 h. Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas con premio al mejor recortador de la mañana. 10:30 h. Recepción de Autoridades en el ayuntamiento. 11:00 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la Plaza de Navarra. 11:00 h. Ronda de la peña El Aguazón que visitará las residencias de personas mayores de la zona sur de la ciudad. 13:00 h. Plaza de Los Fueros. L Gran Alarde de Txistularis. 13:00 h. Ronda de la peña El Aguazón. 17:15 h. Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo de mulillas, caballeros en plaza, Gaiteros de Tafalla y Banda de Música hacia la plaza de toros. 17:30 h. Zona Junior en el Ereta: zumba. 18:00 h. Corrida mixta. Se lidiarán dos toros de la ganadería Rosa Rodríguez con divisa blanca, verde y negra y cuatro toros de la ganadería Aquilino Fraile con divisa encarnada y azul, por los matadores: Guillermo Hermoso de Mendoza, Joaquín Galdós y Filiberto acompañados de sus correspondientes cuadrillas de banderilleros y picadores. A continuación, suelta de vaquillas amenizadas por la peña El Aguazón. 18:00 h. Pasadizo del Txistulari - C/ Mayor. Concierto del grupo La Jodedera (música cubana). 18:00 h. Centro Cívico. Café-concierto a cargo de la Orquesta Carisma. 18:30 h. Patio de Escolapios. Espectáculo infantil bilingüe “Va de cine/Zinemaz blai” de Zirika Zirkus. 19:30 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de la orquesta Kaoba. 20:00 h. Ronda de la peña El Cierzo. 21:00 h. Regreso de las peñas y banda de música desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 21:45 h. Torico de fuego. 22:00 h. Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla. 23:15 h. Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil con la película “Astérix: El secreto de la poción mágica”. 00:30 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de la orquesta Kaoba. 00:30 h. Ronda de la peña El Empuje. 01:30 h. Encierrillo de los toros que correrán el encierro. 01:45 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de la orquesta Kaoba.



Valtierra San Irineo. 10:30 Primera diana por la zona del Pueblo. 11:00 Recepción de autoridades en el M.I. Ayuntamiento, que nos acompañaran en el día grande de nuestras fiestas. 11:30 Procesión con la Imagen de Nuestro Patrón, acompañados por la Banda Municipal de Música, los Gigantes Doña Blanca de Navarra, Sanchicorrota, Al-Mustain II y Dawla, los Cabezudos de Valtierra y Gaiteros de Tudela. Nuestro Patrón será portado y acompañado por los/as Quintos/as nacidos/as en 1944, 1974 y 1999. 12:00 Misa Solemne. Cantará la Coral Municipal Virgen de Nieva de Valtierra. A continuación, la Banda Municipal de Música acompañará a las autoridades a la Plaza de los Fueros, donde interpretarán algunas obras del folklore navarro. 13:00 Aperitivo popular. 18:30 A 19:30 Concierto en la Plaza de los Fueros, a cargo de la Orquesta Nueva Alaska. 19:00 Espectáculo infantil Mago Tután, y reparto de Globoflexia, en la Plaza de la Paz. 19:30 txaranga acompañada por las Quintas y Quintos desde la Plaza de Jesús Lasanta (Jardín de la carretera) hasta Paseo de La Ribera (frente al Ayuntamiento). 20:00 Desencajonamiento en la Carretera, con la ganadería Hermanos Ganuza. 20.00 A 21.00: A continuación, suelta de novillas en la Plaza. 21:00 Encierro. A continuación, txaranga desde la Plaza de Don Jesús Lasanta. Al finalizar, toricos simulados por la carretera. 00:00 A 01:00 Concierto amenizado por la orquesta Nueva Alaska. 01:30 A 03:45 Verbena a cargo de la misma orquesta.



Villatuerta 11:30 Fiesta de la espuma y “manguerada” en el patio del colegio. 12:00 Misa en honor a nuestros mayores. A continuación, aperitivo en el club de los jubilados para los mayores. 12:45 Comienzo de la preparación de la Abadejada. 18:30 Actuación y bailables con México lindo, sí señor en el Rebote. 20:00 Fallo del concurso de ajoarriero y música con DJ Pablitomix. 21:30 “Pobre de mí”, último torico en el barrio de abajo y despedida de los cabezudos. 00:30 a 04:30 Música con DJ Pablitomix.

