Podemos: "La mayoría navarra no quiere un gobierno autoritario"

Actualizada 01/08/2019 a las 18:52

El portavoz parlamentario de Podemos, Mikel Buil, ha defendido el apoyo de su formación a la investidura de la socialista María Chivite porque la mayoría social "no quiere un gobierno autoritario" aunque para su partido el acuerdo "no ha sido fácil".

Buil ha indicado en su intervención en la sesión de investidura de Chivite que "la mayoría navarra ha decidido que no quiere un gobierno autoritario ni monocolor y que es capaz de ponerse acuerdo y ceder con madurez para comprometerse con el progreso y bienestar".



Aunque para Podemos, ha dicho, "no ha sido fácil" comprometerse con un partido con el que "hemos disputado ideología, proyecto y formas de hacer políticas",aunque "más allá de la retórica y las diferentes visiones le reconocemos -ha indicado a Chivite- su actitud facilitadora poniendo por delante el interés general y los retos que tiene nuestra comunidad".



Tras indicar que se ha llegado a un "momento irreversible de paz y es momento de reconciliación", el portavoz de Podemos ha comentado que "siempre ha habido resistencias al progreso y Navarra debe estar orgullosa de no haberse dejado arrastrar".



Y entrando en políticas sectoriales ha señalado que el gobierno de coalición presidido por Chivite debe trabajar para "garantizar la vida digna de la gente limitando precios de vivienda, energía, alimentos o cultura".



Buil ha subrayado asimismo que no se puede caer en la autocomplacencia por lo hecho en la pasada legislatura porque, aunque Navarra presenta buenos indicadores, hay "miles de personas en situación insostenible".



Ha criticado igualmente "un desarrollo absolutamente desigual en el territorio", como también en lo medioambiental, a lo que ha sumado la brecha salarial, el negocio de la prostitución y una política fiscal que permite el "escape" a los grandes fortunas y empresas.



"Hablemos del pan y del techo de nuestra gente", ha pedido Buil, e insistido en que se deben desarrollar aspectos concretos como el censo de vivienda vacía, la limitación de los precios de alquiler, el fomento de la rehabilitación o una ley que "destierre" la pobreza energética.



Otros retos que ha citado son las prestaciones de dependencia, la accesibilidad universal, las políticas activas de empleo, la mejora de los servicios sociales de base y entidades del tercer sector, el compromiso de llegar al 0,7% de cooperación al final de la legislatura y la protección del medioambiente.



Podemos quiere además "condicionar el apoyo público al reparto de la riqueza" a través de la creación de empleo, la mejora de los salarios, la reducción de la brecha salariales, la ocupación de jóvenes y mayores de 55 años.



Su objetivo ultimo es el bienestar y para ello ha pedido también un mapa de necesidades básicas y medidas para el mundo rural, sin olvidar una escuela publica, laica, inclusiva, trilingüe y coeducativa y el enfoque de género para una sociedad más democrática que transversalice los principios feministas, éticos y políticos.



"Todos nos hemos dejado pelos en la gatera pero eso es acordar, y si no lo hubiéramos hecho hoy no estaríamos aquí",le ha replicado la candidata María Chivite, que ha aseverado que el acuerdo programático es de las cuatro fuerzas firmantes y reprochado que Buil haya "mezclado" con algunas referencias este proceso de investidura con el de Pedro Sánchez.

