Los consejeros salientes del Gobierno de Uxue Barkos se han mostrado "satisfechos" con la labor que han desarrollado en estos cuatro años en sus respectivos departamentos y han esperado que el nuevo Ejecutivo siga "una línea de continuidad" con las políticas llevadas a cabo la última legislatura.



La mayoría de consejeros que han formado parte del anterior Ejecutivo han asistido este miércoles en el Palacio de Navarra a la toma de posesión de los nuevos integrantes del gabinete de la socialista María Chivite, en el que continúan Manu Ayerdi y Ana Ollo.



Al término del acto, la que ha sido portavoz y consejera de Educación del Gobierno saliente, María Solana, ha afirmado que se va "contenta". Y ha destacado que ha estado al frente de la consejería "con empeño y con mucho trabajo" en una etapa "muy dura pero también satisfactoria".



"Hemos conseguido llevar a la escuela navarra a un punto que me satisface mucho más que el de hace cuatro años", ha declarado Solana, para remarcar que su "empeño" ha sido "el de tener una escuela del siglo XXI". "Hablábamos de las tres íes, igualdad, inclusión e innovación, tres ejes importantes a los que me he mantenido fiel y que han sido una guía estupenda", ha expuesto.



Según ha indicado, el balance que hace de este tiempo dirigiendo el Departamento de Educación es "necesariamente positivo" y ha destacado que traspasa los "trastos y poderes" con "gusto" porque "cada cosa tiene su etapa y es necesario tomar un poco de descanso y aire".



En este sentido, ha destacado que ahora le va a tocar "velar por lo mismo" desde otro punto "bien interesante" como es el Parlamento de Navarra. "Como parlamentaria de Geroa Bai, velaré por que se cumpla lo que hemos acordado con mucho esfuerzo, trabajo y generosidad por parte de todos en el acuerdo programático", ha remarcado.



UNA EXPERIENCIA "INCREÍBLE Y POSITIVA" PARA LAPARRA



Por su parte, el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, que se reincorpora a la UPNA, también ha realizado un balance "muy positivo en general" y ha destacado que "el conjunto de las cuentas públicas están ahí, igual que el conjunto de indicadores de empleo, igualdad o bienestar".



Como experiencia personal, ha afirmado que también ha sido "increíble y positiva". Y ha considerado que el nuevo Gobierno "está en condiciones y disposición de plantear una línea de continuidad en muchas de las políticas de forma muy especial en el ámbito de lo social".

"Creo que se puede seguir avanzando de forma importante si se mantienen un poco esas líneas de trabajo", ha aseverado Laparra.



ELIZALDE SE MARCHA "MUY CONTENTA Y ORGULLOSA"



También ha realizado un balance "satisfactorio" de su andadura en el Gobierno de Navarra la que ha sido la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, quien se ha mostrado "muy contenta" y "orgullosa" del trabajo realizado.



"Hemos tenido un equipo estupendo, he tenido mucha suerte, he trabajado muy bien con el territorio", ha valorado Elizalde, para quien "se quedan muchos caminos abiertos y muy interesantes que sí o sí Navarra los tiene que andar". A este respecto, ha agregado que espera que "se

sigan andando con fuerza y con decisión".



"Me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho, el poder dar a Navarra ese esfuerzo y ese compromiso es importante y es un orgullo", ha reconocido la exconsejera, que ha destacado que en su futuro inmediato se va a dedicar a "descansar" y a "formarse".



DOMÍNGUEZ: "SE HA AVANZADO MUCHO"



Con satisfacción también se marcha del Gobierno el que ha sido consejero de Salud, Fernando Domínguez, quien ha realizado un balance "positivo" de su departamento en el que "se han hecho muchas cosas y se ha avanzado mucho, a pesar de muchas voces discrepantes". En este punto, ha agradecido la labor de todo el equipo y de todo el departamento, así como de los profesionales del Servicio Navarro de Salud y del Instituto de Salud Pública y Laboral.



En lo personal, el exconsejero también ha realizado un balance positivo y ha destacado que estar en el Gobierno supone "una experiencia y un privilegio".



Además, ha deseado lo "mejor" a su sucesora en el cargo, Santos Induráin, quien cree que "va a trabajar y lo va a hacer bien". Y le ha mostrado "toda" su colaboración para "lo que quiera".

